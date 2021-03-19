كباب الحلة بالطريقه الاصليه السهله بالصوص الرهيب وباحلى طعم مثل المحلات بمكونات بسيطه

طريقة تحضير كباب الحلة ، كباب الحلة واحدة من الطرق المتنوعة لتحضير اللحم وهي سهلة التحضير ولا تحتاج منك كثير من المكونات أو البهارات ويمكن تقديمها على سفرة الغداء أو العشاء، وتحتوي على نسبة عالية من البروتين الذي يحتاج له الجسم. طريقة تحضير كباب الحلة إذا كنتِ تبحثين عن طريقة مختلفة لكي تحضرين طبق جديد باللحم فقومي بعمل كباب الحلة باللحم البقري الشهي بهذه الطريقة التالية: المقادير: كيلو جرام لحم بقري مقطع مكعبات.

5 ثمرات بصل مقطع ناعم.

2 ثمرة بطاطس مقطعة لمكعبات ومسلوقة ومحمرة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 ملعقة كبيرة سمن.

1 ملعقة صغيرة سكر بني.

2 كوب مرقة لحم.

قطعة فحم. طريقة التحضير: قومي بوضع قدر متوسط الحجم ضيفي له ملعقة كبيرة من السمن وتركيها على نار مرتفعة حتى تذوب وتصبح ساخنة.

بعد ذلك يتم إضافة قطع اللحم وقومي بتشويحها في السمن مع التقليب على الجانبين حتى يتم تحميرها بحيث أن لا ينتج عنها ماء وتسلق.

ثم ضعي طاسة على النار وضعي بها ملعقة من السمن وتركيها حتى أن تسخن على نار هادئة.

يضاف لها البصل مع التقليب حتى أن يصبح باللون الذهبي.

بعد ذلك يتم إضافة ملعقة صغيرة من السكر البني في وسط الطاسة وتركيها حتى أن تذوب ومن ثم يتم تقليب شرائح البصل الذي تكون حوله وهذه التركية تعمل على تسريع عملية تحمير البصل لكي تضيف نكهة الكراميل.

بعد ذلك يتم إضافة الثوم إلى البصل المحمر وقلبي جيداً بعد ذ1لك يتم إضافتهم إلى قدر اللحم وقلبي المكونات معاً.

يضاف مرقة اللحم وتركيهم على نار هادئة حتى يتم تسوية اللحم تماماً ومن ثم يضاف البطاطس المحمرة.

بعد أن تنضج اللحم قومي بإشعال قطع الفحم على عين البوتاجاز ثم يتم وضعها على ورقة بصل وتوضع بقدر اللحم مع إضافة قطعة من السمن فوقها حتى ينتج عنها الدخان.

ثم اغلقي القدر جيداً لمدة 20 دقيقة ثم ارفعيه وتخلصي من قطعة الفحم وقدمي كباب الحلة على سفرتك وتمتعين بأشهى طبق. الوسوم

طريقة تحضير كباب الحلة ، كباب الحلة واحدة من الطرق المتنوعة لتحضير اللحم وهي سهلة التحضير ولا تحتاج منك كثير من المكونات أو البهارات ويمكن تقديمها على سفرة الغداء أو العشاء، وتحتوي على نسبة عالية من البروتين الذي يحتاج له الجسم. طريقة تحضير كباب الحلة إذا كنتِ تبحثين عن طريقة مختلفة لكي تحضرين طبق جديد باللحم فقومي بعمل كباب الحلة باللحم البقري الشهي بهذه الطريقة التالية: المقادير: كيلو جرام لحم بقري مقطع مكعبات.

5 ثمرات بصل مقطع ناعم.

2 ثمرة بطاطس مقطعة لمكعبات ومسلوقة ومحمرة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 ملعقة كبيرة سمن.

1 ملعقة صغيرة سكر بني.

2 كوب مرقة لحم.

قطعة فحم. طريقة التحضير: قومي بوضع قدر متوسط الحجم ضيفي له ملعقة كبيرة من السمن وتركيها على نار مرتفعة حتى تذوب وتصبح ساخنة.

بعد ذلك يتم إضافة قطع اللحم وقومي بتشويحها في السمن مع التقليب على الجانبين حتى يتم تحميرها بحيث أن لا ينتج عنها ماء وتسلق.

ثم ضعي طاسة على النار وضعي بها ملعقة من السمن وتركيها حتى أن تسخن على نار هادئة.

يضاف لها البصل مع التقليب حتى أن يصبح باللون الذهبي.

بعد ذلك يتم إضافة ملعقة صغيرة من السكر البني في وسط الطاسة وتركيها حتى أن تذوب ومن ثم يتم تقليب شرائح البصل الذي تكون حوله وهذه التركية تعمل على تسريع عملية تحمير البصل لكي تضيف نكهة الكراميل.

بعد ذلك يتم إضافة الثوم إلى البصل المحمر وقلبي جيداً بعد ذ1لك يتم إضافتهم إلى قدر اللحم وقلبي المكونات معاً.

يضاف مرقة اللحم وتركيهم على نار هادئة حتى يتم تسوية اللحم تماماً ومن ثم يضاف البطاطس المحمرة.

بعد أن تنضج اللحم قومي بإشعال قطع الفحم على عين البوتاجاز ثم يتم وضعها على ورقة بصل وتوضع بقدر اللحم مع إضافة قطعة من السمن فوقها حتى ينتج عنها الدخان.

ثم اغلقي القدر جيداً لمدة 20 دقيقة ثم ارفعيه وتخلصي من قطعة الفحم وقدمي كباب الحلة على سفرتك وتمتعين بأشهى طبق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كباب الحلة بالطريقه الاصليه السهله بالصوص الرهيب وباحلى طعم مثل المحلات بمكونات بسيطه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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