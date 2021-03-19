كيكة قدرة قادر بطريقة سحرية وتكات لم تعرف من قبل

كيكة قدرة قادر الوصفة الأكثر شهرة في المطبخ الخليجي، ونظرا للشهرة الكبيرة التي تتمتع بها هذه الكيكة فيتم تحضيرها في العديد من دول العالم، وتتميز هذه الكيكة بسهولة تحضيرها وطعمها اللذيذة، وتتكون هذه الكيكة من ثلاث طبقات فالطبقة الولي من الكراميل والطبقة الثانية من الكريمة، والطبقة الثالثة من الكيك.

والآن دعونا نتعرف على طريقة سحرية ومميزة للغاية لتحضير هذا النوع المميز من الكيكة.

مكونات كيكة قدرة قادر

كيكة قدرة قادر كما ذكرنا تتكون من ثلاث طبقات، وتتمثل مقادير طبقة الكراميل في:-

ثلاثة أرباع كوب من السكر.

قطرات قليلة من الماء.

بيضتان.

كوبان ماء.

كوبان حليب بودرة.

ملعقة فانيلا.

ملعقة خل أحمر.

ملعقة عصير ليمون.

كوب سكر.

نصف كوب من زيت نباتي.

بيضتان.

ملعقتان من الفانيلا.

ملعقة من بشر الليمون.

كوب وربع دقيق.

ثلاثة أرباع كوب حليب سائل.

ملعقتان من البيكنج بودر.

ملعقتان من الكاكاو.

نقوم في البداية بتحضير الكراميل عن طريق وضع كمية من السكر في مقلاة على النار ونضعها على نار متوسطة.

مع وضع بضع قطرات من الماء وعدم تحريك السكر، وتركه على النار حتي يصبح لون السكر ذهبي.

ومن ثم نقوم بصبه في قالب من السيليكون ونتركه 3 دقائق حتي يتماسك.

ولإعداد الكريمة نقوم بخلط جميع المكونات الخاصة بها باستخدام الخلاط الكهربائي أو مضرب البيض.

ومن ثم نقوم بسكبه على الكراميل بعد أن يبرد.

والخطوة التالية سوف تكون تحضير الكيك عن طريق خلط المكونات السائلة، وبعدها نقوم بخلط المكونات الجافة.

ونقوم بإضافة خليط المكونات الجافة بالتدريج إلى خليط المكونات السائلة، مع القيام بالخفق.

وبعد أن يصل الخليط إلى سمك مناسب نضيفه إلى الخليط السابق.

على أن يتم وضعه وسط الخليط السابق.

ومن ثم نقوم بإدخالها إلى الفرن لمدة 40 دقيقة أو حتى النضج.

وتتمثل مقادير الكريم كراميل فيوتتمثل مقادير الكيكة فيطريقة تحضير الكيكة

وبهذه الطريقة نكون قد تمكنا من تحضير كيكة قدرة قادر بطريقة سحرية.