طريقة عمل مسحب البيك ألذ دجاج مقرمش بصوصات مختلفة من أسهل وألذ الأكلات، أكلة مسحب البيك المميزة التي يشتهيها جميع الفئات العُمرية وخاصة الأطفال لما تحتويه من طعم لذيذ ومُقرمش وهذا ما يعشقه الأطفال، وقد توصلنا إلى أن الكثير من مواطني المملكة والوطن العربي أجمع يبحثون عن طريقة تحضير الوصفة تُشبه تماماً المطاعم المُختصة وبجودة أعلى وتكلفة أقل، لذا نُقدم لكم وصفة اهم شيفات الوطن العربي لتتمكن من تحضير ألذ دجاج مُقرمش وصفة مسحب البيك على الإطلاق.

طريقة عمل مسحب البيك ألذ دجاج مقرمش

يتم تجهيز صدور الدجاج بمقدار نصف كيلو جرام ويتم غسلها جيدا ثم توضع في كيس حراري ويغلق ثم يتم الدق عليها لتصبح رفيعة السُمك (لتكون سهلة الأكل)، ثم يتم تقطيع صدور الدجاج إلى أشكال مستطيلة، باستخدام الاسياخ الخشب أو المعدن يتم عمل ثقوب رفيعة في كل قطعة مستطيلة من الدجاج لإدخال التتبيلة في قطعة الدجاج بأكملها وتصبح هشة وسهلة الأكل.

مقادير وصفة مسحب البيك الشهية

مكونات مسحب البيك كالأتي :

ربع كوب من الحليب الرائب (إذا لم يتم توافره يمكنك اضافة حليب كامل الدسم مع القليل من عصير الليمون الحامض أو الخل).

ملعقة ونصف كبيرة من عصير الليمون الحامض مع بشر قشر الليمون.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من مرقة الدجاج الفورية.

ملعقة صغيرة من الشطة.

مقدار يتراوح بين ربع كوب إلى نصف كوب من الصلصة الحارة.

طريقة تحضير مسحب البيك

يتم تحضير وعاء ثلاجة ثم يُضاف إليه جميع المكونات المذكورة ثم يتم التقليب بعد ذلك يتم اضافة قطع الدجاج إلى الخليط ثم يتم غلق الوعاء ويوضع في الثلاجة لمدة لا تقل عن ثلاثة ساعات ويُنصح أن تصل إلى يوم كامل.

طريقة تسوية الدجاج المقرمش

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار من الدقيق ويضاف إليه رشة من التوابل التي تم وضعها على التتبيلة، وعاء آخر به 2 بيضة مع نصف كوب من الحليب ورشة فلفل اسود ويتم التقليب، ايضا وعاء آخر به بقسماط خشن نوعا ما. يتم وضع كل قطعة من الدجاج في الدقيق ثم البيض والحليب ثم البقسماط ثم توضع في زيت غزير ساخن على درجة حرارة متوسطة مع وضع قطع الدجاج يتم تهدئة النار قليلا حتي يتم الحصول على قطع مقرمشة وذهبية اللون.

طريقة تحضير الصوصات

هناك ثلاثة أنواع من الصوصات و هم الصوص الأحمر والصوص الوردي والثومية، حيث تتكون مقادير الصوص الأحمر من كوب الا ربع من الكاتشب و رشة ملح، رشة بصل بودر و ملعقة كبيرة من الصلصة الحارة وعصير نصف ليمونة يتم مزج المكونات في وعاء ويتم وضع ربع كوب من الكمية جانبا لاستخدامها في الصوص التالي.

أما الصوص الوردي فتتكون مقاديره من ربع كوب من الصلصة السابقة و 3 ملاعق كبيرة من المايونيز يتم اضافة المكونات ثم يتم التقليب، والثومية كذلك تتكون من نصف كوب من الماء و ملعقتين كبيرتين من نشاء الذرة و رشة ملح، القليل من عصير الليمون مع القليل من الخل و فصين من الثوم و معلقتين كبيرتين من الحليب و 4 ملاعق كبيرة من زيت نباتي يتم تحضير إناء للطهي ثم يضاف اليه مقدار الماء والنشا ثم يتم التقليب حتي يتم الحصول علي قوام كريمي ثم يُرفع الإناء بعيدا عن النار ويترك ليهدأ قليلا ثم يُضاف إليه باقي المكونات ويتم خلط المكونات باستخدام الخلاط اليدوي الكهربائي حتى يتم الحصول علي قوام متجانس.