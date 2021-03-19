أسرار عجينة السمبوسة الهندية الاصلية المقرمشة زي بتاعت المحلات بالظبط

أسرار عجينة السمبوسة الهندية الاصلية المقرمشة تعد السمبوسة من ضمن المقابلات الاشهر على الاطلاق حول العالم ونجد أن العديد من الأشخاص لديهم رغبة بصفة مستمرة لتناولها كما انها تعطي مذاق مختلف في شهر رمضان عند تناولها على مائدة الإفطار ويعتبرها البعض من ضمن المميزات، كما تتكون ايضا عجينة السمبوسة من عدة مكونات سهلة، وبسيطة تتوفر دائما في بعض المتاجر الغذائية، ومحلات السوبر ماركت وغيرها ولكن ترغب جميع السيدات التي تبدأ بتحضيرها داخل المنزل ويتم تجهيزها بالحشوات المختلفة التي يرغبون فيها أولادها لذا سوف أن أحضر اليوم طريقة السمبوسه بالتفصيل. أسرار عجينة السمبوسة الهندية الاصلية المقرمشة أسرار عجينة السمبوسة الهندية الاصلية المقرمشة المكونات كوب ونصف من الدقيق.

نصف كوب من المياه.

ملعقة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

2 ملعقة من الزيت أو يمكن استبداله بالزبدة. طريقة عمل عجينة السمبوسة: احضري كمية من المياه.

ثم يتم أضافه الملح مع كمية من الزيت أو الزبدة في هذا أناء عميق

ونبدا بتقليب هذه المكونات جيدا ولكن يفضل أن نرفع هذا المزيج على نار متوسطة.

وعندما يحدث الغليان نقوم بغلق النار.

ويتم أضاف بعد ذلك كمية من الدقيق وابدا بتحريك المكونات جيدا وعندما نحصل على مزيج متجانس.

بعد ذلك قد نجد أن العجينة اصبحت ثقيله ما بين يدين يجب أن نستخدم العجانة الكهربائية.

ونخلطهم جيدا بعد ذلك.

تترك العجينة لمدة عشرون دقيقة مع تغطيته جيدا لكي ترتاح تماما.

يتم وضع كمية قليلة من الدقيق على سطح صلب.

قومي بفرد العجينة جيدا باستخدام النشابة.

وعندما يحدث طبقه سميكه في الدقيق بوضع الحصوات التي ترغب فيها.

ثم نبدأ بعمل دوائر يمكننا أيضا نقوم باضافة في هذه الدوائر اللحوم.

يمكن ايضا نقوم بتشكيل أصابع حسب الرغبة التي ترغب فيها بعمل الطريقة المميزة لديك.

ثم قومي بوضع كمية من الزيت على النار.

يتم وضع السمبوسة في الزيت و قومي بتشغيل الفرن وعندما تصبح باللون الذهبي الوسوم

أسرار عجينة السمبوسة الهندية الاصلية المقرمشة تعد السمبوسة من ضمن المقابلات الاشهر على الاطلاق حول العالم ونجد أن العديد من الأشخاص لديهم رغبة بصفة مستمرة لتناولها كما انها تعطي مذاق مختلف في شهر رمضان عند تناولها على مائدة الإفطار ويعتبرها البعض من ضمن المميزات، كما تتكون ايضا عجينة السمبوسة من عدة مكونات سهلة، وبسيطة تتوفر دائما في بعض المتاجر الغذائية، ومحلات السوبر ماركت وغيرها ولكن ترغب جميع السيدات التي تبدأ بتحضيرها داخل المنزل ويتم تجهيزها بالحشوات المختلفة التي يرغبون فيها أولادها لذا سوف أن أحضر اليوم طريقة السمبوسه بالتفصيل. أسرار عجينة السمبوسة الهندية الاصلية المقرمشة أسرار عجينة السمبوسة الهندية الاصلية المقرمشة المكونات كوب ونصف من الدقيق.

نصف كوب من المياه.

ملعقة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

2 ملعقة من الزيت أو يمكن استبداله بالزبدة. طريقة عمل عجينة السمبوسة: احضري كمية من المياه.

ثم يتم أضافه الملح مع كمية من الزيت أو الزبدة في هذا أناء عميق

ونبدا بتقليب هذه المكونات جيدا ولكن يفضل أن نرفع هذا المزيج على نار متوسطة.

وعندما يحدث الغليان نقوم بغلق النار.

ويتم أضاف بعد ذلك كمية من الدقيق وابدا بتحريك المكونات جيدا وعندما نحصل على مزيج متجانس.

بعد ذلك قد نجد أن العجينة اصبحت ثقيله ما بين يدين يجب أن نستخدم العجانة الكهربائية.

ونخلطهم جيدا بعد ذلك.

تترك العجينة لمدة عشرون دقيقة مع تغطيته جيدا لكي ترتاح تماما.

يتم وضع كمية قليلة من الدقيق على سطح صلب.

قومي بفرد العجينة جيدا باستخدام النشابة.

وعندما يحدث طبقه سميكه في الدقيق بوضع الحصوات التي ترغب فيها.

ثم نبدأ بعمل دوائر يمكننا أيضا نقوم باضافة في هذه الدوائر اللحوم.

يمكن ايضا نقوم بتشكيل أصابع حسب الرغبة التي ترغب فيها بعمل الطريقة المميزة لديك.

ثم قومي بوضع كمية من الزيت على النار.

يتم وضع السمبوسة في الزيت و قومي بتشغيل الفرن وعندما تصبح باللون الذهبي

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