السويسرول بالموز اعمليه بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات موجودة في البيت

يعتبر السويسرول الموز من أشهى وأفضل أنواع الحلويات الغربية، والتي تشتهر في مطاعم دول العالم، لأنه يتميز بطعم له رونق فريد من نوعه، ورائحة شهية وجذابة، ويمكن تحضيره بأكثر من حشوة داخل المنزل بكل بساطة، لذلك سوف نقدم إليكم طريقة عمل سويسرول الموز خفيفة ولذيذة. طريقة عمل سويسرول الموز طريقة عمل سويسرول الموز المقادير: كوب كبير من شرائح الموز.

رشة ملح.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

150 جرام كريمة مخفوقة.

10 ملاعق صغيرة من الدقيق.

نصف كأس كبير من السكر.

ربع ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

أربع حبات من البيض.

ربع كوب صغير من الكاكاو. طريقة التحضير افصلي صفار البيض عن بياض البيض، ثم اخفقي الفانيلا مع مقدار صفار البيض، ونصف مقدار السكر جيدا، بواسطة المضرب اليدوي. اسكبي مقدار الدقيق، والكاكاو، والبيكنج باورد فوق خليط صفار البيض، ثم اخفقي المكونات مرة اخرى، حتى يتكون خليط متجانس. ضعي خليط صفار البيض في وعاء، ثم اتركيه جانبا. اخفقي بياض البيض مع باقي مقدار السكر، والملح جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي. ضيفي خليط صفار البيض فوق الخليط السابق، ثم امزجي جميع المكونات مع بعضها البعض، حتى يتكون خليط كريمي كثيف. اسكبي الخليط بقالب خاص بتحضير الكيك بعد دهنه بقليل من الزبدة. ضعي القالب في الفرن لمدة ثلث ساعة على درجة حرارة منخفضة، اتركي الكيك جانبا، حتى يهدأ تماما. وزعي الكريمة فوق سطح الكيك، ثم ضعي فوقها شرائح الموز، ثم قومي بلف الكيك، على هيئة رول، ثم ضعيه داخل ورق نايلون. ضعي سويسرول الموز داخل الثلاجة حتى يتماسك، ثم قومي بتقطيعه إلى عدة شرائح قبل التقديم مباشرة. طريقة عمل سويسرول المربى طريقة التحضيرطريقة عمل سويسرول المربى المكونات: ربع كيلو من الطحين.

كوب كبير من السكر المطحون.

4 بيضات.

6 ملاعق صغيرة من مربى الفراولة، أو أي نوع آخر حسب الرغبة.

نصف ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ثلث ملعقة كبيرة من الفانيلا.

ربع كوب كبير من جوز الهند المبشور. طريقة التحضير اخفقي البيض مع الفانيلا، ومقدار السكر الناعم جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي، حتى يتكون خليط كريمي. ضيفي باقي المكونات ماعدا المربي وجوز الهند إلى الخليط السابق، ثم اخلطي المكونات مع بعضها البعض، حتى يتكون خليط كريمي. اسكبي الخليط في صينية مدهونة بقليل من الزبدة، ثم ضعيها في الفرن لمدة نصف ساعة، حتى ينضج الكيك. طريقة التحضير الوسوم

يعتبر السويسرول الموز من أشهى وأفضل أنواع الحلويات الغربية، والتي تشتهر في مطاعم دول العالم، لأنه يتميز بطعم له رونق فريد من نوعه، ورائحة شهية وجذابة، ويمكن تحضيره بأكثر من حشوة داخل المنزل بكل بساطة، لذلك سوف نقدم إليكم طريقة عمل سويسرول الموز خفيفة ولذيذة. طريقة عمل سويسرول الموز طريقة عمل سويسرول الموز المقادير: كوب كبير من شرائح الموز.

رشة ملح.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

150 جرام كريمة مخفوقة.

10 ملاعق صغيرة من الدقيق.

نصف كأس كبير من السكر.

ربع ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

أربع حبات من البيض.

ربع كوب صغير من الكاكاو. طريقة التحضير افصلي صفار البيض عن بياض البيض، ثم اخفقي الفانيلا مع مقدار صفار البيض، ونصف مقدار السكر جيدا، بواسطة المضرب اليدوي. اسكبي مقدار الدقيق، والكاكاو، والبيكنج باورد فوق خليط صفار البيض، ثم اخفقي المكونات مرة اخرى، حتى يتكون خليط متجانس. ضعي خليط صفار البيض في وعاء، ثم اتركيه جانبا. اخفقي بياض البيض مع باقي مقدار السكر، والملح جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي. ضيفي خليط صفار البيض فوق الخليط السابق، ثم امزجي جميع المكونات مع بعضها البعض، حتى يتكون خليط كريمي كثيف. اسكبي الخليط بقالب خاص بتحضير الكيك بعد دهنه بقليل من الزبدة. ضعي القالب في الفرن لمدة ثلث ساعة على درجة حرارة منخفضة، اتركي الكيك جانبا، حتى يهدأ تماما. وزعي الكريمة فوق سطح الكيك، ثم ضعي فوقها شرائح الموز، ثم قومي بلف الكيك، على هيئة رول، ثم ضعيه داخل ورق نايلون. ضعي سويسرول الموز داخل الثلاجة حتى يتماسك، ثم قومي بتقطيعه إلى عدة شرائح قبل التقديم مباشرة. طريقة عمل سويسرول المربى طريقة التحضيرطريقة عمل سويسرول المربى المكونات: ربع كيلو من الطحين.

كوب كبير من السكر المطحون.

4 بيضات.

6 ملاعق صغيرة من مربى الفراولة، أو أي نوع آخر حسب الرغبة.

نصف ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ثلث ملعقة كبيرة من الفانيلا.

ربع كوب كبير من جوز الهند المبشور. طريقة التحضير اخفقي البيض مع الفانيلا، ومقدار السكر الناعم جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي، حتى يتكون خليط كريمي. ضيفي باقي المكونات ماعدا المربي وجوز الهند إلى الخليط السابق، ثم اخلطي المكونات مع بعضها البعض، حتى يتكون خليط كريمي. اسكبي الخليط في صينية مدهونة بقليل من الزبدة، ثم ضعيها في الفرن لمدة نصف ساعة، حتى ينضج الكيك. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السويسرول بالموز اعمليه بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات موجودة في البيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.