طريقة عمل فطائر السبانخ، وصفة فطائر أو بوريك المحشية بالسبانخ اللذيذة، حيث تعتبر الفطائر وجبة مغذية وتحتوي علي العديد من القيم الغذائية المفيدة، لذلك إليك طريقة عمل فطائر السبانخ سهلة في البيت للشيف فاطمة أبو حاتي. طريقة عمل فطائر السبانخ بالمكونات طريقة عمل فطائر السبانخ بالمكونات المكونات فطائر السبانخ: 2 كوب من الجبن المشكل.

2 صدر فراخ مقطعة مكعبات صغيرة.

بصلة مفرومة.

2 ملعقة من الجبنة الكريمي كبيرة.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

كوب زبادي كبيرة.

نص كوب زبدة.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

لفة جلاش.

كيلو سبانخ. وإليك طريقة عمل البيتزا في البيت بطريقة سهلة . طريقة التحضير: قومي بتشغيل الفرن علي درجة حرارة 200 مئوية.

في وعاء علي نار، أضيفي معلقة زبدة، وقومي بإضافة صدور الدجاج إليها، حتى تتشوح قطع صدور الدجاج.

وأضيفي إليها البصل المفروم وقلبيها، حتى تذبل، ثم الملح والفلفل حتى يذبل البصل، أضيفي السبانخ بعد غسلها وتقطيعها، وحتي تنشف ماء الحشوة علي نار عالية.

ثم قومي برفع الوعاء من علي النار، واتركيه يبرد قليلاً، ثم أضيفي ملعقتين جبن كريمي وتقلب جيداً، ثم أضيفي الجبن المشكل.

وفي إناء فارغ قومي بإضافة الزبدة السائلة وكوب من الزبادي وملعقة بيكنج باودر لدهن الجلاش ( يعمل هذا الخليط علي تطريه الجلاش).

قومي بفرد طبقة من الجلاش وادهنيها بالخليط ،ثم طبقة ثانية وادهني فوقها، وطبقة ثالثة أخيرة وادهنيها بالخليط.

ثم أضيفي الحشو في الجلاش، وقومي بلفه رول وغلقها من الجوانب جيداً.

وفي صينية بمسحة من الزيت، قومي برص فطائر السبانخ.

وقبل دخولها إلي الفرن، قومي بدهن الفطائر بالزبدة وتقطيعها بالشكل المفضل لديك.

أضيفي الصينية علي الرف الأوسط ،حتى تأخذ اللون الذهبي من الجانبين. طريقة التحضير: بعد خروج الصينية ستحصلي علي فطائر سبانخ هشة وطرية، يمكنك تحضيرها إلي أطفالك، لتحبيبهم في السبانخ والنفع بالاستفادة بقيمها الغذائية العديدة. إليك أيضاً طريقة عمل فطيرة التفاح ماكدونالدز والطعم مذهل. إذا تبقي من حشوة السبانخ يمكنك حفظها في علبة ووضعها في الفريزر لحين الاستخدام، ويمكنك تغيير الحشوة علي نفس الوصفة بنفس الخطوات السابقة من طريقة عمل فطائر السبانخ. الوسوم

طريقة عمل فطائر السبانخ، وصفة فطائر أو بوريك المحشية بالسبانخ اللذيذة، حيث تعتبر الفطائر وجبة مغذية وتحتوي علي العديد من القيم الغذائية المفيدة، لذلك إليك طريقة عمل فطائر السبانخ سهلة في البيت للشيف فاطمة أبو حاتي. طريقة عمل فطائر السبانخ بالمكونات طريقة عمل فطائر السبانخ بالمكونات المكونات فطائر السبانخ: 2 كوب من الجبن المشكل.

2 صدر فراخ مقطعة مكعبات صغيرة.

بصلة مفرومة.

2 ملعقة من الجبنة الكريمي كبيرة.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

كوب زبادي كبيرة.

نص كوب زبدة.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

لفة جلاش.

كيلو سبانخ. وإليك طريقة عمل البيتزا في البيت بطريقة سهلة . طريقة التحضير: قومي بتشغيل الفرن علي درجة حرارة 200 مئوية.

في وعاء علي نار، أضيفي معلقة زبدة، وقومي بإضافة صدور الدجاج إليها، حتى تتشوح قطع صدور الدجاج.

وأضيفي إليها البصل المفروم وقلبيها، حتى تذبل، ثم الملح والفلفل حتى يذبل البصل، أضيفي السبانخ بعد غسلها وتقطيعها، وحتي تنشف ماء الحشوة علي نار عالية.

ثم قومي برفع الوعاء من علي النار، واتركيه يبرد قليلاً، ثم أضيفي ملعقتين جبن كريمي وتقلب جيداً، ثم أضيفي الجبن المشكل.

وفي إناء فارغ قومي بإضافة الزبدة السائلة وكوب من الزبادي وملعقة بيكنج باودر لدهن الجلاش ( يعمل هذا الخليط علي تطريه الجلاش).

قومي بفرد طبقة من الجلاش وادهنيها بالخليط ،ثم طبقة ثانية وادهني فوقها، وطبقة ثالثة أخيرة وادهنيها بالخليط.

ثم أضيفي الحشو في الجلاش، وقومي بلفه رول وغلقها من الجوانب جيداً.

وفي صينية بمسحة من الزيت، قومي برص فطائر السبانخ.

وقبل دخولها إلي الفرن، قومي بدهن الفطائر بالزبدة وتقطيعها بالشكل المفضل لديك.

أضيفي الصينية علي الرف الأوسط ،حتى تأخذ اللون الذهبي من الجانبين. طريقة التحضير: بعد خروج الصينية ستحصلي علي فطائر سبانخ هشة وطرية، يمكنك تحضيرها إلي أطفالك، لتحبيبهم في السبانخ والنفع بالاستفادة بقيمها الغذائية العديدة. إليك أيضاً طريقة عمل فطيرة التفاح ماكدونالدز والطعم مذهل. إذا تبقي من حشوة السبانخ يمكنك حفظها في علبة ووضعها في الفريزر لحين الاستخدام، ويمكنك تغيير الحشوة علي نفس الوصفة بنفس الخطوات السابقة من طريقة عمل فطائر السبانخ.

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