طرق عمل الكنافة في رمضان بخطوات سهلة ، تعتبر الكنافة من أهم الحلويات في شهر رمضان المبارك، وتقدم بعد وجبة الإفطار وتحتوي علي الكثير من الفيتامينات، والمواد المفيد جداً للصحة، وتعتبر من أشهر الحلويات في مصر، والوطن العربي، خاصة في فلسطين، وتعطي الصائم المزيد من الإقوه لأنه تحتوي علي سعرات حرارية، وفيتامينات، سوف نتحدث في مقالنا هذا عن طرق عمل الكنافة في رمضان بخطوات سهلة وبسيطة وشهية ولذيذة. مكونات عمل الكنافة بالمانجو والكريمة مكونات عمل الكنافة بالمانجو والكريمة سوف نتعرف علي مكونات عمل الكنافة بالمانجو والكريمة وهي كتالي:- نصف كيلو من الكنافة.

تلات أكياس من كريمة الجاهزة.

اربع حبات من ثمرة المانجو.

1ملعقة من السكر الصغيرة.

زبدة.

٢ ملعقة كبيرة من قشطة مكونات الشربات كوب من السكر.

كوب من الماء.

عصير ليمون.

فانيليا. طريقة التحضير طريقة التحضير تأتي طريقه تحضير الكنافة وهي كالتالي:- نقوم بتجهيز الكنافة، ودهنها بالزبدة، ونضعها في الصينية ثم نرش القليل من السكر عليها ، ونقوم بداخلها ألي الفرن ثم نقوم بإخراج الصينية من وقت ألي اخر، ونقوم بتقطيع الكنافة باستخدام السكين، ونستمر في التقليب حتي تحمر من كافة الجوانب، والمطلوب منكم هو تحمير الكنافة، وليس عملها كالمعتاد. ثم نقوم بعمل الكريمة نقوم بوضع أكياس الكريمه في وعاء، ونضيف معهم القشطة، ونقلبهم جيدا حتي يتم تجانس الخليط ثم نقوم بتقطيع حبات المانجو إلي مكعبات. بعد ما نقوم بتحمير الكنافة ثم نقوم بوضع الشربات عليها. ثم نقوم تحضر الكؤوس المراد استخدامها ثم نضع قليل من الكنافة في الكاس ثم نضع القليل من الكريمة وكميه من قطع المانجو ثم نضيف القليل من الكنافة مرة أخرى ونزين الكاس بالكريمة. طريقه تحضير الشربات نضع إناء علي النار، ونضع الماء، والسكر، ونقلب جيدا حتي يغلي، ونضيف عصير الليمون، والفانيليا، ونتركهم ربع ساعه حتي تصبح ثقيله. مكونات عمل الكنافة بالنوتيلا تتكون الكنافة بالنوتيلا من عده مكونات وهي كتالي:- نصف كيلو من الكنافة

كوب من الزبدة

1 كوب شوكولاتة نوتيلا

2 كوب الشربات طريقة التحضير طريقة التحضير وتأتي طريق تحضير الكنافة كما يلي:- نقوم بتقطيع الكنافة جيداً، نضع فوقها الزبدة بعد تذويبها، ونقلبهم جيدا باستخدام اليد. ثم نضع نصف الكمية من الكنافة في صينية مع الضغط باليد حتى تتساوى ثم نكرر نفس العملية في صينية أخرى بباقي الكمية، ثم نضع الصينيتين في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون حتي تنضج. ثم نقوم بإخراج الكنافة من الفرن، ونقوم بوضع الشربات عليها علي طول. ثم نحضر وعاء، ونضع طبقة من الكنافة، ثم نغطيها بطبقة من النوتيلا ثم نضع طبقة الكنافة ألاخرى فوقها، ونقوم بتقديمها، وبألف هنا وشفا. الوسوم

طرق عمل الكنافة في رمضان بخطوات سهلة ، تعتبر الكنافة من أهم الحلويات في شهر رمضان المبارك، وتقدم بعد وجبة الإفطار وتحتوي علي الكثير من الفيتامينات، والمواد المفيد جداً للصحة، وتعتبر من أشهر الحلويات في مصر، والوطن العربي، خاصة في فلسطين، وتعطي الصائم المزيد من الإقوه لأنه تحتوي علي سعرات حرارية، وفيتامينات، سوف نتحدث في مقالنا هذا عن طرق عمل الكنافة في رمضان بخطوات سهلة وبسيطة وشهية ولذيذة. مكونات عمل الكنافة بالمانجو والكريمة مكونات عمل الكنافة بالمانجو والكريمة سوف نتعرف علي مكونات عمل الكنافة بالمانجو والكريمة وهي كتالي:- نصف كيلو من الكنافة.

تلات أكياس من كريمة الجاهزة.

اربع حبات من ثمرة المانجو.

1ملعقة من السكر الصغيرة.

زبدة.

٢ ملعقة كبيرة من قشطة مكونات الشربات كوب من السكر.

كوب من الماء.

عصير ليمون.

فانيليا. طريقة التحضير طريقة التحضير تأتي طريقه تحضير الكنافة وهي كالتالي:- نقوم بتجهيز الكنافة، ودهنها بالزبدة، ونضعها في الصينية ثم نرش القليل من السكر عليها ، ونقوم بداخلها ألي الفرن ثم نقوم بإخراج الصينية من وقت ألي اخر، ونقوم بتقطيع الكنافة باستخدام السكين، ونستمر في التقليب حتي تحمر من كافة الجوانب، والمطلوب منكم هو تحمير الكنافة، وليس عملها كالمعتاد. ثم نقوم بعمل الكريمة نقوم بوضع أكياس الكريمه في وعاء، ونضيف معهم القشطة، ونقلبهم جيدا حتي يتم تجانس الخليط ثم نقوم بتقطيع حبات المانجو إلي مكعبات. بعد ما نقوم بتحمير الكنافة ثم نقوم بوضع الشربات عليها. ثم نقوم تحضر الكؤوس المراد استخدامها ثم نضع قليل من الكنافة في الكاس ثم نضع القليل من الكريمة وكميه من قطع المانجو ثم نضيف القليل من الكنافة مرة أخرى ونزين الكاس بالكريمة. طريقه تحضير الشربات نضع إناء علي النار، ونضع الماء، والسكر، ونقلب جيدا حتي يغلي، ونضيف عصير الليمون، والفانيليا، ونتركهم ربع ساعه حتي تصبح ثقيله. مكونات عمل الكنافة بالنوتيلا تتكون الكنافة بالنوتيلا من عده مكونات وهي كتالي:- نصف كيلو من الكنافة

كوب من الزبدة

1 كوب شوكولاتة نوتيلا

2 كوب الشربات طريقة التحضير طريقة التحضير وتأتي طريق تحضير الكنافة كما يلي:- نقوم بتقطيع الكنافة جيداً، نضع فوقها الزبدة بعد تذويبها، ونقلبهم جيدا باستخدام اليد. ثم نضع نصف الكمية من الكنافة في صينية مع الضغط باليد حتى تتساوى ثم نكرر نفس العملية في صينية أخرى بباقي الكمية، ثم نضع الصينيتين في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون حتي تنضج. ثم نقوم بإخراج الكنافة من الفرن، ونقوم بوضع الشربات عليها علي طول. ثم نحضر وعاء، ونضع طبقة من الكنافة، ثم نغطيها بطبقة من النوتيلا ثم نضع طبقة الكنافة ألاخرى فوقها، ونقوم بتقديمها، وبألف هنا وشفا.

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