فطائر الحليب الصباحية هشه كالقطن بدون فرن سهلة وسريعة التحضير والطعم رهيب 

فطائر الحليب الصباحية هشه كالقطن بدون فرن والتي نقوم بتحضيرها بصفة مستمرة تتميز بطعمها المميز والرائع يمكن اليوم أن نقوم بتحضيرها لعمل بعض الوصفات الطبيعية الأخرى إذا كانت لعمل البيتزا أو لعمل سندوتشات المدارس وغيرها كثير كما أنه غنية بقيمة الغذائية المفيدة، لذا نقوم بعمل عيش البرجر الطازج

فطائر الحليب الصباحية هشه كالقطن بدون فرن



المقادير:-

كوب ونصف من الحليب.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة خميرة فورية.

كوب الا ربع من الزيت.

اربع اكواب من الدقيق.

ملعقة من الملح.

كوب ونصف من الجبنه الموزاريلا.

في وعاء عميق ضعي بها كمية من الحليب والخميره الفوريه ثم نقوم باضافة السكر.

ونقلب هذه المكونات جيدا.

و يجب أن نقوم بترك هذه هذه المواد لمدة عشر دقائق لكي يتفاعلون

ثم ابدأ بدير باقي المكونات الاخرى من الزيت والدقيق والحليب والسكر.

نبدأ بخلط هذه المكونات جيدا وكثيرا.

نقوم بوضع الجبنة الموزاريلا، ثم يتم عجن جميع المكونات معا.

هذا العجينة نضعها في مكان دافئ لكي يتضاعف حجمة

وبعد ذلك نقوم بتقطيعه لقطع صغيرة.

و نتركها مرة ثانية لمدة 15 دقيقة .

وبعد انتهاء هذه المدة.

نبدأ بتحضير العجينه الهشه ونقوم بفرد كل واحدة على حدة .وان تقوم بعمل اشكال دائرية .

ونقوم بفرد كل واحدة على حدة .وان تقوم بعمل اشكال دائرية . نبدا بعمل الحشوات التي نرغب فيها من الجبن و اللحم المفروم.

ثم نقوم باضافة هذه الحشوة من الجبن واللحم المفرومة داخل العجين.

و نقوم بغلقها جيدا.

و نبدا باخذ الشوكة ونعمل على وجود أشكال من الجوانب ونضعها بصينية .

ونقوم بوضع هذه العجائن.

.ونتركها فى الفرن لمدة عشر دقائق ثم نقوم باخراجها ونبدا بتناولها فهي تتميز بطعمها الرائع والشهي.

و إذا كان بإمكانك أن تستطيع وضع بعض الحشوات الاخرى، يمكن أن تقوم بفرد العجينة بشكل كامل وتبدأ بوضع على كمية التي ترغبي فيها، إذا كانت من الفاهيتا أو الجبن، ثم يمكنك أيضا أن تقومي بوضع الزيتون ملعقة من الصلصة فهي تعطيها نكهة، رائعة، ومميزة وتبدأ بغلق العجين وتقومي بإتمام الطريقة التي تحدثنا عنها في الخطوات