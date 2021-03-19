لكل المعجنات عجينة سحرية طرية وهشه جدا للبيتزا والفطائر جربيها فورا

لكل المعجنات عجينة سحرية طرية وهشه اغلب الامهات تعاني أيضا بصفة مستمرة من عدم ايجاد أي ماكولات جديدة أو تحضير السندوتشات بالاخص عند بداية العام الدراسي الثاني لذلك اصبحت اسهل وصفة، يمكننا أن نقوم بتقديمها ومسيرة أيضا هي تحضيرعجينة سهلة، كما أصبح بامكاننا ايضا أن نقوم بعمل حشوات مختلفة من خلالها إذا كانت بعمل بعض الحشوات بالسبانخ أو اللحمة أو بالجبن أو بالزعتر لذا سوف نقدم اليوم طريقة تحضيرعجينة سحرية . لكل المعجنات عجينة سحرية طرية وهشه جدا المقادير طريقة عجينة الهشة 2 كوب ونصف من الدقيق.

كوب وربع من الحليب.

ملعقتين من الخميرة الفورية.

كمية قليلة من السكر.

ملعقة من البيكنج باودر.

2 ملعقة من الملح.

اثنين بيضة.

ملعقة من الخل.

نصف كوب من الزبادي.

ملعقة واحدة من اللبن البودر.

2 ملعقة من الزبدة

كمية بسيطة من الماء الدافئ مقادير الحشو 250 جرام من اللحمة المفرومة.

2 بصلة مفرومة.

ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ربع كوب من الجبن الموزاريلا. طريقة عمل المعجنات وعاء عميق وضعي فيه كمية من بسيطة من الخميرة.

ثم اضيفي الحليب البودر والسكر.

ابدا بأضافة الدقيق و لكن يفضل أن نقوم بتقليب هذه المكونات جيدا

مع اضافة كمية من الماء الدافئ.

اخلطي هذه المكونات وإذا كان لديك العجانة الكهربائية يمكنك أيضا أن تقوم باستخدامها.

انتظري 15 دقيقة لكي يختمر هذا العجين.

ثم بعد ذلك نقوم باضافة كافة المقادير الاخرى من البيكنج بودر والزبادي والبيض.

ونخلط مرة ثانية مع إضافة ملعقة صغيرة من الخل.

ولكن نبدأ بتغطية العجينة ونضعها في مكان دافئ.

ويترك ايضا هذا المزيج لمدة نصف ساعة..

نقوم بتقسيم العجينة إلى أقسام صغيرة.

ثم نقوم باضافة الحشو التي نرغب فيها ولكن تجنبى أن تصل هذه الحشوة إلى الاطراف.

نقوم بغلق العجينة جيدا ونبدا بوضع في صينية بها كمية بسيطة من السمن.

ونتركها لمدة عشرة دقائق.

ثم نقوم باحضار الفرن.

و نضع رشة بسيطة من الفلفل الأسود والأبيض على وجه العجينة

ندخل هذه الصينية في الفرن ونتركها لمدة عشرة دقائق ل عشرون دقيقة. الوسوم

لكل المعجنات عجينة سحرية طرية وهشه اغلب الامهات تعاني أيضا بصفة مستمرة من عدم ايجاد أي ماكولات جديدة أو تحضير السندوتشات بالاخص عند بداية العام الدراسي الثاني لذلك اصبحت اسهل وصفة، يمكننا أن نقوم بتقديمها ومسيرة أيضا هي تحضيرعجينة سهلة، كما أصبح بامكاننا ايضا أن نقوم بعمل حشوات مختلفة من خلالها إذا كانت بعمل بعض الحشوات بالسبانخ أو اللحمة أو بالجبن أو بالزعتر لذا سوف نقدم اليوم طريقة تحضيرعجينة سحرية . لكل المعجنات عجينة سحرية طرية وهشه جدا المقادير طريقة عجينة الهشة 2 كوب ونصف من الدقيق.

كوب وربع من الحليب.

ملعقتين من الخميرة الفورية.

كمية قليلة من السكر.

ملعقة من البيكنج باودر.

2 ملعقة من الملح.

اثنين بيضة.

ملعقة من الخل.

نصف كوب من الزبادي.

ملعقة واحدة من اللبن البودر.

2 ملعقة من الزبدة

كمية بسيطة من الماء الدافئ مقادير الحشو 250 جرام من اللحمة المفرومة.

2 بصلة مفرومة.

ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ربع كوب من الجبن الموزاريلا. طريقة عمل المعجنات وعاء عميق وضعي فيه كمية من بسيطة من الخميرة.

ثم اضيفي الحليب البودر والسكر.

ابدا بأضافة الدقيق و لكن يفضل أن نقوم بتقليب هذه المكونات جيدا

مع اضافة كمية من الماء الدافئ.

اخلطي هذه المكونات وإذا كان لديك العجانة الكهربائية يمكنك أيضا أن تقوم باستخدامها.

انتظري 15 دقيقة لكي يختمر هذا العجين.

ثم بعد ذلك نقوم باضافة كافة المقادير الاخرى من البيكنج بودر والزبادي والبيض.

ونخلط مرة ثانية مع إضافة ملعقة صغيرة من الخل.

ولكن نبدأ بتغطية العجينة ونضعها في مكان دافئ.

ويترك ايضا هذا المزيج لمدة نصف ساعة..

نقوم بتقسيم العجينة إلى أقسام صغيرة.

ثم نقوم باضافة الحشو التي نرغب فيها ولكن تجنبى أن تصل هذه الحشوة إلى الاطراف.

نقوم بغلق العجينة جيدا ونبدا بوضع في صينية بها كمية بسيطة من السمن.

ونتركها لمدة عشرة دقائق.

ثم نقوم باحضار الفرن.

و نضع رشة بسيطة من الفلفل الأسود والأبيض على وجه العجينة

ندخل هذه الصينية في الفرن ونتركها لمدة عشرة دقائق ل عشرون دقيقة.

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