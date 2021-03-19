الفراخ المشوية بتاعت المحلات اعمليها فى البيت بتتبيلة الحاتى السريه الرائعه مثل اشهر المطاعم

طريقة عمل الفراخ المشوية ، عمل الفراخ المشوية يعتبر من الأمور الصعبة عند بعض النساء ولكنه على العكس تماماً فهو يتم بأفضل وأسرع دقيقة ولكن السر وراء نجاحه هو استخدام الخلطة السرية والعجيبة الذي سوف نقدمها لك في سطورنا القادمة حتى يسهل عليك تحضير أشهى وألذ فراخ مشوية بأبسط المكونات.

تعتبر الفراخ المشوية من أشهى الأطباق الذي يمكن أن تقدميها على سفرتك في كثير من المناسبات العائلية ومناسبة كوجبة غداء أو عشاء وتقدم بهذه الطريقة:

1 دجاجة مفتوحة من الخلف ومفرودة.

2 ثمرة بصل مفروم ناعم.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة ملح.

1 ملعقة ثوم مفروم.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

1 ملعقة صوص صويا.

1 ملعقة صغيرة خل.

1 ملعقة صغيرة مسحوق زنجبيل.

1 ملعقة مسحوق الكركم.

1 ملعقة مسحوق الكاري.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم جاهزة.

حبة بطاطس وجزر وكوسة.