ماسك الكولاجين الاصلى لشد تجاعيد الوجه واليدين والرقبه سيجعلك اصغر بسنوات فى دقائق

ماسك الكولاجين لشد تجاعيد الوجه ، ماسك الكولاجين هومن أهم العناصرالمسئولة عن شباب البشرة، ولذلك يهتم الكثير بالطرق التي تعوض نقص الكولاجين في البشرة، وخاصه بعد سن ال 25، ليكي أهم وأفضل الوصفات.

بياض بيضة واحدة.

معلقة من جل الصبار.

ربع معلقة من الليمون.

مناديل.

نخلط البيض مع جل الصبار والليمون جيدا .

ثم نقوم بفرده علي الوجه ونضع طبقة من المناديل .

ندهن طبقة أخري من الخليط ونضع مرة ثانية طبقه من المناديل، ونتركه حتي يجف تماما .

ثم ننزع المنديل من علي الوجه ويشطف بالماء الفاتر ويرطب الوجه بعدها .

يحتوي الأفوكادو علي العديد من الفيتامينات اللازمه لنضارة البشرة، كما يحتوي الكيوي علي فيتامين سي وهوهام جدا لتفتيح البشرة وشدها من التجاعيد، إليكي الوصفة بالتفصيل.

نصف ثمرة من الأفوكادو.

ثمرة من الكيوي.

نهرس كلا من الكيوي والأفوكادو ونفردهم علي البشرة .

ونترك الخليط لمدة نصف ساعة .

يشطف الوجه بالماء الفاتر وتكررر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع .

ربع كوب من الزبادي.

معلقة عسل نحل.

جزرة مسلوقة.

نخلط جميع المكونات ونهرسها في الخلاط الكهربائي .

نفرد الخليط علي الوجه لمدة نصف ساعة .

نترك الخليط حتي يجف ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر .

تكررهذه الوصفة مرة أسبوعيا .

كوب من الزبادي .

معلقة من النشا .

معلقة من العسل النحل الطبيعي .

معلقة من لبان الدكر المطحون .