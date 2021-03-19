طريقة عمل الكيك الكريمي في مطبخك بمكونات بسيطة وفي وقت قصير

طريقة عمل الكيك الكريمى والتي يبحث عنها مختلف السيدات لكونها من اشهى الحلويات التي يمكن اعدادها في المطبخ ويعشقها مختلف الأشخاص كبار او صغار كما ان مكوناتها تعد سهلة وبسيطة، ولا تأخذ وقت في تحضيرها وإعدادها، ولذلك احضرنا لك منها وصفتان احداهما للحلو والثانية للحادق.

الكيك الكريمى

يمكنك إعداد طبق الحلويات من الكيك الكريمي بنكهة الشوكولاتة الشهية والمفيدة من خلال المكونات التالية:

2 بيضة

2 حبة موز

كوب ونصف من اللبن الزبادي خالي السكر

3 ملاعق من اللبن البودرة

3 ملاعق من مسحوق الكاكاو

في الخلاط الكهربائي نضيف البيض.

ونضيف الموز ويفضل ان يكون مستوي قليلا.

ونضيف الزبادي مع قليل من الفانيليا.

نضيف اللبن البودر ومسحوق الكاكاو.

نقوم بالخلط جيدا لجميع المقدار السابق.

نستمر بالخفق حتى الحصول على القوام المناسب لمدة دقيقتين.

نبدأ بوضعه في قوالب أو كاسات زجاجية مضادة للحرارة يتم صب الخليط بها بعد دهنها بالقليل من زيت جوز الهند.

ندخل القوالب او الكاسات للفرن في درجة حرارة متوسطة.

تترك حتى تمام النضج حوالي ثلث ساعة.

يتم إطفاء الفرن ويفتح الشواية قليلا حتى يحمر الوجه.

نخرجه من الفرن ويترك جانبا قليلا وندخلها الثلاجه ويقدم بارد.

3 كوب من الدقيق.

2 كوب جبن كريمة

كوب من السكر

كوب شاي مصفي

كوب من اللبن البودر

نصف كوب زيت نباتي

بيضة

بيكنج بودر

ملح

فانيليا

كوب ونصف من الشربات البارد

في وعاء عميق يتم إضافة البيض مع السكر والفانيليا ويتم الخلط.

نضيف الشاي واللبن والزيت ونضرب مرة اخرى.

نضيف الدقيق والبيكنج بودر، ونخلط جيدا حتى تمام التجانس

يتم سكب عجين الكيك في الصينية المجهزة ويتم وضع الجبن الكريمي فوقه برقه على شكل دوائر.

ويدخل للفرن الساخن حتى النضج ويسكب الشربات عليها فور خورجها.

طريقة عمل الكيك الكريمي بالجبن