حضري ألذ شاورما دجاج سوري في البيت مثل محلات

شاورما الدجاج تعتبر من أجمل الأكلات الجاهزة التي يعشقها الكبار والصغار، لأنها تتميز بمذاق مذهل، ورائحة قوية ولذيذة، تجعل الجميع يقبلون على شرائها بكثرة من المحلات، ولكن بعض النساء يريدون معرفة سر تتبيلة هذه الأكلة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم شاورما الفراخ بالتتبيلة السورية بطريقة المحلات الأصلية. طريقة عمل شاورما الدجاج السوري طريقة عمل شاورما الدجاج السوري المكونات 500 جرام من شرائح صدور الدجاج.

½ كأس كبير من الحليب.

¼ كأس كبير زيت ذرة.

2 ملعقة صغيرة من بهارات الشاورما.

نصف ملعقة كبيرة من الملح الغير خشن.

½ ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

10 جرام من مسحوق الثوم المجفف.

ربع ملعقة كبيرة من مسحوق البصل المجفف.

ثلث ملعقة متوسطة من البابريكا.

½ ملعقة كبيرة من مسحوق الشطة المجففة.

10 جرام من الكاري.

ملعقة متوسطة من البهارات المشكلة.

ملعقة صغيرة من مرقة الدجاج المطحونة.

6 ملاعق صغيرة من الخل.

ليمونة كبيرة الحجم. طريقة تتبيل شاورما الدجاج السوري قومي بغسل شرائح الدجاج جيدا بالماء، ثم ضعيها في وعاء، ثم ضيفي إليها الليمون، والخل، والماء، ثم اخلطيهم جيدا، ثم اتركيهم لمدة خمس دقائق. قومي بإزالة شرائح الدجاج من المحلول، ثم ضعيها في وعاء نظيف، ثم ضيفي إليها الحليب، والفلفل الأسود، والملح، والبهارات، والبابريكا، والثوم المجفف، والبصل المجفف، والشطة المجففة، ثم اخلطي المكونات مع بعضها البعض. ضعي خليط الدجاج بعد تغطيته داخل الثلاجة، ثم اتركيه لمدة 120 دقيقة. طريقة تحضير شاورما الدجاج السوري ضعي خليط الدجاج بعد اخراجه من الثلاجة جانبا لمدة نصف ساعة، حتى يهدأ تماما. ضعي مقلاة كبيرة بها مقدار الزيت، ثم ضعيها على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيها حتى يسخن الزيت. اسكبي خليط الدجاج في المقلاة، ثم اتركيه لمدة 15 دقيقة مع التقليب المستمر، حتى تنضج تماما. اتركي الشاورما جانبا حتى تهدأ قيلا. وزعي شاورما الفراخ على خبز الصاج، ثم ضيفي إليها بعض شرائح المخلل، والثومية، ثم قومي بلف الخبز جيدا. وزعي خبز الصاج في صينية مدهونة بقليل من الزيت، ثم ضعيها في الفرن، حتى يكتسب اللون الذهبي، وتصبح جاهزة للتقديم. طريقة تتبيل شاورما الدجاج السوريطريقة تحضير شاورما الدجاج السوري وفي نهاية هذا المقال قد شرحنا لكم طريقة عمل شاورما الدجاج السوري في البيت الوسوم

شاورما الدجاج تعتبر من أجمل الأكلات الجاهزة التي يعشقها الكبار والصغار، لأنها تتميز بمذاق مذهل، ورائحة قوية ولذيذة، تجعل الجميع يقبلون على شرائها بكثرة من المحلات، ولكن بعض النساء يريدون معرفة سر تتبيلة هذه الأكلة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم شاورما الفراخ بالتتبيلة السورية بطريقة المحلات الأصلية. طريقة عمل شاورما الدجاج السوري طريقة عمل شاورما الدجاج السوري المكونات 500 جرام من شرائح صدور الدجاج.

½ كأس كبير من الحليب.

¼ كأس كبير زيت ذرة.

2 ملعقة صغيرة من بهارات الشاورما.

نصف ملعقة كبيرة من الملح الغير خشن.

½ ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

10 جرام من مسحوق الثوم المجفف.

ربع ملعقة كبيرة من مسحوق البصل المجفف.

ثلث ملعقة متوسطة من البابريكا.

½ ملعقة كبيرة من مسحوق الشطة المجففة.

10 جرام من الكاري.

ملعقة متوسطة من البهارات المشكلة.

ملعقة صغيرة من مرقة الدجاج المطحونة.

6 ملاعق صغيرة من الخل.

ليمونة كبيرة الحجم. طريقة تتبيل شاورما الدجاج السوري قومي بغسل شرائح الدجاج جيدا بالماء، ثم ضعيها في وعاء، ثم ضيفي إليها الليمون، والخل، والماء، ثم اخلطيهم جيدا، ثم اتركيهم لمدة خمس دقائق. قومي بإزالة شرائح الدجاج من المحلول، ثم ضعيها في وعاء نظيف، ثم ضيفي إليها الحليب، والفلفل الأسود، والملح، والبهارات، والبابريكا، والثوم المجفف، والبصل المجفف، والشطة المجففة، ثم اخلطي المكونات مع بعضها البعض. ضعي خليط الدجاج بعد تغطيته داخل الثلاجة، ثم اتركيه لمدة 120 دقيقة. طريقة تحضير شاورما الدجاج السوري ضعي خليط الدجاج بعد اخراجه من الثلاجة جانبا لمدة نصف ساعة، حتى يهدأ تماما. ضعي مقلاة كبيرة بها مقدار الزيت، ثم ضعيها على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيها حتى يسخن الزيت. اسكبي خليط الدجاج في المقلاة، ثم اتركيه لمدة 15 دقيقة مع التقليب المستمر، حتى تنضج تماما. اتركي الشاورما جانبا حتى تهدأ قيلا. وزعي شاورما الفراخ على خبز الصاج، ثم ضيفي إليها بعض شرائح المخلل، والثومية، ثم قومي بلف الخبز جيدا. وزعي خبز الصاج في صينية مدهونة بقليل من الزيت، ثم ضعيها في الفرن، حتى يكتسب اللون الذهبي، وتصبح جاهزة للتقديم. طريقة تتبيل شاورما الدجاج السوريطريقة تحضير شاورما الدجاج السوري وفي نهاية هذا المقال قد شرحنا لكم طريقة عمل شاورما الدجاج السوري في البيت

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