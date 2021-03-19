كيكة الشوفان دايت، عند إتباعك إلي نظام غذائي من أجل خسارة الوزن، تقوم بالبحث عن وصفات مختلفة ومشبعة، لتناول الحلويات والمخبوزات الشهية بدون الخلل في نظامك الغذائي أو كسب المزيد من السعرات الحرارية، لذلك في هذه المقال نقدم أكثر المأكولات تداولاً ولكن بطريقة تناسب نظام سعراتك وتتوافق معه إليك كيكة الشوفان دايت بطريقة صحية بدون زيت للشيف سالي فؤاد.

مكونات كيكة الشوفان دايت مكونات كيكة الشوفان دايت بدون زيت وبدون دقيق ابيض مناسبة بالفانيليا أو القرفة والبرتقال والتفاح وطريقة تقديم سهلة ولذيذة ومناسبة لمرضي السكر . المكونات: 1/2 كوب حليب.

1/2 كوب من الزبدة النباتي ( مهمة لتماسك المكونات ) يمكنك استبدالها بالزيت النباتي .

4 ملاعق من سكر دايت كبيرة .

2 بيض.

فانيليا أو بشر البرتقال أو القرفة .

رشة من الملح .

2 كوب من دقيق الشوفان .

ملعقة من البيكنج باودر كبيرة.

ملعقة من بيكنج صودا صغيرة . يمكنك تزيين الكيكة بخطوط من شوكولاتة النوتيلا وقدمنا سابقا طريقة عمل نوتيلا دايت ب 3 مكونات فقط بسهولة. طريقة تحضير الكيكة: ضع الحليب والزبدة السائحة والسكر الدايت، وقومي تقليبهم بالمضرب اليدوي.

ثم أضيفي البيض والفانيليا والقرفة ورشة من الملح، وقومي بتقليب المكونات جيداً معاً.

ثم أضيفي دقيقي الشوفان بطريقة تدريجية والبيكنج صودا والبيكنج باودر.

ثم أضيفي الخليط بعد خلطه جيدا في القالب، وضعي ورق الزبدة، وأضيفي إليه رشة من السكر الباودر وشرائح من التفاح.

ثم قومي بصب الخليط وتسويته بالملعقة الخشبية .

علي 180 درجة مئوية قومي بتسخين الفرن قبل دخول الكيكة ب 10 دقائق علي الأقل .

أضيفي القالب في الفرن حتى تستوي الكيكة ( يمكنك عمل كيكة الشوكولاتة دايت بدون دقيق للشيف سالي فؤاد). طريقة تحضير الكيكة: وبعد خروج الكيكة اتركيها تبرد قليلاً قبل تقطيعها ثم يمكنك تناولها بجانب كوب من القهوة الساخنة أو الشاي ويمكنك أخذ قطعة منها علي الفطار بسبب سعراتها الحرارية القليلة وهذا أكثر ما يميز كيكة الشوفان دايت. الوسوم

كيكة الشوفان دايت، عند إتباعك إلي نظام غذائي من أجل خسارة الوزن، تقوم بالبحث عن وصفات مختلفة ومشبعة، لتناول الحلويات والمخبوزات الشهية بدون الخلل في نظامك الغذائي أو كسب المزيد من السعرات الحرارية، لذلك في هذه المقال نقدم أكثر المأكولات تداولاً ولكن بطريقة تناسب نظام سعراتك وتتوافق معه إليك كيكة الشوفان دايت بطريقة صحية بدون زيت للشيف سالي فؤاد.

مكونات كيكة الشوفان دايت مكونات كيكة الشوفان دايت بدون زيت وبدون دقيق ابيض مناسبة بالفانيليا أو القرفة والبرتقال والتفاح وطريقة تقديم سهلة ولذيذة ومناسبة لمرضي السكر . المكونات: 1/2 كوب حليب.

1/2 كوب من الزبدة النباتي ( مهمة لتماسك المكونات ) يمكنك استبدالها بالزيت النباتي .

4 ملاعق من سكر دايت كبيرة .

2 بيض.

فانيليا أو بشر البرتقال أو القرفة .

رشة من الملح .

2 كوب من دقيق الشوفان .

ملعقة من البيكنج باودر كبيرة.

ملعقة من بيكنج صودا صغيرة . يمكنك تزيين الكيكة بخطوط من شوكولاتة النوتيلا وقدمنا سابقا طريقة عمل نوتيلا دايت ب 3 مكونات فقط بسهولة. طريقة تحضير الكيكة: ضع الحليب والزبدة السائحة والسكر الدايت، وقومي تقليبهم بالمضرب اليدوي.

ثم أضيفي البيض والفانيليا والقرفة ورشة من الملح، وقومي بتقليب المكونات جيداً معاً.

ثم أضيفي دقيقي الشوفان بطريقة تدريجية والبيكنج صودا والبيكنج باودر.

ثم أضيفي الخليط بعد خلطه جيدا في القالب، وضعي ورق الزبدة، وأضيفي إليه رشة من السكر الباودر وشرائح من التفاح.

ثم قومي بصب الخليط وتسويته بالملعقة الخشبية .

علي 180 درجة مئوية قومي بتسخين الفرن قبل دخول الكيكة ب 10 دقائق علي الأقل .

أضيفي القالب في الفرن حتى تستوي الكيكة ( يمكنك عمل كيكة الشوكولاتة دايت بدون دقيق للشيف سالي فؤاد). طريقة تحضير الكيكة: وبعد خروج الكيكة اتركيها تبرد قليلاً قبل تقطيعها ثم يمكنك تناولها بجانب كوب من القهوة الساخنة أو الشاي ويمكنك أخذ قطعة منها علي الفطار بسبب سعراتها الحرارية القليلة وهذا أكثر ما يميز كيكة الشوفان دايت.

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