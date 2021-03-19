صبغ الشعر في البيت وتغطية الشيب مثل الكوافيرات المحترفين خطوة بخطوة باللون الى تفضليه

خطوات صبغ الشعر في البيت ، تحب النساء دائماً تغير لون شعرهم بألوان متعددة مثل اللون الأشقر الذهبي والأحمر الناري واللون البني بجميع درجاته، ولكن تحتاج المرأة لكثير من التكاليف ولكن يمكن بأن تقومين بتنفيذها بنفسك في البيت باتباع عدة خطوات متنوعة سوف نساعدك على التعرف بها من خلال قراءة هذا الموضوع.

لصبغ الشعر بطريقة احترافية مثل صالون التجميل والأشخاص المتخصصين لابد من اتباع عدة خطوات مختلفة مع توفير كافة الأدوات الذي تلزم عملية صبغ وتغيير الشعر كالتالي:

تجهيز أدوات الصبغة:

لابد من أن يتم اختيار لون الشعر المناسب للبشرة كما يجب أن يكون أقل أو اعلى درجة من اللون الطبيعي للشعر فهذا يزيدك جمالاً.

لابد من أن يتم استخدام صبغة لا تحتوي على البلسم فهي تكون مضرة للشعر خاصة إذا كنت تمتلكين لون شعر داكن.

يجب أن يتم استخدام منشفة قديمة حتى تحمي ملابسك من الصبغة أو يمكن استخدام كيس من البلاستيك.

يجب أن تقومين بقراءة الارشادات والتعليمات التي يتم ذكرها على عبوة الصبغة لاتباعها تماماً.

صبغ الشعر: