اسهل طريقة لعمل أصابع الكنافة في البيت مثل المحترفين

تعتبر أصابع الكنافة من اطباق الحلويات الشرقية وهي تنتمي طبق الكنافة التي يعشقها مختلف الأشخاص الكبار والصغار إلا أنها تختلف في قرمشتها الغنية والقدرة على امتلاكها بيت أصابع يديك وسهولة تناولها كما أنها تكون غنية بالمكسرات اللذيذة، وعلى الرغم من كونها أحد أطباق الحلويات التي يسهل إعدادها في البيت إلا أن كثير منا لا يعلم الطريقة الصحيحة لفعل ذلك والتي نتداركها معا خلال هذا المقال.أصابع الكنافة
لاعداد اشهى طبق حلويات من أصابع الكنافة يجب تحضير ما يلي من مكونات:
- نصف كيلو جرام من الكنافة.
- ربع كيلو جرام من الزبد اللين.
- تحضير شربات الكنافة:
- كوب ونصف سكر.
- كوبان ماء.
- 2 ملعقة طعام ماء ورد.
- ملعقة من عصير الليمون، وشريحة ليمون.
لإعداد حشو أصابع الكنافة يتطلب تحضير:
- كوب من مكسرات الجوز المفرومة.
- كوب زبيب.
- كوب من جوز الهند المبشور.
- 2 ملعقة ماء ورد.
- 2 ملعقة طعام قرفة مطحونة.
- ملعقتين من السكر.
نبدأ أولا في إعداد وتحضير شربات الكنافة:
- حيث نحضر وعاء ونضع به مقدار الماء ويتم رفعه على نار متوسطة.
- نضيف اليه مقدار السكر مع الليمون ونقلب حتى نتاكد من ذوبان السكر، ما يقرب من ربع ساعة تقريبا.
- نضيف ماء الورد ونقلب مرة اخرى، وتم رفعه من على النار، ويترك جانبا حتى يبرد.
- نبدأ بفك مقدار الكنافة النيئة بيدنا و نضعها بوعاء عميق قليلا.
- نضع عليها مقدار الزبدة السائلة ونقلب برفق حتى تختلط بها.
- في وعاء اخر اضف مكونات الحشو لبعضهم البعض واخلط جيدا.
- ثم اضف اليه ماء الورد ويقلب حتى تمام الخلط.
- ابدا بفرد شعيرات الكنافة جانبا بعرض 3 من أصابع يديك معا.
- ببدايتها ابدأ بإضافة الحشو الخاص بها.
- ابدا بلف الكنافة على هيئة أصابع.
- رقم برصها في صينية الفرن مدهونة بالزبد.
- وتدخلها الفرن الساخن في درجة حرارة متوسطة حتى يحمر وجهها.
- وتخرج وتسقى بالشربات مباشرة.
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تعتبر أصابع الكنافة من اطباق الحلويات الشرقية وهي تنتمي طبق الكنافة التي يعشقها مختلف الأشخاص الكبار والصغار إلا أنها تختلف في قرمشتها الغنية والقدرة على امتلاكها بيت أصابع يديك وسهولة تناولها كما أنها تكون غنية بالمكسرات اللذيذة، وعلى الرغم من كونها أحد أطباق الحلويات التي يسهل إعدادها في البيت إلا أن كثير منا لا يعلم الطريقة الصحيحة لفعل ذلك والتي نتداركها معا خلال هذا المقال.أصابع الكنافة
لاعداد اشهى طبق حلويات من أصابع الكنافة يجب تحضير ما يلي من مكونات:
- نصف كيلو جرام من الكنافة.
- ربع كيلو جرام من الزبد اللين.
- تحضير شربات الكنافة:
- كوب ونصف سكر.
- كوبان ماء.
- 2 ملعقة طعام ماء ورد.
- ملعقة من عصير الليمون، وشريحة ليمون.
لإعداد حشو أصابع الكنافة يتطلب تحضير:
- كوب من مكسرات الجوز المفرومة.
- كوب زبيب.
- كوب من جوز الهند المبشور.
- 2 ملعقة ماء ورد.
- 2 ملعقة طعام قرفة مطحونة.
- ملعقتين من السكر.
نبدأ أولا في إعداد وتحضير شربات الكنافة:
- حيث نحضر وعاء ونضع به مقدار الماء ويتم رفعه على نار متوسطة.
- نضيف اليه مقدار السكر مع الليمون ونقلب حتى نتاكد من ذوبان السكر، ما يقرب من ربع ساعة تقريبا.
- نضيف ماء الورد ونقلب مرة اخرى، وتم رفعه من على النار، ويترك جانبا حتى يبرد.
- نبدأ بفك مقدار الكنافة النيئة بيدنا و نضعها بوعاء عميق قليلا.
- نضع عليها مقدار الزبدة السائلة ونقلب برفق حتى تختلط بها.
- في وعاء اخر اضف مكونات الحشو لبعضهم البعض واخلط جيدا.
- ثم اضف اليه ماء الورد ويقلب حتى تمام الخلط.
- ابدا بفرد شعيرات الكنافة جانبا بعرض 3 من أصابع يديك معا.
- ببدايتها ابدأ بإضافة الحشو الخاص بها.
- ابدا بلف الكنافة على هيئة أصابع.
- رقم برصها في صينية الفرن مدهونة بالزبد.
- وتدخلها الفرن الساخن في درجة حرارة متوسطة حتى يحمر وجهها.
- وتخرج وتسقى بالشربات مباشرة.
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