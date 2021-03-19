أقوي زيت من الصيدلية كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الجاف الخشن في 5 دقائق

أقوي زيت من الصيدلية كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الجاف الشعر المجعد أو الكيرلي يعتبر مميز لدى الكثير من النساء ولكن يوجد ايضا بعض آخرين يعانون ايضا من خشونة الشعر أو تجاعيد الشعر، لذلك يجب التعرف على الطريق الأمثل للقضاء على الموجة التي تواجه الشعر مع اتباع الكرياتين والبروتين الغير طبيعي، وهذا الحل الذي يتواجد أمامهم و لاننا دائما نعلم جيدا ما أهمية الشعر لذلك ننصح جميع الأشخاص باستخدام الوصفات الطبعية.

نقوم باستخدام زيت جونسون لمدة شهر، سوف نحصل على شعر أطول عن الأقل 2 سنتيمتر.

كما أن عندما نقوم باستخدام ايضا هذا الزيت سوف تقضي على القشرة بشكل مباشر، و نهائي وامن جدا.

يساعد هذا الزيت على التخلص من الرائحة الكريهة التي تتواجد في الشعر.

يتخلص ايضا من الحبوب التي تتواجد في فروة الرأس.

و يمكن أيضا أن تؤثر على عدم تطويل الشعر ونعومته

أقوي زيت من الصيدلية كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الجاف

المكونات:’

2 ملعقة من زيت جونسون ملعقة كبيرة من العسل.

2 ملعقة من الحليب

ضعي زيت جونسون مع العسل والحليب.

وقومي بخلطهم جيدا.

ثم ابدائى بتطبيق هذا الماسك على شعرك و على الأماكن التي يوجد بها تموجات وتجاعيد.

انتظر لمدة 17 دقيقة.

ثم يغسل الشعر جيدا.

يفضل عزيزي أن تقوم باستخدام هذا الماسك أكثر من مرة لكي تحصلي على شعر غير مجعد.

.وسوف يساعدك أيضا هذا الماسك على ترطيب الشعر وتنعيمه.

المكونات :-

كريم البانثينول.

مع زيت جونسون.

2 من البيض.