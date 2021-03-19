مقشر طبيعي منزلي لترطيب البشرة وإزالة الجلد الميت وعلاج مشاكل البشرة

مقشر طبيعي منزلي يزيل الجلد الميت ويرطب البشرة ويعالج مشاكلها لوجه جذاب، العناية بالبشرة من أهم خطوات الجمال والروتين اليومي لأي فتاة وهذا لأنها تريد أن تكون في مظهر جذاب دائماّ، ولذا تقوم بشراء كل منتجات العناية بالبشرة مثل كريمات الترطيب أو الغسول أو السيروم، للحفاظ علي جمال البشرة وزيادة نضارتها ولكن يعد تقشير البشرة خطوة هامة جداً، ولأنها تزيل طبقة الجلد الميتة من البشرة والتي يتراكم عليها الأتربة والأوساخ نتيجة التعرض اليومي لأشعة الشمس أو عند الخروج من المنزل، ولكن ننصح دائماً باستخدام مواد طبيعية لتعطيك نتيجة فورية وبدون أي أضرار.

مقشر منزلي يخلصك من الجلد الميت ويمنحك ترطيب ويعالج مشاكل البشرة

يعد المقشر من أهم الأمور التي تهتم بها كل النساء حتي تظل محتفظة بنضارة البشرة، ولكن يجب استخدام مقشر يحتوي علي مواد طبيعية مفيدة للوجه، حيث أنه يعتبر أفضل مقشر منزلي ويساعد علي تبييض البشرة ويقاوم التجاعيد عوضاً عن المنتجات الكيميائية التي تضر بطبقة الجلد الداخلية والخارجية وتتسبب في ظهور البثور.

مقشر القهوة والحليب لإزالة الجلد الميت ومنح البشرة الترطيب وعلاج مشاكلها

القهوة مكون طبيعي فعال وتعد أقوى مقشر طبيعي للوجه يمنحك بشرة ناعمة وبيضاء ويزيل الجلد الميت ويعمل على إزالة الدهون الزائدة في الوجه، لاحتوائها علي مادة الكافيين التي تساعد علي حماية البشرة من الشوائب، والحليب يمنح البشرة ترطيب وتفتيح كما يعمل علي تنعيم الوجه وعصير الليمون يحتوي علي فيتامين سي الذي يحافظ علي درجة حموضة البشرة ويمنع ظهور البقع والبثور.

ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة كبيرة من الحليب.

ملعقة كبيرة من السكر.

عصير نصف ليمونة.

قومي بغسل الوجه وتجفيفه ثم أمزجي المكونات حتي تتجانس، وبواسطة فرشاة للوجه وزعي المقشر مع الابتعاد عن منطقة العين.

يتم وضع المقشر المنزلي لمدة 15 دقيقة حتي يجف، ثم يغسل بالماء الدافيء ثم يرطب الوجه ويستخدم هذا المقشر مرتين في الأسبوع لوجه جذاب وناعم.

مكونات مقشر طبيعي منزلي للتخلص من الجلد الميت ويعالج مشاكل البشرةطريقة تحضير المقشر المنزلي وكيفية تطبيقه علي البشرة