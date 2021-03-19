الفراخ المشوية بتاعت المحلات اعمليها فى البيت بتتبيلة الحاتى السريه الرائعه مثل اشهر المطاعم

طريقة عمل الفراخ المشوية ، عمل الفراخ المشوية يعتبر من الأمور الصعبة عند بعض النساء ولكنه على العكس تماماً فهو يتم بأفضل وأسرع دقيقة ولكن السر وراء نجاحه هو استخدام الخلطة السرية والعجيبة الذي سوف نقدمها لك في سطورنا القادمة حتى يسهل عليك تحضير أشهى وألذ فراخ مشوية بأبسط المكونات.
طريقة عمل الفراخ المشوية
تعتبر الفراخ المشوية من أشهى الأطباق الذي يمكن أن تقدميها على سفرتك في كثير من المناسبات العائلية ومناسبة كوجبة غداء أو عشاء وتقدم بهذه الطريقة:المقادير:
- 1 دجاجة مفتوحة من الخلف ومفرودة.
- 2 ثمرة بصل مفروم ناعم.
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 1 ملعقة ملح.
- 1 ملعقة ثوم مفروم.
- 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.
- 1 ملعقة صوص صويا.
- 1 ملعقة صغيرة خل.
- 1 ملعقة صغيرة مسحوق زنجبيل.
- 1 ملعقة مسحوق الكركم.
- 1 ملعقة مسحوق الكاري.
- 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم جاهزة.
- حبة بطاطس وجزر وكوسة.
- في بولا قومي بوضع البصل والثوم المفروم ومسحوق الزنجبيل وصوص الصويا والفلفل الأسود والملح وعصير الليمون ومسحوق الكاري والكركم وصلصة الطماطم وقلبي المكونات مع بعضها حتى أن تختلط تماماً.
- احضري الدجاجة بعد غسلها وتنظيفها جيداً وتصفيتها من الماء، ضعيها في خليط البهارات ودكيها جيداً واحرصي على وضع الخليط تحت الجلد.
- تترك الدجاجة في التتبيلة لمدة ليلة كاملة ثم تأتين بها في الصباح وقومي بتجهيز الخضروات عن طريق تقشيرها وتقطيعها لمكعبات ثم يتم وضعها في التتبيلة .
- عليك بشراء واستخدام الكيس الحراري وضعي به الدجاجة مع الخضروات ورجيه جيداً حتى تمتزج المكونات مع بعضها.
- اغلقي الكيس بدقة شديدة واشعلي الفرن على درجة حرارة هادة ومن ثم يتم وضع كيس الدجاجة في صينية وادخليها إلى الفرن وتركيها لمدة ساعة كاملة حتى تنضج هي والخضروات ومن ثم اخرجيها وضعيها في طبق التقديم وبالهناء والشفاء.
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طريقة عمل الفراخ المشوية ، عمل الفراخ المشوية يعتبر من الأمور الصعبة عند بعض النساء ولكنه على العكس تماماً فهو يتم بأفضل وأسرع دقيقة ولكن السر وراء نجاحه هو استخدام الخلطة السرية والعجيبة الذي سوف نقدمها لك في سطورنا القادمة حتى يسهل عليك تحضير أشهى وألذ فراخ مشوية بأبسط المكونات.
طريقة عمل الفراخ المشوية
تعتبر الفراخ المشوية من أشهى الأطباق الذي يمكن أن تقدميها على سفرتك في كثير من المناسبات العائلية ومناسبة كوجبة غداء أو عشاء وتقدم بهذه الطريقة:المقادير:
- 1 دجاجة مفتوحة من الخلف ومفرودة.
- 2 ثمرة بصل مفروم ناعم.
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 1 ملعقة ملح.
- 1 ملعقة ثوم مفروم.
- 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.
- 1 ملعقة صوص صويا.
- 1 ملعقة صغيرة خل.
- 1 ملعقة صغيرة مسحوق زنجبيل.
- 1 ملعقة مسحوق الكركم.
- 1 ملعقة مسحوق الكاري.
- 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم جاهزة.
- حبة بطاطس وجزر وكوسة.
- في بولا قومي بوضع البصل والثوم المفروم ومسحوق الزنجبيل وصوص الصويا والفلفل الأسود والملح وعصير الليمون ومسحوق الكاري والكركم وصلصة الطماطم وقلبي المكونات مع بعضها حتى أن تختلط تماماً.
- احضري الدجاجة بعد غسلها وتنظيفها جيداً وتصفيتها من الماء، ضعيها في خليط البهارات ودكيها جيداً واحرصي على وضع الخليط تحت الجلد.
- تترك الدجاجة في التتبيلة لمدة ليلة كاملة ثم تأتين بها في الصباح وقومي بتجهيز الخضروات عن طريق تقشيرها وتقطيعها لمكعبات ثم يتم وضعها في التتبيلة .
- عليك بشراء واستخدام الكيس الحراري وضعي به الدجاجة مع الخضروات ورجيه جيداً حتى تمتزج المكونات مع بعضها.
- اغلقي الكيس بدقة شديدة واشعلي الفرن على درجة حرارة هادة ومن ثم يتم وضع كيس الدجاجة في صينية وادخليها إلى الفرن وتركيها لمدة ساعة كاملة حتى تنضج هي والخضروات ومن ثم اخرجيها وضعيها في طبق التقديم وبالهناء والشفاء.
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