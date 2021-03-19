اسرع طريقة تحضير وعمل بسكويت اوريو في مطبخك لوجبة الإفطار

يعتبر بسكويت اوريو من أحد أنواع البسكويت المفضلة لدي الأطفال والكبار لكونه من احد أنواع الحلويات وكذلك يندرج تحت مسمي السناكس التي يمكن تناولها من وقت لآخر على مدار اليوم وبين الوجبات وبعضها كما يستحي تناولها في وجبة الإفطار كوجبة غذائية متكاملة العناصر والمعادن والفيتامينات التي يحتاج لها الجسم في الصباح الباكربسكويت اوريو
واعداد اشهي طبق بسكويت اوريو لتناوله مع كوب من اللبن أو الشاي أو الشاي باللبن او القهوة يجب تجهيز المكونات التالية:
- 2 حبة من البيض
- رشة ملح
- فانيليا
- 2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر
- ربع كوب زيت نباتي.
- 200 جم من الزبد اللين.
- 2 كوب دقيق ابيض
- كوب سكر بودرة.
- ربع كوب من مسحوق الكاكاو
ولإعداد مكونات الحشو يجب تحضير:
- نصف ملعقة من الفانيليا
- نصف كوب سكر بودرة
- 2 ملعقة من اللبن السائل
- 2 ملعقة كبيرة من الزبد اللين
لتحضير وعمل بسكويت اوريو الشهي من خلال الخطوات التالية:
- أولا نبدأ في تحضير الحشو من خلال إضافة مقدار الزبدة مع اللبن والسكر في وعاء عميق ويتم الخفق جيدا المكونات مع إضافة الفانيليا، والتأكد من الخفق جيدا حتى تمام المزج للمكونات.
- ويترك المخفوق جانبا حتى نحتاج ليه.
- في وعاء عميق نضع مقدار الزبدة مع السكر والزيت النباتي ونقوم بخفقه جيدا بالمضرب الكهربي حتى يصير المزيج هش.
- نضف البيض مع الفانيليا تدريجيا ويتم إعادة الخفق حتى تمام المزج.
- نبدأ بإضافة مقدار الدقيق مع الملح، والبيكنج بودر، ونبدا بالعجن باستخدام اليد او العجانة الالية.
- نضيف مسحوق الكاكاو والسكر للعجن ونعاود العجن حتى تحصلي على عجينة متماسكة.
- قم بتغطية العجين واتركيها ترتاح لمدة ساعة.
- رش القليل من الدقيق على طاولة مطبخك وابدا بفرد العجين لسمك سم وابدء بتقطيعها على شكل دوائر.
- نبدا برص الدوائر في صينية الفرن المدهونة.
- وتدخل الفرن في درجة حرارة متوسطة حتى تمام النضج.
- يترك ليبرد وابدا بوضع الحشو على البسكويت مع تغطيتها رقاقة بسكويت اخرى، وبالهنا والشفا.
الوسوم
يعتبر بسكويت اوريو من أحد أنواع البسكويت المفضلة لدي الأطفال والكبار لكونه من احد أنواع الحلويات وكذلك يندرج تحت مسمي السناكس التي يمكن تناولها من وقت لآخر على مدار اليوم وبين الوجبات وبعضها كما يستحي تناولها في وجبة الإفطار كوجبة غذائية متكاملة العناصر والمعادن والفيتامينات التي يحتاج لها الجسم في الصباح الباكربسكويت اوريو
واعداد اشهي طبق بسكويت اوريو لتناوله مع كوب من اللبن أو الشاي أو الشاي باللبن او القهوة يجب تجهيز المكونات التالية:
- 2 حبة من البيض
- رشة ملح
- فانيليا
- 2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر
- ربع كوب زيت نباتي.
- 200 جم من الزبد اللين.
- 2 كوب دقيق ابيض
- كوب سكر بودرة.
- ربع كوب من مسحوق الكاكاو
ولإعداد مكونات الحشو يجب تحضير:
- نصف ملعقة من الفانيليا
- نصف كوب سكر بودرة
- 2 ملعقة من اللبن السائل
- 2 ملعقة كبيرة من الزبد اللين
لتحضير وعمل بسكويت اوريو الشهي من خلال الخطوات التالية:
- أولا نبدأ في تحضير الحشو من خلال إضافة مقدار الزبدة مع اللبن والسكر في وعاء عميق ويتم الخفق جيدا المكونات مع إضافة الفانيليا، والتأكد من الخفق جيدا حتى تمام المزج للمكونات.
- ويترك المخفوق جانبا حتى نحتاج ليه.
- في وعاء عميق نضع مقدار الزبدة مع السكر والزيت النباتي ونقوم بخفقه جيدا بالمضرب الكهربي حتى يصير المزيج هش.
- نضف البيض مع الفانيليا تدريجيا ويتم إعادة الخفق حتى تمام المزج.
- نبدأ بإضافة مقدار الدقيق مع الملح، والبيكنج بودر، ونبدا بالعجن باستخدام اليد او العجانة الالية.
- نضيف مسحوق الكاكاو والسكر للعجن ونعاود العجن حتى تحصلي على عجينة متماسكة.
- قم بتغطية العجين واتركيها ترتاح لمدة ساعة.
- رش القليل من الدقيق على طاولة مطبخك وابدا بفرد العجين لسمك سم وابدء بتقطيعها على شكل دوائر.
- نبدا برص الدوائر في صينية الفرن المدهونة.
- وتدخل الفرن في درجة حرارة متوسطة حتى تمام النضج.
- يترك ليبرد وابدا بوضع الحشو على البسكويت مع تغطيتها رقاقة بسكويت اخرى، وبالهنا والشفا.
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