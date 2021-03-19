دهنة واحدة من كريم كولاجين طبيعي ستجدد بشرتك وترجع شباب فالكولاجين هو البروتين الذي يقوم بتجديد خلايا البشرة ويحافظ على نضارتها ويحميها من التجاعيد ويكون إفراز البشرة للكولاجين في أعلى معدلاته في سن العشرين ثم يقل تدريجياً بالدخول في سن الثلاثين لذا تبدأ العديد من النساء للجوء لكريم الكولاجين لإمداد البشرة بالبروتين التي تحتاجه لمقاومة التجاعيد وعلامات الجلد.

دهنة واحدة من كريم كولاجين طبيعي

تتوافر في الأسواق العديد من أنواع كريم الكولاجين ولكن بالتأكيد يدخل في صناعة هذه المنتجات العديد من المواد الكيميائية التي قد تؤذي بشرتك مع مرور الوقت بالإضافة للأسعار الباهظة نسبياً للأنواع المعروفة من كريم الكولاجين لذا فيمكنك الآن عمل وصفة كريم كولاجين من المنزل تعطيكي نتيجة مناسبة.

وصنع كريم كولاجين طبيعي يحتاج إلى خلط معلقتين من زبدة الشيا مع كبسولتين من فيتامين e مع ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو،ثم إضافة قطرات بسيطة من الليمون وتقليب الخليط جيداً للحصول على خليط سميك نوعاً ما، ثم قومي بدهن البشرة بكمية بسيطة بشكل يومي وفي خلال شهر سوف تلاحظين الفرق.

كريم كولاجين طبيعي للبشرة

يمكن تحضير وصفة أخرى مكونة من 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند 2 ملعقة كبيرة من عسل النحل نصف ملعقة من زيت اللوز ونصف ملعقة من زيت الورد وخلطهم معاً للحصول على خليط متماسك وتطبقيه على بشرتك بنفس الطريقة يومياً.

بالإضافة إلى الوصفات المختلفة لعمل كريم كولاجين طبيعي في المنزل يجب الاهتمام بالبشرة من خلال شرب المياه بشكل كافي لا يقل عن ثلاثة لتر من المياه والاهتمام بالتغذية السليمة التي تحتوي على الكولاجين مثل تناول الفراولة والجوافة والجزر والثوم، مع الحفاظ على عدم ترك بواقي المكياج التي تسد المسام وتقلل إفراز الكولاجين.