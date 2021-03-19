طريقة عمل تشيز كيك الفراولة الوصفة الأصلية بالصوص اللذيذ للشيف آية حبيب

طريقة عمل تشيز كيك الفراولة، وصفة المخبوزة من نيويورك الوصفة الأصلية، في هذه المقالة نقدم لكم تشيز كيك الفراولة بالصوص اللذيذ علي طريقة الشيف آية حبيب فأنها وصفة خفيفة ولذيذة ومغذية يفضلها الأطفال لأن جميع الأطفال يحبون الفراولة كما أنها موسم الفراولة فعليكي باستغلالها وعمل تشيز كيك الفراولة.

طريقة عمل تشيز كيك الفراولة طريقة عمل تشيز كيك الفراولة المكونات لطبقة البسكويت:

180 جرام بسكويت سادة.

90 جرام زبدة سائحة. طريقة التحضير: قومي بطحن البسكويت وتحصلي علي قوام ناعم، يتم تزوديه بالزبدة ويبقي بقوام الرمل الناعم.

رش القالب بالزيت، أضيفي طبقة البسكويت ووزعيه علي القاع، وقومي بدهن القالب بالزبدة.

قومي بلف القالب بورق من الفويل الالومنيوم، لمنع دخول الماء إلي صينية التشيز كيك. مكونات طبقة التشيز 600 جرام جبنة كريمي بدرجة حرارة الغرفة ليسهل خلطها.

180 جرام سكر.

300 جرام كريمة حامضة.

200 مللي كريمة خفق سائلة.

3 بيض.



3 ملاعق نشا كبيرة .



1 ملعقة كبيرة ڤانيليا.

1/2 ملعقة صغيرة.

عصرة ليمون. طريقة التحضير: اضربي السكر مع الجبنه، حتى تذوب ويبقي القوام ناعم.

ثم زودي الكريمة حامضة، واخلطيهم بالمضرب الكهربائي.

ثم زودي كريمة الخفق، ثم أضيفي البيض تدريجياً أثناء الخفق.

ثم قومي بتزويد النشا، ليساعد القوام علي التماسك.

وعصرة لمون وملعقة فانيليا، واخلطي جيداً بالمضرب، يصبح القوام ناعم وكريمي جداً.

قومي بصب الخليط في القالب الخاص بالتشيز كيك.

ثم قومي بتسخين الفرن أولاً علي درجة حرارة 180 مئوية، واتركي بداخله صينية كبيرة توضع بداخلها تشيز كيك ويصب ماء حول صينية التشيز كيك، وهذه خطوة هامة لتساعد علي حفظ القوام من النشفان أو حدوث شروخ.

ويصب ماء حول صينية التشيز كيك، وهذه خطوة هامة لتساعد علي حفظ القوام من النشفان أو حدوث شروخ. ثم اغلقي الفرن علي قالب تشيز كيك علي درجة 180مئوية لمدة نصف ساعة.

ثم قومي بتقليل درجة الحرارة لي 150 مئوية، واتركيها لمدة 40 دقيقة أخرى.

ثم أطفي الفرن و اتركيها داخل الفرن حوالي ساعة.

ثم أخرجيها من الفرن اتركيها تبرد في درجة حرارة الغرفة وأدخليها الثلاجة ليلة كاملة للتماسك، وقومي بتحضيرصوص الفراولة. قدمنا سابقا طريقة عمل تشيز كيك المانجو علي البارد بدون فرن. مكونات صوص الفراولة 200 جرام قطع فراولة مقطعة.

40 جرام سكر.

عصرة لمون.

ملعقة ماء. مكونات صوص الفراولة طريقة التحضير: عند غليان الفراولة مع المكونات ستصبح أطري، فقومي بهرسها بالشوكة حتى الحصول علي صوص.

قومي بتصفية صوص الفراولة واتركيه في الثلاجة ويصب علي التشيز كيك أثناء التقديم وستحصلين علي ألذ طعم تشيز كيك الفراولة. الوسوم

طريقة عمل تشيز كيك الفراولة، وصفة المخبوزة من نيويورك الوصفة الأصلية، في هذه المقالة نقدم لكم تشيز كيك الفراولة بالصوص اللذيذ علي طريقة الشيف آية حبيب فأنها وصفة خفيفة ولذيذة ومغذية يفضلها الأطفال لأن جميع الأطفال يحبون الفراولة كما أنها موسم الفراولة فعليكي باستغلالها وعمل تشيز كيك الفراولة.

طريقة عمل تشيز كيك الفراولة طريقة عمل تشيز كيك الفراولة المكونات لطبقة البسكويت:

180 جرام بسكويت سادة.

90 جرام زبدة سائحة. طريقة التحضير: قومي بطحن البسكويت وتحصلي علي قوام ناعم، يتم تزوديه بالزبدة ويبقي بقوام الرمل الناعم.

رش القالب بالزيت، أضيفي طبقة البسكويت ووزعيه علي القاع، وقومي بدهن القالب بالزبدة.

قومي بلف القالب بورق من الفويل الالومنيوم، لمنع دخول الماء إلي صينية التشيز كيك. مكونات طبقة التشيز 600 جرام جبنة كريمي بدرجة حرارة الغرفة ليسهل خلطها.

180 جرام سكر.

300 جرام كريمة حامضة.

200 مللي كريمة خفق سائلة.

3 بيض.



3 ملاعق نشا كبيرة .



1 ملعقة كبيرة ڤانيليا.

1/2 ملعقة صغيرة.

عصرة ليمون. طريقة التحضير: اضربي السكر مع الجبنه، حتى تذوب ويبقي القوام ناعم.

ثم زودي الكريمة حامضة، واخلطيهم بالمضرب الكهربائي.

ثم زودي كريمة الخفق، ثم أضيفي البيض تدريجياً أثناء الخفق.

ثم قومي بتزويد النشا، ليساعد القوام علي التماسك.

وعصرة لمون وملعقة فانيليا، واخلطي جيداً بالمضرب، يصبح القوام ناعم وكريمي جداً.

قومي بصب الخليط في القالب الخاص بالتشيز كيك.

ثم قومي بتسخين الفرن أولاً علي درجة حرارة 180 مئوية، واتركي بداخله صينية كبيرة توضع بداخلها تشيز كيك ويصب ماء حول صينية التشيز كيك، وهذه خطوة هامة لتساعد علي حفظ القوام من النشفان أو حدوث شروخ.

ويصب ماء حول صينية التشيز كيك، وهذه خطوة هامة لتساعد علي حفظ القوام من النشفان أو حدوث شروخ. ثم اغلقي الفرن علي قالب تشيز كيك علي درجة 180مئوية لمدة نصف ساعة.

ثم قومي بتقليل درجة الحرارة لي 150 مئوية، واتركيها لمدة 40 دقيقة أخرى.

ثم أطفي الفرن و اتركيها داخل الفرن حوالي ساعة.

ثم أخرجيها من الفرن اتركيها تبرد في درجة حرارة الغرفة وأدخليها الثلاجة ليلة كاملة للتماسك، وقومي بتحضيرصوص الفراولة. قدمنا سابقا طريقة عمل تشيز كيك المانجو علي البارد بدون فرن. مكونات صوص الفراولة 200 جرام قطع فراولة مقطعة.

40 جرام سكر.

عصرة لمون.

ملعقة ماء. مكونات صوص الفراولة طريقة التحضير: عند غليان الفراولة مع المكونات ستصبح أطري، فقومي بهرسها بالشوكة حتى الحصول علي صوص.

قومي بتصفية صوص الفراولة واتركيه في الثلاجة ويصب علي التشيز كيك أثناء التقديم وستحصلين علي ألذ طعم تشيز كيك الفراولة.

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