طريقة عمل خلية النحل بدون تعقيد وبخطوات سهلة وبسيطة

خلية النحل من المعجنات الشهية التي يمكننا تناولها في وجبة الإفطار أو العشاء، وهى طريقتها سهلة وبسيطة وطعمها مميز، لأن داخلها الجبن ونسقيها بالشربات لكنها لم تكن من الحلويات، فهى مثل المخبوزات الشهية التي تعجبنا جميعا، وهذه الطريقة بدون تعقيد وخطواتها سهلة وبسيطة للغاية فإليكم المكونات. عمل خلية النحل عمل خلية النحل مكونات خلية النحل متوفرة داخل مطبخك حتى يسهل عليكى تحضيرها بطعمها المميز. 2 كوب من الدقيق ربع ملعقة من الملح ثلاث ملاعق من الحليب البودر لو متوفر ملعقتان من السكر البودر ملعقة من البيكنج بودر واحد باكو من الخميرة الفورية ربع كوب من الزيت أو ملعقتان من السمن نصف كوب من الماء الدافئ ويمكننا استباله بالحليب الدافئ مقدار من الجبن المفضل للحشو صفار بيضة وثلاث ملاعق من الحليب لتلميع الوجه ملعقة كبيرة من السمسم طريقة تحضير خلية النحل نقوم بتذويب الخميرة والحليب البودر والسكر في الماء الدافئ ونتركه مدة سبع دقائق.

نضع الدقيق في وعاء العجن، ونضيف ربع ملعقة الملح والبيكنج بودر ونقلبه.

نضيف خليط الخميرة بعد التفاعل إلى الدقيق ونبدأ في العجن لمدة عشر دقائق على الأقل.

نترك العجين يختمر لمدة ساعة، ونغطيه ونضعه في مكان دافئ.

نبدأ بتقطيع العجين بعد أن أختمر إلى كرات صغيرة مثل حجم الليمونة، حتى ننتهي من كل العجين نتركه لمدة ربع ساعة آخر.

نقوم بأخذ الكرات ونضع بها الجبن.

نحضر صينية فرن وندهنها بالسمنه أو الزيت ونضع بها كرات العجين ونراعي أن نترك فرق بين الكرات وبعضها، ونتركها ربع ساعة قبل أن ندخلها للتسوية.

نخفق صفار البيضة ونضع عليه ثلاث ملاعق من الحليب وذرة فانيليا، وندهن كرات خلية النحل بالفرشاة، ونضع عليها السمسم.

نضعها بالفرن مسبوق التسخين لمدة ربع ساعة على درجة حرارة 180.

نخرجها من الفرن بعد التسوية، ونسقيها بالشربات البارد. طريقة تحضير خلية النحل مقادير الشربات: كوبين من السكر+ كوبين من الماء، يوضع السكر والماء على النار لمدة عشر دقائق، ويكون شربات خفيف. الوسوم

خلية النحل من المعجنات الشهية التي يمكننا تناولها في وجبة الإفطار أو العشاء، وهى طريقتها سهلة وبسيطة وطعمها مميز، لأن داخلها الجبن ونسقيها بالشربات لكنها لم تكن من الحلويات، فهى مثل المخبوزات الشهية التي تعجبنا جميعا، وهذه الطريقة بدون تعقيد وخطواتها سهلة وبسيطة للغاية فإليكم المكونات. عمل خلية النحل عمل خلية النحل مكونات خلية النحل متوفرة داخل مطبخك حتى يسهل عليكى تحضيرها بطعمها المميز. 2 كوب من الدقيق ربع ملعقة من الملح ثلاث ملاعق من الحليب البودر لو متوفر ملعقتان من السكر البودر ملعقة من البيكنج بودر واحد باكو من الخميرة الفورية ربع كوب من الزيت أو ملعقتان من السمن نصف كوب من الماء الدافئ ويمكننا استباله بالحليب الدافئ مقدار من الجبن المفضل للحشو صفار بيضة وثلاث ملاعق من الحليب لتلميع الوجه ملعقة كبيرة من السمسم طريقة تحضير خلية النحل نقوم بتذويب الخميرة والحليب البودر والسكر في الماء الدافئ ونتركه مدة سبع دقائق.

نضع الدقيق في وعاء العجن، ونضيف ربع ملعقة الملح والبيكنج بودر ونقلبه.

نضيف خليط الخميرة بعد التفاعل إلى الدقيق ونبدأ في العجن لمدة عشر دقائق على الأقل.

نترك العجين يختمر لمدة ساعة، ونغطيه ونضعه في مكان دافئ.

نبدأ بتقطيع العجين بعد أن أختمر إلى كرات صغيرة مثل حجم الليمونة، حتى ننتهي من كل العجين نتركه لمدة ربع ساعة آخر.

نقوم بأخذ الكرات ونضع بها الجبن.

نحضر صينية فرن وندهنها بالسمنه أو الزيت ونضع بها كرات العجين ونراعي أن نترك فرق بين الكرات وبعضها، ونتركها ربع ساعة قبل أن ندخلها للتسوية.

نخفق صفار البيضة ونضع عليه ثلاث ملاعق من الحليب وذرة فانيليا، وندهن كرات خلية النحل بالفرشاة، ونضع عليها السمسم.

نضعها بالفرن مسبوق التسخين لمدة ربع ساعة على درجة حرارة 180.

نخرجها من الفرن بعد التسوية، ونسقيها بالشربات البارد. طريقة تحضير خلية النحل مقادير الشربات: كوبين من السكر+ كوبين من الماء، يوضع السكر والماء على النار لمدة عشر دقائق، ويكون شربات خفيف.

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