طريق عمل السجق غير تقليدية بالمنزل 2021

الكثير منا من محبي السجق يحتارون في طريقة عمل السجق حيث توجد عدة طرق مختلفة لعمل السجق في جميع أنحاء العالم كما أن بعض محال اللحوم قد أصبحن يبدعون في طرق تتبيلة السجق، ومن خلالنا سوف نقوم بشرح طرق مختلفة لعمل السجق في المنزل في عدة مقالات فتابعونا.

هذه الطريقة تعد من الطرق الغير تقليدية عند عدد كبير من محبي أكلت السجق وسوف تناول إعجابكم وسنعرض لكم المكونات الخاصة بهذه الطريقة وأيضاً كيفية تحضيرها.

نصف كيلو من السجق. عدد معلقتين كبار من زيت الزيتون أو أي زيت اخر حسب الرغبة. عدد ثمرة كبيرة من الفلفل الأحمر الحلو، وتقطيعه إلى شرائح طولية. عدد ثمرة كبيرة من الفلفل الأخضر، وتقطيعه إلى شرائح طولية أيضاً. عدد ثمرة من الفلفل الاصفر، وتقطيعه إلى شرائح طولية أيضاً لتناسب الشكل العام للطبق في نهاية التحضير. عدد ثمرة كبيرة من البصل وتقطيعها بطريقة صغيرة جداً أو فرمها ده الأفضل. عدد ثلاثة ثمرات من الطماطم وتقطيعهم شرائح إلى شرائح. عدد معلقة من صلصة الطماطم. عدد معلقة كبيرة من الثوم المهروس. عدد معلقة صغيرة من الفلفل الأسود المسحوق. عدد معلقة صغيرة من الزعتر المجفف. نصف معلقة صغيرة من الملح. ربع ملعقة صغيرة من الجنزبيل.

نقوم أولا بتجهيز مقلاه تستوعب الكمية المطلوب تحضيرها ونضعها على نار متوسطة الحرارة ثم نضع زيت الزيتون، ثم نقوم بإضافة السجق على النار ونتركه حتى يأخذ لون الأستواء، ثم قومي بإضافة البصل والفلفل بكل ألوانه وتقليبهم مع بعض جيداً، ثم نقوم بإضافة الثوم والملح والفلفل والجنزبيل والزعتر، ثم نضع شرائح الطماطم ونحركهم جيداً حتى يصبح جميع المكونات متجانسة ونتركها لمدة دقيقة على النار ومتابعة تحريكهم ثم نقوم بتذويب معلقة الصلصة في ربع كوب من الماء ونضعها على السجق ونضع غطاء للإناء ونتركها حتى يصبح صوص السجق ثقيل. وتقدم مع الخبز العربي أو المكرونة أو الأرز.