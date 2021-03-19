كنز حقيقى ضعيه فى الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو والطول والغزاره وملئ الفراغات

مكونات طبيعية مفيدة لنمو الشعر مع الشامبو ، يعد الشامبو منتج العناية بالشعر الأهم الذي لا يمكن الاستغناء عنه أبداً فلا يمكن غسيل الشعر وتنظيفه بدونه فما بالكِ إذا كان هو الحل الأفضل لنمو وإطالة شعرك عندما يضاف إليه بعض من المكونات الطبيعية المفيدة جداً لصحة بصيلات الشعر والذي تحفيز عملية النمو وتحسن من حالته، لذا اهتمينا بهذا الموضوع وحاولنا بقدر المستطاع أن نأتيك بأفضل المكونات الطبيعية التي يمكن إضافتها مع الشامبو لنمو وإنبات الشعر.

هناك الكثير من المكونات الطبيعية التي تحتوي على الفوائد للشعر والذي تجعله بصحة أفضل وتساهم بأن ينمو سريعاً ومنها ما يلي:

يعتبر زيت الخروع من أهم الزيوت الطبيعية المفيدة جداً للشعر فاستخدامه بدون أي إضافات كافي ليحسن من حالة الشعر ولكن للحصول على نتائج أفضل وسريعة قومي سيدتي بإضافة 2/1 كوب من زيت الخروع مع عبوة متوسطة الحجم من الشامبو المفضل لديك، وعند غسيل شعر استخدميه وافركِ فروة رأسك جيداً باستخدامه وتركيه لبضعة دقائق ومن ثم يتم شطفه بالماء الفاتر، واحرصي على أن تستخدميه في كل مرة بغسلي فيها الشعر.

تعرف ماء الورد بفوائدها الكبيرة التي لا تعد ولا تحصي سواء للشعر أو للبشرة، فهو يساعد على تنظيف فروة الرأس ويدعم نمو الشعر وإنباته لذلك يكون من أفضل المكونات التي يمكن أن تضيفيها للشامبو فهي أيضاً تعطيك رائحة جميلة للشعر، فكل ما عليك أن تقومين به هو إضافة 4/1 كوب من ماء الورد إلى عبوة شامبو واستخدميها عندما يحين وقت غسيل شعرك فاحرصي على أن يتم غسيل الشعر مرتين فقط في الأسبوع وتكون باستخدام هذا المزيج حتى تحصلين على شعر ناعم وطويل وصحي.