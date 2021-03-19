خلطات تطويل الشعر سحرية ومجربة وبمكونات طبيعية 100%

خلطات تطويل الشعر ، يعاني بعض السيدات من تقصف الشعر، نقدم الوصفات المذكورة مع العلم بأنها توضع علي شعر ناشف غير مبلل ومفيدة للأطفال والكبار، نقدم لكم في هذه المقالة خلطات تطويل الشعر خلطات سحرية ومجربة ومكونات طبيعية 100%.



خلطات تطويل الشعر

تعتمد معظم الخلطات علي زيت الزيتون السحري في تطويل وتكثيف الشعر، إليك في هذه المقالة أفضل الخلطات الطبيعية لتكثيف الشعر وتقويته بمكونات في منزلك وإليك فوائد زيت الزيتون للشعر وأهميته في علاج مشاكله العديدة.

الخلطة الأولى لتفتيح وتطويل الشعر

المكونات:

زيت زيتون .

عصير ليمون.

الطريقة : أولاً ضعي ملعقتين من عصير الليمون وملعقة زيت زيتون تقلب المكونات معاً ثم توضع علي الشعر من 15 دقيقة إلي 20 دقيقة لمدة 3 شهور تقريباً، هذه الوصفة تقوم بتفتيح الشعر وتطويله طبيعياً.

خلطة الجرجير لإطالة الشعر

المكونات:

3 ملاعق من الجرجير المطحون(مفيد لإطالة الشعر) .

نصف كوب زيت زيتون .

الطريقة : أخلطي المكونات حتي يتشرب الجرجير الزيت وللحصول علي قوام كريم عند إضافته للشعر، تكرر الخلطة مرة كل أسبوع لمدة 3 شهور لحين الحصول علي نتيجة في شعرك.

خلطة تطويل الشعر وتفتيحه

المكونات:

زيت زيتون .

جل الالوفيرا ويمكنك استبداله ب زيت الصبار.

زيت خروع.

الطريقة : قومي بإضافة نصف ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا مع ملعقة من زيت الخروع وملعقة زيت زيتون وادمجيهم معاً تماماً، أضيفي الخليط علي الشعر من 15 ل 20 دقيقة مدة 3 شهور، تعتبر تلك أفضل زيوت لتطويل الشعر وتكثيف الشعر من أول استعمال.

مقدار من القهوة المطحونة

القهوة المطحونة لزيادة طول الشعر

الطريقة : قومي بفرق شعرك وفرك الفروة باستخدام القهوة وإضافتها إلي الجذور، حتي يغذي الشعر، ويقضي علي ظهور الشعر الأبيض وهذه من أهم فوائد القهوة علي الشعر، وإليك فوائد القهوة للبشرة وماسكات للتفتيح .

عليك بشرب قدر كافي من الماء يوميا، وهذا يحقق أقصي استفادة غلي بشرتك ونضارتها، والمحافظة علي بوصيلات شعرك .

الاهتمام بشعرك عن طريق معرفة الشامبو وكريم الحمام المناسب لنوع شعرك وفروة رأسك، حتى لا تتكون لديك قشرة الفروة.

تناول الخضروات خاصة الجرجير يعمل علي كسب شعرك التغذية المناسبة، ويعمل علي تطويله وتكثيفه بسهولة وهذه النصائح لابد أن تطبق مع استخدام خلطات تطويل الشعر.

نصائح لتطويل الشعر