اعملى كيكة الشوكولاتة الهشه الناعمة غرقانة بصوص الشكولاته الرهيب

اعملى كيكة الشوكولاتة الهشه الناعمة كعكة الشيكولاتة هي من ضمن أشهر الحلويات التي يتناولها الكثيرون و هي محددة جدا لدى الجميع تتميز بطعمها المميز والرائع ولذيذ هي ذات مذاق شهي بالإضافة إلى ذلك فهي لديه رائحه مميزة، يقوم الجميع وتقديمها في جميع الجلسات العائلية، واعياد الميلاد والحفلات لأنها تعد لديه العناصر الغذائية المهمة جدا، وإلى هنا قد انتهينا من التحدث عن كيكة الشوكولاتة الناعمة فسوف نقوم بتحضير الآن. اعملى كيكة الشوكولاتة الهشه الناعمة المكونات 2 كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدام.

ملعقتين من الكاكاو.

كوب وربع من السكر.

ملعقة من الفانيليا.

وملعقه الأربع من الملح.

خمس ملاعق من الحليب البودر.

كوب وربع من المياه.

ملعقة كبيرة من الزيت أو ملعقتين.

3 بيضات خطوات التحضير نحضر الصينية التي نقوم باستخدامها في عمل كيكة الشكولاته الهشه .

. ثم نقوم بوضع البيض والفانليا والسكر والزيت والكاكاو واللبن في الخلاط.

ونضع الدقيق والبيكنج بودر في وعاء اخر ونقوم بومضع الخليط السابق عليه.

ثم قومي بالتقليب هذه المكونات جيدا.

نضع الخليط في صنية مدهونة بالسمنه او الزيت.

ونضعها بالفرن الساخن لمدة 20 دقيقية حتي النضج كعك الشوكولاته بالصوص مكونات الكعكة: كوب من الدقيق.

كوب ونصف من الكاكاو.

كوب من السكر .

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة بيكربونات الصوديوم.

ملعقة وربع من الحليب البودر.

2 كوب من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة من الفانيليا. مكونات التغليف: كوب من الشكولاته السايحة

فراولة شرائح أو أي نوع من الفواكه.

شوكولاته مبشوره إذا كانت البيضاء أو السوداء. خطوات التحضير نضع الدقيق مع الزبدة ونقوم بفركها جيدا.

ثم نقوم باضافة الكاكاو والملح والبيكربونات الصوديوم والبيكنج بودر والسكر المطحون والحليب والزيت والماء ويمكن الاستغناء عن الماء.

نخلط هذه المكونات جيدا في الخلاط الكهربائي.

توضع هذه المكونات في الصيني مدهونة.

ونقوم بادخالها الفرن.

ثم بعد ذلك تخرج بعد 10 دقائق.

ونبدأ لتغليف هذه الصينية باستخدام الشيكولاتة المبشورة، و الكريمة.

وبعد ذلك يمكنه ايضا نقوم بوضع كافة الفواكه لتزيين على الوجه. خطوات التحضير الوسوم

اعملى كيكة الشوكولاتة الهشه الناعمة كعكة الشيكولاتة هي من ضمن أشهر الحلويات التي يتناولها الكثيرون و هي محددة جدا لدى الجميع تتميز بطعمها المميز والرائع ولذيذ هي ذات مذاق شهي بالإضافة إلى ذلك فهي لديه رائحه مميزة، يقوم الجميع وتقديمها في جميع الجلسات العائلية، واعياد الميلاد والحفلات لأنها تعد لديه العناصر الغذائية المهمة جدا، وإلى هنا قد انتهينا من التحدث عن كيكة الشوكولاتة الناعمة فسوف نقوم بتحضير الآن. اعملى كيكة الشوكولاتة الهشه الناعمة المكونات 2 كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدام.

ملعقتين من الكاكاو.

كوب وربع من السكر.

ملعقة من الفانيليا.

وملعقه الأربع من الملح.

خمس ملاعق من الحليب البودر.

كوب وربع من المياه.

ملعقة كبيرة من الزيت أو ملعقتين.

3 بيضات خطوات التحضير نحضر الصينية التي نقوم باستخدامها في عمل كيكة الشكولاته الهشه .

. ثم نقوم بوضع البيض والفانليا والسكر والزيت والكاكاو واللبن في الخلاط.

ونضع الدقيق والبيكنج بودر في وعاء اخر ونقوم بومضع الخليط السابق عليه.

ثم قومي بالتقليب هذه المكونات جيدا.

نضع الخليط في صنية مدهونة بالسمنه او الزيت.

ونضعها بالفرن الساخن لمدة 20 دقيقية حتي النضج كعك الشوكولاته بالصوص مكونات الكعكة: كوب من الدقيق.

كوب ونصف من الكاكاو.

كوب من السكر .

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة بيكربونات الصوديوم.

ملعقة وربع من الحليب البودر.

2 كوب من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة من الفانيليا. مكونات التغليف: كوب من الشكولاته السايحة

فراولة شرائح أو أي نوع من الفواكه.

شوكولاته مبشوره إذا كانت البيضاء أو السوداء. خطوات التحضير نضع الدقيق مع الزبدة ونقوم بفركها جيدا.

ثم نقوم باضافة الكاكاو والملح والبيكربونات الصوديوم والبيكنج بودر والسكر المطحون والحليب والزيت والماء ويمكن الاستغناء عن الماء.

نخلط هذه المكونات جيدا في الخلاط الكهربائي.

توضع هذه المكونات في الصيني مدهونة.

ونقوم بادخالها الفرن.

ثم بعد ذلك تخرج بعد 10 دقائق.

ونبدأ لتغليف هذه الصينية باستخدام الشيكولاتة المبشورة، و الكريمة.

وبعد ذلك يمكنه ايضا نقوم بوضع كافة الفواكه لتزيين على الوجه. خطوات التحضير

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