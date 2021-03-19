طريقة عمل كيك القهوة بمكونات اقتصادية وسريعة التحضير في الخلاط

طريقة عمل كيك القهوة ، تعتبر كيكة القهوة من ألذ وأسهل الكيكات في تحضيرها وإعدادها بسهولة في منزلك لن تكلفك الكثير من الوقت أو المجهود وإذا كنتي من محبين مشروبات الكافيين ستدمنيها بسبب روعة طعمها واحتوائها علي طبقة من الكريمة اللذيذة وصوص الحليب السائل المذاب بالقهوة سريعة الذوبان الذي يجعلها طرية جدا، وسنتعرف الآن طريقة تحضيرها بمكونات اقتصادية وسريعة التحضير في الخلاط.

طريقة عمل كيك القهوة بالمكونات طريقة عمل كيك القهوة بالمكونات المكونات: 4 بيضات.

معلقة بيكنج باودر كبيرة.

كوب ونصف من السكر.

1/2 كوب ماء لازم يكون دافيء.

1/2 كوب زيت.

3 ملاعق كبيرة كاكاو خام.

2 كوب دقيق.

معلقة نسكافية أو أي نوع قهوة سريعة الذوبان تفضلينها ملعقة كبيرة.

معلقة من الفانيليا صغيرة.

1/4 معلقة صغيرة ملح. ملحوظة: لابد أن تكون كل المكونات بدرجة حرارة الغرفة طريقة تحضير خليط الكيك: أذيبي القهوة سريعة الذوبان في 1/2 كوب من الماء الدافيء.

ثم أضيفي البيض والسكر والفانيليا في الخلاط ثم اخلطي لمده ثلاث دقائق حتي يصبح لون الخليط أفتح.

أضيفي الزيت و القهوة المذابة في الخطوة الأولى و أضربي في الخلاط لمدة نصف دقيقة آخري.

في وعاء أضيفي الخليط مع البيكنج باودر والدقيق ثم قومي أخلطيهم باستخدام المضرب اليدوي .

ضعي مسحة من الزيت في صينية وقومي ب صب خليط كيك القهوة بها.

بها. لمده 25 دقيقة علي درجة حرارة 180 في الفرن حتى تتم تسوية الكيك .

أليك أيضا طريقة عمل كيك الشوكولاتة بالكريمة صوص الحليب للتسقية ملعقة من القهوة سريعة الذوبان كبيرة.

2 ملعقة سكر كبيرة.

كوب ونص من اللبن الساخن. طريقة تحضير خليط الكيك:صوص الحليب للتسقية طريقة التحضير: أضيفي السكر والقهوة إلي اللبن الساخن واخلطيهم معا. وقومي بثقب الكيك وأضيفي إليها الصوص حتى تسقي الكيك به. طبقة كريمة القهوة طبقة كريمة القهوة المكونات: كوب كريم شانتيه بودرة

كوب حليب مثلج

4 ملاعق من النشا

6 ملاعق من السكر

ملعقتين دقيق

ملعقة قهوة سريعة الذوبان

ملعقة فانيليا

ملعقة من الزبدة أو السمنة

9 ملاعق حليب بودرة

3 أكوب ماء طريقة التحضير: في إناء أخلطي النشا والدقيق والسكر والحليب البوردة جيدا.

أضيفي الماء واخلطيهم علي البارد.

قومي بوضع الخليط علي نار متوسطة، وقومي بالتقليب بالاستمرار حتى يثقل.

قومي برفع الإناء من علي النار، وأضيفي به القهوة والفانيليا والزبدة حتى يذوبوا من حرارة الخليط.

اتركي الخليط ليبرد في حرارة المطبخ ثم قومي بتغطية الخليط وادخليه إلي الثلاجة.

في إناء آخر اخفقي الكريم شانتيه والحليب المثلج حتى يصبح القوام ثقيل.

ثم ضعي خليط الكريم شانتيه علي خليط الثلاجة واخفقيهم معا حتى يصبح القوام كريمي.

قومي بإضافة طبقة الكريمة علي الكيكة وقومي بتقديمها . أسرار عمل كيك ناجح اخفقي البيض بمفرده لمدة ربع ساعة حتى يصبح كريمي ثم أضيفي السكر بالتدريج، وليس مرة واحدة.

استخدمي ورق الزبد ودهنيه بالزبد ليسهل خروج الكيك عند النضوج.

أضيفي ملعقة خل طعام أثناء خفق البيض، فهي طريقة سحرية للتخلص من رائحة البيض، فضلًا عن عمله كمُحسِّن طبيعي يحافظ على ارتفاع الكيك الخاص بك.

استخدمي البيض في درجة حرارة الغرفة .

يفضل الزبد إن يكون مذاب أولاً ومتروك في درجة حرارة الغرفة. أسرار عمل كيك ناجح الوسوم

طريقة عمل كيك القهوة ، تعتبر كيكة القهوة من ألذ وأسهل الكيكات في تحضيرها وإعدادها بسهولة في منزلك لن تكلفك الكثير من الوقت أو المجهود وإذا كنتي من محبين مشروبات الكافيين ستدمنيها بسبب روعة طعمها واحتوائها علي طبقة من الكريمة اللذيذة وصوص الحليب السائل المذاب بالقهوة سريعة الذوبان الذي يجعلها طرية جدا، وسنتعرف الآن طريقة تحضيرها بمكونات اقتصادية وسريعة التحضير في الخلاط.

طريقة عمل كيك القهوة بالمكونات طريقة عمل كيك القهوة بالمكونات المكونات: 4 بيضات.

معلقة بيكنج باودر كبيرة.

كوب ونصف من السكر.

1/2 كوب ماء لازم يكون دافيء.

1/2 كوب زيت.

3 ملاعق كبيرة كاكاو خام.

2 كوب دقيق.

معلقة نسكافية أو أي نوع قهوة سريعة الذوبان تفضلينها ملعقة كبيرة.

معلقة من الفانيليا صغيرة.

1/4 معلقة صغيرة ملح. ملحوظة: لابد أن تكون كل المكونات بدرجة حرارة الغرفة طريقة تحضير خليط الكيك: أذيبي القهوة سريعة الذوبان في 1/2 كوب من الماء الدافيء.

ثم أضيفي البيض والسكر والفانيليا في الخلاط ثم اخلطي لمده ثلاث دقائق حتي يصبح لون الخليط أفتح.

أضيفي الزيت و القهوة المذابة في الخطوة الأولى و أضربي في الخلاط لمدة نصف دقيقة آخري.

في وعاء أضيفي الخليط مع البيكنج باودر والدقيق ثم قومي أخلطيهم باستخدام المضرب اليدوي .

ضعي مسحة من الزيت في صينية وقومي ب صب خليط كيك القهوة بها.

بها. لمده 25 دقيقة علي درجة حرارة 180 في الفرن حتى تتم تسوية الكيك .

أليك أيضا طريقة عمل كيك الشوكولاتة بالكريمة صوص الحليب للتسقية ملعقة من القهوة سريعة الذوبان كبيرة.

2 ملعقة سكر كبيرة.

كوب ونص من اللبن الساخن. طريقة تحضير خليط الكيك:صوص الحليب للتسقية طريقة التحضير: أضيفي السكر والقهوة إلي اللبن الساخن واخلطيهم معا. وقومي بثقب الكيك وأضيفي إليها الصوص حتى تسقي الكيك به. طبقة كريمة القهوة طبقة كريمة القهوة المكونات: كوب كريم شانتيه بودرة

كوب حليب مثلج

4 ملاعق من النشا

6 ملاعق من السكر

ملعقتين دقيق

ملعقة قهوة سريعة الذوبان

ملعقة فانيليا

ملعقة من الزبدة أو السمنة

9 ملاعق حليب بودرة

3 أكوب ماء طريقة التحضير: في إناء أخلطي النشا والدقيق والسكر والحليب البوردة جيدا.

أضيفي الماء واخلطيهم علي البارد.

قومي بوضع الخليط علي نار متوسطة، وقومي بالتقليب بالاستمرار حتى يثقل.

قومي برفع الإناء من علي النار، وأضيفي به القهوة والفانيليا والزبدة حتى يذوبوا من حرارة الخليط.

اتركي الخليط ليبرد في حرارة المطبخ ثم قومي بتغطية الخليط وادخليه إلي الثلاجة.

في إناء آخر اخفقي الكريم شانتيه والحليب المثلج حتى يصبح القوام ثقيل.

ثم ضعي خليط الكريم شانتيه علي خليط الثلاجة واخفقيهم معا حتى يصبح القوام كريمي.

قومي بإضافة طبقة الكريمة علي الكيكة وقومي بتقديمها . أسرار عمل كيك ناجح اخفقي البيض بمفرده لمدة ربع ساعة حتى يصبح كريمي ثم أضيفي السكر بالتدريج، وليس مرة واحدة.

استخدمي ورق الزبد ودهنيه بالزبد ليسهل خروج الكيك عند النضوج.

أضيفي ملعقة خل طعام أثناء خفق البيض، فهي طريقة سحرية للتخلص من رائحة البيض، فضلًا عن عمله كمُحسِّن طبيعي يحافظ على ارتفاع الكيك الخاص بك.

استخدمي البيض في درجة حرارة الغرفة .

يفضل الزبد إن يكون مذاب أولاً ومتروك في درجة حرارة الغرفة. أسرار عمل كيك ناجح

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