صبغ الشعر في البيت وتغطية الشيب مثل الكوافيرات المحترفين خطوة بخطوة باللون الى تفضليه

خطوات صبغ الشعر في البيت ، تحب النساء دائماً تغير لون شعرهم بألوان متعددة مثل اللون الأشقر الذهبي والأحمر الناري واللون البني بجميع درجاته، ولكن تحتاج المرأة لكثير من التكاليف ولكن يمكن بأن تقومين بتنفيذها بنفسك في البيت باتباع عدة خطوات متنوعة سوف نساعدك على التعرف بها من خلال قراءة هذا الموضوع.خطوات صبغ الشعر في البيت
لصبغ الشعر بطريقة احترافية مثل صالون التجميل والأشخاص المتخصصين لابد من اتباع عدة خطوات مختلفة مع توفير كافة الأدوات الذي تلزم عملية صبغ وتغيير الشعر كالتالي:
- تجهيز أدوات الصبغة:
- لابد من أن يتم اختيار لون الشعر المناسب للبشرة كما يجب أن يكون أقل أو اعلى درجة من اللون الطبيعي للشعر فهذا يزيدك جمالاً.
- لابد من أن يتم استخدام صبغة لا تحتوي على البلسم فهي تكون مضرة للشعر خاصة إذا كنت تمتلكين لون شعر داكن.
- يجب أن يتم استخدام منشفة قديمة حتى تحمي ملابسك من الصبغة أو يمكن استخدام كيس من البلاستيك.
- يجب أن تقومين بقراءة الارشادات والتعليمات التي يتم ذكرها على عبوة الصبغة لاتباعها تماماً.
- صبغ الشعر:
- عليك بتجهيز الصبغة عن طريق اتباع الارشادات والتعليمات التي تكون مكتوبة على عبوة الصبغة لخلط الألوان مع بعضها.
- ثم يتم سكب الصبغة في وعاء صغير الحجم واحرصي على استخدام فرشاة خاصة بالصبغة لخلط المكونات مع بعضها.
- ثم ابدئي في تمشيط الشعر لفك التشابك وتقسيمه إلى أربعة أقسام وتثبيت كل جزء بدبابيس الشعر.
- بعدها يتم وضع الصبغة على أقسام الشعر خصلة خصلة مع الابتعاد عن جذور الشعر.
- يتم ترك الصبغة على الشعر لمدة ساعة أو أقل حسب درجة اللون الذي ترغبين به.
- بعد انتهاء الوقت والحصول على اللون المطلوب قومي بغسيل الشعر جيداً بالماء الفاتر والشامبو والبلسم.
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خطوات صبغ الشعر في البيت ، تحب النساء دائماً تغير لون شعرهم بألوان متعددة مثل اللون الأشقر الذهبي والأحمر الناري واللون البني بجميع درجاته، ولكن تحتاج المرأة لكثير من التكاليف ولكن يمكن بأن تقومين بتنفيذها بنفسك في البيت باتباع عدة خطوات متنوعة سوف نساعدك على التعرف بها من خلال قراءة هذا الموضوع.خطوات صبغ الشعر في البيت
لصبغ الشعر بطريقة احترافية مثل صالون التجميل والأشخاص المتخصصين لابد من اتباع عدة خطوات مختلفة مع توفير كافة الأدوات الذي تلزم عملية صبغ وتغيير الشعر كالتالي:
- تجهيز أدوات الصبغة:
- لابد من أن يتم اختيار لون الشعر المناسب للبشرة كما يجب أن يكون أقل أو اعلى درجة من اللون الطبيعي للشعر فهذا يزيدك جمالاً.
- لابد من أن يتم استخدام صبغة لا تحتوي على البلسم فهي تكون مضرة للشعر خاصة إذا كنت تمتلكين لون شعر داكن.
- يجب أن يتم استخدام منشفة قديمة حتى تحمي ملابسك من الصبغة أو يمكن استخدام كيس من البلاستيك.
- يجب أن تقومين بقراءة الارشادات والتعليمات التي يتم ذكرها على عبوة الصبغة لاتباعها تماماً.
- صبغ الشعر:
- عليك بتجهيز الصبغة عن طريق اتباع الارشادات والتعليمات التي تكون مكتوبة على عبوة الصبغة لخلط الألوان مع بعضها.
- ثم يتم سكب الصبغة في وعاء صغير الحجم واحرصي على استخدام فرشاة خاصة بالصبغة لخلط المكونات مع بعضها.
- ثم ابدئي في تمشيط الشعر لفك التشابك وتقسيمه إلى أربعة أقسام وتثبيت كل جزء بدبابيس الشعر.
- بعدها يتم وضع الصبغة على أقسام الشعر خصلة خصلة مع الابتعاد عن جذور الشعر.
- يتم ترك الصبغة على الشعر لمدة ساعة أو أقل حسب درجة اللون الذي ترغبين به.
- بعد انتهاء الوقت والحصول على اللون المطلوب قومي بغسيل الشعر جيداً بالماء الفاتر والشامبو والبلسم.
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