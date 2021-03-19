اسرع طريقة تحضير وعمل بسكويت اوريو في مطبخك لوجبة الإفطار

يعتبر بسكويت اوريو من أحد أنواع البسكويت المفضلة لدي الأطفال والكبار لكونه من احد أنواع الحلويات وكذلك يندرج تحت مسمي السناكس التي يمكن تناولها من وقت لآخر على مدار اليوم وبين الوجبات وبعضها كما يستحي تناولها في وجبة الإفطار كوجبة غذائية متكاملة العناصر والمعادن والفيتامينات التي يحتاج لها الجسم في الصباح الباكر

بسكويت اوريو

واعداد اشهي طبق بسكويت اوريو لتناوله مع كوب من اللبن أو الشاي أو الشاي باللبن او القهوة يجب تجهيز المكونات التالية:

2 حبة من البيض

رشة ملح

فانيليا

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

ربع كوب زيت نباتي.

200 جم من الزبد اللين.

2 كوب دقيق ابيض

كوب سكر بودرة.

ربع كوب من مسحوق الكاكاو

ولإعداد مكونات الحشو يجب تحضير:

نصف ملعقة من الفانيليا

نصف كوب سكر بودرة

2 ملعقة من اللبن السائل

2 ملعقة كبيرة من الزبد اللين

طريقة عمل بسكويت اوريو

لتحضير وعمل بسكويت اوريو الشهي من خلال الخطوات التالية: