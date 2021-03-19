وصفة معجزة لتطويل الشعر وزيادة كثافتة في وقت سريع

وصفة معجزة تطويل الشعر في وقت سريع، حلم كل فتاة أن يصبح شعرها طويل ولامع وصحي لأن نصف جمال المرأة هو شعرها وبالتالي تبحث الكثير من الفتيات عن أفضل المكونات الطبيعية التي تساعدها على تطويل وزيادة كثافة الشعر حتى يصبح جميل حيث يوجد بعض الوصفات التي تستخدمها النساء الهنديات للمحافظة على جمال شعرها حتى يصبح طويل ولامع، لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم على وصفة معجزة لتطويل الشعر بمكونات طبيعية.

وصفة معجزة تطويل الشعر

تقوم النساء الهنديات باستخدام اللبن الرائب بفضل احتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر الهامة المفيدة لصحة الشعر بجانب أنه تقوي بصيلات الشعر وتساعد على التخلص من قشرة الرأس ويعالج الجفاف، حيث يتم غسل الشعر جيدا بالماء والشامبو جيدا للتخلص من الرواسب وفتح مسام الشعر.

في الخطوة التالية نقوم بخلط كمية مناسبة من اللبن الرائب مع زيت الملا حتى يصبح الخليط متماسك مع بعض جيدا ونقوم بوضعه على الشعر وتدليك م لمدة خمس دقائق على الأقل نقوم بتغطية الشعر على الأقل لمدة 35 دقيقة ونضيف عليه فوطة ساخنة مثلما يتم تجهيز كريم الحمام وبعد انتهاء هذه المدة نقوم بشطف الشعر بالشامبو والبلسم الخفيف ويفضل إضافة زيت عطري من التخلص من رائحة اللبن وقومي بتكرارها مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج سريعة.

تطويل الشعر بزيت جوز الهند

قومي بخلط ملعقة من زيت جوز الهند الخام ما ملعقة من زيت الزيتون وخلط المكونات مع بعضها وضعيها على شعرك وقومي بالتدليك وقومي بتغطيته الشعر لمدة ثلاث ساعات، وبعد ذلك يشطف بالماء والشامبو الخفيف ويتم تصنيعها هذه الطريقة مرتين أو ثلاثة في الأسبوع لكي تتمكن من الحصول على نتائج سريعة.