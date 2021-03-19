طريقة عمل العجينة القطنية لتحضير جميع المعجنات والمناسبة لعمل البيتزا والكرواسون

تعتبر العجينة القطنية أحد أنواع العجائن المناسبة للغاية لعمل الكثير من الأنواع والأصناف ومن بينها البيتزا والباتيه والكرواسون والقرص بالإضافة إلى الدونات ولفائف القرفة، وتتناسب مع الاندماج مع العديد من الحشوات المتعددة بين الحلو والحادق والتي تتناسب مع جميع الأفراد من الكبار والصغار، ومن الممكن تحضيرها والاحتفاظ بها مجمدة بالفريزر واستخدامها وقت الحاجة، أو تسويتها وتسخينها مرة أخرى في الميكرويف وقت تناول الطعام. طريقة عمل العجينة القطنية طريقة عمل العجينة القطنية المكونات 3/4 كوب من الحليب.

2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

1 ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي.

1 ملعقة كبيرة من السكر.

1 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

1 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح. طريقة التحضير نقوم بإضافة السكر والحليب والخميرة والزيت والزبادي في وعاء كبير وتقليبهم جيداً. نتأكد من تجانس كافة المكونات بشكل فعال. نقوم بتقليب المكونات الجافة في وعاء جانبي من الدقيق والملح والبيكنج بودر. نبدأ في إضافة المكونات الجافة بالتدريج إلى المكونات السائلة مع التقليب جيداً. نبدأ في العجن باليدين إلى أن تتماسك العجينة ونحصل على عجينة طرية. نقوم بتقطيعها إلى كرات متساوية مغطاه بالزيت وتحفظ في طبق مغلف جيداً لحين الاستخدام. طريقة عمل خلية النحل بالعجينة القطنية نقوم بتقطيع العجين إلى كرات صغيرة للغاية، وتفرد على رشة قليلة من الدقيق وتوضع بها الحشوة. يتم غلق الحشوة عليها جيداً وتلف جيداً حتى لا تفتح داخل الفرن. ترص في صينية دائرية مع ترك مسافة سم واحد بين كل كرة والأخرى. تدخل إلى فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 حتى تحمر جيداً. أفكار مختلفة لحشوات خلية النحل القشطة والقرفة.

الجبن العكاوي والزعتر.

جبن موزاريلا وزيتون.

قطع الدجاج والموزاريلا.

اللحم المفروم والجبن الشيدر.

شيكولاتة. طريقة عمل خلية النحل بالعجينة القطنيةأفكار مختلفة لحشوات خلية النحل الوسوم

تعتبر العجينة القطنية أحد أنواع العجائن المناسبة للغاية لعمل الكثير من الأنواع والأصناف ومن بينها البيتزا والباتيه والكرواسون والقرص بالإضافة إلى الدونات ولفائف القرفة، وتتناسب مع الاندماج مع العديد من الحشوات المتعددة بين الحلو والحادق والتي تتناسب مع جميع الأفراد من الكبار والصغار، ومن الممكن تحضيرها والاحتفاظ بها مجمدة بالفريزر واستخدامها وقت الحاجة، أو تسويتها وتسخينها مرة أخرى في الميكرويف وقت تناول الطعام. طريقة عمل العجينة القطنية طريقة عمل العجينة القطنية المكونات 3/4 كوب من الحليب.

2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

1 ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي.

1 ملعقة كبيرة من السكر.

1 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

1 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح. طريقة التحضير نقوم بإضافة السكر والحليب والخميرة والزيت والزبادي في وعاء كبير وتقليبهم جيداً. نتأكد من تجانس كافة المكونات بشكل فعال. نقوم بتقليب المكونات الجافة في وعاء جانبي من الدقيق والملح والبيكنج بودر. نبدأ في إضافة المكونات الجافة بالتدريج إلى المكونات السائلة مع التقليب جيداً. نبدأ في العجن باليدين إلى أن تتماسك العجينة ونحصل على عجينة طرية. نقوم بتقطيعها إلى كرات متساوية مغطاه بالزيت وتحفظ في طبق مغلف جيداً لحين الاستخدام. طريقة عمل خلية النحل بالعجينة القطنية نقوم بتقطيع العجين إلى كرات صغيرة للغاية، وتفرد على رشة قليلة من الدقيق وتوضع بها الحشوة. يتم غلق الحشوة عليها جيداً وتلف جيداً حتى لا تفتح داخل الفرن. ترص في صينية دائرية مع ترك مسافة سم واحد بين كل كرة والأخرى. تدخل إلى فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 حتى تحمر جيداً. أفكار مختلفة لحشوات خلية النحل القشطة والقرفة.

الجبن العكاوي والزعتر.

جبن موزاريلا وزيتون.

قطع الدجاج والموزاريلا.

اللحم المفروم والجبن الشيدر.

شيكولاتة. طريقة عمل خلية النحل بالعجينة القطنيةأفكار مختلفة لحشوات خلية النحل

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