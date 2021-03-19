أفضل وصفات النشا لفرد الشعر والانتهاء تماماً من تمويج الشعر

النشا لفرد الشعر من المواد الطبيعية التي أثبتت فاعلية كبيرة وفي وقت قصير جدا، حيث توجد العديد من الوصفات الطبيعية المخصصة لفرد الشعر والتي يدخل فيها النشا كأحد المكونات الأساسية.

فهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى تجعد الشعر مثل الاصابة ببعض أمراض الانيميا ونقص فيتامين د، وكذلك ممارسة بعض أنواع الرجيم القاسي.

وتوجد العديد من وصفات النشا للتخلص من الشعر المجعد والعمل على فرده بطريقة مثالية، والتي سوف نتعرف عليها سويا.

النشا لفرد الشعر وصفة النشا وزيت الزيتون

النشا لفرد الشعر باستخدام خليط من النشا وزيت الزيتون من الطرق المميزة التي تعمل على فرد الشعر المموج، حيث تتميز هذه الوصفة بقدرها على ترطيب الشعر بالصورة المثالية، وحتى نتمكن من تحضير هذه الوصفة سوف نحتاج إلى المكونات التالية:-

ثلاثة ملاعق من النشا.

ملعقتان من زيت الزيتون.

كوب حليب جوز الهند.

أربعة ملاعق من عصير الليمون.

شامبو لطيف خالي من الكبريت.

طريقة تحضير وصفة النشا للتخلص من الشعر المموج

حتي تتمكن من تحضر وصفة النشا لفرد الشعر والتخلص من الشعر المموج قم باتباع الخطوات التالية:-

نقوم بخلط حليب جوز الهند مع زيت الزيتون في مقلاة.

مع القيام بخلط النشا وعصير الليمون في إناء أخر، حتى نحصل على خليط سلس القوام.

وبعدها نقوم بإضافة خليط النشا إلى خليط الحليب وزيت الزيتون.

ونقوم بوضع الخليط على نار متوسطة، مع الاستمرار بالتحريك حتي نحصل على خليط كثيف القوام.

وبعدها نقوم برفع الخليط عن النار ونقوم بتركه حتي يبرد.

ومن ثم نقوم بتوزيع الخليط على الشعر، والتأكد من وصوله إلى جميع مناطق الشعر.

والخطوة التالية تكون عن طريق تغطية الرأس باستخدام قبعة الاستحمام.

واستخدام مجفف الشعر منخفض الحرارة أو نقوم باستخدام منشفة ساخنة.

وبعدها يتم غسل الشعر باستخدام الشامبو والماء الدافئ.

ونقوم بتمشيط الشعر بواسطة مشط واسع الأسنان.

وفي النهاية نتمنى منك تجربة أفضل وصفات النشا لفرد الشعر، وإخبارنا بالنتائج.