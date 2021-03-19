سر تتبيلة الفراخ المشويه الاصلية زى المطاعم طعمها وهم

سر تتبيلة الفراخ المشويه الاصلية كثير مننا يقوموا بتحضير تتبيلة الفراخ المشوي مثل المطاعم في هناك من يقوم بتقديم الفراخ بطريقتى مع المكرونة أو الارز وهناك بعض الأشخاص التي يقوم بتحضير الفراخ المشوية مع الارز الابيض أو الارز الأصفر ويقومون بتحضير هذه الوصفات قد تقوم في تحضيرها جميع الامهات داخل منزلهم، كما يتم تحضيرها خلطى أو تتبيله الفراخ المشوي بطريقة مميزة جدا من الفراخ المشوية واللحوم المشوية من أفضل المأكولات التي يتناولها الكثيرون لأنها سريعة الهضم وتساعد ايضا بعض الأشخاص الذين يتبعون الرجيم الصحي.

مكونات التتبيلة :

خمس ملاعق من الخل.

ملعقتين من الصلصة.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

2 ملعقة بابريكا.

2 ملعقة حبهان مطحون.

ملعقة من الثوم البودرة.

ملعقة من البصل البودرة.

ملعقة من الكوبايه الصيني.

2 ملعقة من الزنجبيل المطحون.

كمية قليلة من الكزبرة الجافة.

الكركم المطحون.

ملعقة واحدة القرفة بودرة.

نصف ملعقة.

جوز الطيب .

ملح .

فلفل أسود .

سر تتبيلة الفراخ المشوية يتم تحضير إناء فيه كمية من الخل.

ثم نبدا باضافة كمية من المياه بشكل تدريجي.

نبدأ بتقليب هذه المكونات جيدا مع اضافة البابريكا والزيت.

ثم يتم إضافة البابريكا والثوم البودر.

ثم نبدا باضافة الحبهان المطحون.

نقوم بتقليب هذه المكونات مع التقليب الزنجبيل والقرفة والكزبرة بالكبيبة الصيني و كمية من الكركم هذه المكونات من أهم المكونات التي يجب أن نبدأ بتقليب.

بعد ذلك أصبح بإمكاننا أن نضيف الفلفل الاسود والملح.

وفي آخر الأمر يتم تقليب هذه المكونات نضع كمية من الفراخ التي قام قطع صغيرة.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع هذا الفراخ بالتتبيلة في الثلاجة لمدة يوم كامل.

نبدأ بعد ذلك بوضعها فى الشوايه أو نبدأ ادخلها الفرن هي لديها العديد من الطرق والخطوات التي يحضرها بها.

لذا قد انتهينا من التحدث عن التتبيلة المتميزة على الإطلاق في تحضير الفراخ المشوية واللحوم المشوية.