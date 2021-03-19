اعملي كيكة الرواني الهشة الخفيفة القطنية بتكات واسرار الحواني

اعملي كيكة الرواني الهشة الخفيفة الكيك بشكل عام يتم تناوله في أي وقت وأي مكان وذلك لأنه من الحلويات المتميزة، لذا تعتبر كيكة الروانى من ضمن افضل انواع الكيكات المميزة على الإطلاق، كما تمتاز بطعمها الغني التي يقوم العديد من الأشخاص بتناولها ويعشقها الجميع، كما أن هذه الكيكة تعتبر غنية عن التعريف مكوناتها اسهل مما يمكن، لذا يمكنك أن نقوم بتحضير طريقة كيكة الرواني. اعملي كيكة الرواني الهشة الخفيفة مقادير كيكة الرواني كوبين من الدقيق.

كوبان من الزبادي.

ملعقة ونصف من البيكنج بودر.

ثلاث بيضات.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة من الملح.

ملعقة من السكر.

ملعقة من الزيت.

يمكنك أن تستعين بتحضير المكسرات أو استخدام جوز هند لكي يتم تزيين هذه الكيكة.

الشربات. طريقة تحضير كيكة الرواني الخطوة الاولى يجب أن نقوم بوضع كمية من السكر في وعاء عميق لنبدأ بتحضير كيكه الرواني الهشه .

. ثم نبدا باضافة الماء ونقوم بوضعها على النار.

وعندما يغلي نبدأ بإضافة كمية بسيطة من الفانيليا.

ونتركها لمدة خمس دقائق اخرين.

الخطوة الثانية نقوم بوضع البيض والفانيليا في طبق عميق.

ونقوم بخلطهم جيدا.

ثم نقوم باضافة السكر يتم ضرب هذه المكونات باستخدام المضرب الكهربائي.

الخطوة الثالثة أن نقوم اضافه البيض والسكر والزبادي.

ونستمر في الخفق هذه المكونات مع اضافة ايضا الزيت.

الخطوة الرابعة نقوم بإضافة كمية من الدقيق والبيكنج بودر ويخلط جيدا.

الخطوة الخامسة نقوم بخلط هذه المكونات مع تسخين الفرن.

الخطوة السادسة نقوم بتحضير صينية.

ونقوم باضافة ورق زبده ونقوم بوضع كيك.

ونقوم بادخالها الفرن لمدة نصف ساعة كما أن تسويتها قد تستغرق 40 دقيقة.

عندما نقوم باخراج هذه الصينية من الفرن نضع الشربات على الكيكة.

ونتركها لمدة عشر دقائق

ثم لابد أن نقوم بتغطيتها بالشوكولاتة جيدا.

وبعد ذلك نبدا باضافة المكسرات.

كما يمكن أيضا أن نقوم بعمل الحشوات المختلفة حسب رغبة. الوسوم

اعملي كيكة الرواني الهشة الخفيفة الكيك بشكل عام يتم تناوله في أي وقت وأي مكان وذلك لأنه من الحلويات المتميزة، لذا تعتبر كيكة الروانى من ضمن افضل انواع الكيكات المميزة على الإطلاق، كما تمتاز بطعمها الغني التي يقوم العديد من الأشخاص بتناولها ويعشقها الجميع، كما أن هذه الكيكة تعتبر غنية عن التعريف مكوناتها اسهل مما يمكن، لذا يمكنك أن نقوم بتحضير طريقة كيكة الرواني. اعملي كيكة الرواني الهشة الخفيفة مقادير كيكة الرواني كوبين من الدقيق.

كوبان من الزبادي.

ملعقة ونصف من البيكنج بودر.

ثلاث بيضات.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة من الملح.

ملعقة من السكر.

ملعقة من الزيت.

يمكنك أن تستعين بتحضير المكسرات أو استخدام جوز هند لكي يتم تزيين هذه الكيكة.

الشربات. طريقة تحضير كيكة الرواني الخطوة الاولى يجب أن نقوم بوضع كمية من السكر في وعاء عميق لنبدأ بتحضير كيكه الرواني الهشه .

. ثم نبدا باضافة الماء ونقوم بوضعها على النار.

وعندما يغلي نبدأ بإضافة كمية بسيطة من الفانيليا.

ونتركها لمدة خمس دقائق اخرين.

الخطوة الثانية نقوم بوضع البيض والفانيليا في طبق عميق.

ونقوم بخلطهم جيدا.

ثم نقوم باضافة السكر يتم ضرب هذه المكونات باستخدام المضرب الكهربائي.

الخطوة الثالثة أن نقوم اضافه البيض والسكر والزبادي.

ونستمر في الخفق هذه المكونات مع اضافة ايضا الزيت.

الخطوة الرابعة نقوم بإضافة كمية من الدقيق والبيكنج بودر ويخلط جيدا.

الخطوة الخامسة نقوم بخلط هذه المكونات مع تسخين الفرن.

الخطوة السادسة نقوم بتحضير صينية.

ونقوم باضافة ورق زبده ونقوم بوضع كيك.

ونقوم بادخالها الفرن لمدة نصف ساعة كما أن تسويتها قد تستغرق 40 دقيقة.

عندما نقوم باخراج هذه الصينية من الفرن نضع الشربات على الكيكة.

ونتركها لمدة عشر دقائق

ثم لابد أن نقوم بتغطيتها بالشوكولاتة جيدا.

وبعد ذلك نبدا باضافة المكسرات.

كما يمكن أيضا أن نقوم بعمل الحشوات المختلفة حسب رغبة.

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