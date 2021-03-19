اسهل طريقة لعمل أصابع الكنافة في البيت مثل المحترفين

تعتبر أصابع الكنافة من اطباق الحلويات الشرقية وهي تنتمي طبق الكنافة التي يعشقها مختلف الأشخاص الكبار والصغار إلا أنها تختلف في قرمشتها الغنية والقدرة على امتلاكها بيت أصابع يديك وسهولة تناولها كما أنها تكون غنية بالمكسرات اللذيذة، وعلى الرغم من كونها أحد أطباق الحلويات التي يسهل إعدادها في البيت إلا أن كثير منا لا يعلم الطريقة الصحيحة لفعل ذلك والتي نتداركها معا خلال هذا المقال.

أصابع الكنافة

لاعداد اشهى طبق حلويات من أصابع الكنافة يجب تحضير ما يلي من مكونات:

نصف كيلو جرام من الكنافة.

ربع كيلو جرام من الزبد اللين.

تحضير شربات الكنافة:

كوب ونصف سكر.

كوبان ماء.

2 ملعقة طعام ماء ورد.

ملعقة من عصير الليمون، وشريحة ليمون.

لإعداد حشو أصابع الكنافة يتطلب تحضير:

كوب من مكسرات الجوز المفرومة.

كوب زبيب.

كوب من جوز الهند المبشور.

2 ملعقة ماء ورد.

2 ملعقة طعام قرفة مطحونة.

ملعقتين من السكر.

خطوات اعداد اصابع الكنافة

نبدأ أولا في إعداد وتحضير شربات الكنافة: