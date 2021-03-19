ماسك الكولاجين الاصلى لشد تجاعيد الوجه واليدين والرقبه سيجعلك اصغر بسنوات فى دقائق

ماسك الكولاجين لشد تجاعيد الوجه ، ماسك الكولاجين هومن أهم العناصرالمسئولة عن شباب البشرة، ولذلك يهتم الكثير بالطرق التي تعوض نقص الكولاجين في البشرة، وخاصه بعد سن ال 25، ليكي أهم وأفضل الوصفات.ماسك الكولاجين لشد تجاعيد الوجه المكونات
- بياض بيضة واحدة.
- معلقة من جل الصبار.
- ربع معلقة من الليمون.
- مناديل.
- نخلط البيض مع جل الصبار والليمون جيدا .
- ثم نقوم بفرده علي الوجه ونضع طبقة من المناديل .
- ندهن طبقة أخري من الخليط ونضع مرة ثانية طبقه من المناديل، ونتركه حتي يجف تماما .
- ثم ننزع المنديل من علي الوجه ويشطف بالماء الفاتر ويرطب الوجه بعدها .
يحتوي الأفوكادو علي العديد من الفيتامينات اللازمه لنضارة البشرة، كما يحتوي الكيوي علي فيتامين سي وهوهام جدا لتفتيح البشرة وشدها من التجاعيد، إليكي الوصفة بالتفصيل.المكونات
- نصف ثمرة من الأفوكادو.
- ثمرة من الكيوي.
- نهرس كلا من الكيوي والأفوكادو ونفردهم علي البشرة .
- ونترك الخليط لمدة نصف ساعة .
- يشطف الوجه بالماء الفاتر وتكررر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع .
- ربع كوب من الزبادي.
- معلقة عسل نحل.
- جزرة مسلوقة.
- نخلط جميع المكونات ونهرسها في الخلاط الكهربائي .
- نفرد الخليط علي الوجه لمدة نصف ساعة .
- نترك الخليط حتي يجف ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر .
- تكررهذه الوصفة مرة أسبوعيا .
- كوب من الزبادي .
- معلقة من النشا .
- معلقة من العسل النحل الطبيعي .
- معلقة من لبان الدكر المطحون .
- نحضراناء ونضع فيه كلا من الزبادي، والنشا، والعسل النحل، واللبان الدكر، ونخلطهم جيدا .
- نغسل الوجه بالغسول المخصص.
- ندهن الوجه بالخليط ونتركه حتي يجف .
- نشطف الوجه بالماء الفاترونكررالوصفه ثلاثة مرات بالأسبوع .
الوسوم
ماسك الكولاجين لشد تجاعيد الوجه ، ماسك الكولاجين هومن أهم العناصرالمسئولة عن شباب البشرة، ولذلك يهتم الكثير بالطرق التي تعوض نقص الكولاجين في البشرة، وخاصه بعد سن ال 25، ليكي أهم وأفضل الوصفات.ماسك الكولاجين لشد تجاعيد الوجه المكونات
- بياض بيضة واحدة.
- معلقة من جل الصبار.
- ربع معلقة من الليمون.
- مناديل.
- نخلط البيض مع جل الصبار والليمون جيدا .
- ثم نقوم بفرده علي الوجه ونضع طبقة من المناديل .
- ندهن طبقة أخري من الخليط ونضع مرة ثانية طبقه من المناديل، ونتركه حتي يجف تماما .
- ثم ننزع المنديل من علي الوجه ويشطف بالماء الفاتر ويرطب الوجه بعدها .
يحتوي الأفوكادو علي العديد من الفيتامينات اللازمه لنضارة البشرة، كما يحتوي الكيوي علي فيتامين سي وهوهام جدا لتفتيح البشرة وشدها من التجاعيد، إليكي الوصفة بالتفصيل.المكونات
- نصف ثمرة من الأفوكادو.
- ثمرة من الكيوي.
- نهرس كلا من الكيوي والأفوكادو ونفردهم علي البشرة .
- ونترك الخليط لمدة نصف ساعة .
- يشطف الوجه بالماء الفاتر وتكررر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع .
- ربع كوب من الزبادي.
- معلقة عسل نحل.
- جزرة مسلوقة.
- نخلط جميع المكونات ونهرسها في الخلاط الكهربائي .
- نفرد الخليط علي الوجه لمدة نصف ساعة .
- نترك الخليط حتي يجف ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر .
- تكررهذه الوصفة مرة أسبوعيا .
- كوب من الزبادي .
- معلقة من النشا .
- معلقة من العسل النحل الطبيعي .
- معلقة من لبان الدكر المطحون .
- نحضراناء ونضع فيه كلا من الزبادي، والنشا، والعسل النحل، واللبان الدكر، ونخلطهم جيدا .
- نغسل الوجه بالغسول المخصص.
- ندهن الوجه بالخليط ونتركه حتي يجف .
- نشطف الوجه بالماء الفاترونكررالوصفه ثلاثة مرات بالأسبوع .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماسك الكولاجين الاصلى لشد تجاعيد الوجه واليدين والرقبه سيجعلك اصغر بسنوات فى دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.