الكبدة الإسكندراني المشطشطة حضريها زي المحلات بالظبط

تعتبر الكبدة الإسكندراني المشطشطة من أفضل أنواع الوجبات المنتشرة في محافظة الإسكندرية ولكن طريقة تحضيرها في الإسكندرية تختلف عن أي محافظة أخرى، فالإعتماد الكلي في تحضيرها على الثوم وطريقة تقطيعها حيث لها نكهة مختلفة وطريقة مختلفة في التحضير، لذا سنوضح كل التكات الخاصة بالكبدة من خلال السطور التالية، كما سنحضر سويا المكونات بالتفصيل لضمان عملها بشكل صحيح.

نصف كيلو من الكبدة الطازجة مقطعة عصافيري.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

البهارات كالآتي: ملح، شطة، كمون، كزبرة ناشفة.

فلفل أخضر حراق مقطع لقطع صغيرة.

رأس من الثوم كاملة مفصص ومفروم.

زيت لطهي الكبدة.

مقلاة.

مكونات ومقادير الكبدة الإسكندراني:طريقة إعداد الكبدة الإسكندراني بالخطوات التفصيلية:

في الأول يتم تقطيع الكبدة لقطع صغيرة عصافيري. الخطوة التالية يتم وضعها في مصفاة ويوضع عليها ملعقة من الخل لقتل الميكروبات الضارة وتعمل على تفتيح لونها للون الوردي. الخطوة التالية يتم عمل تفصيص رأس كامل من الثوم وفرمه جيدا. حضري أيضا الفلفل الحار وقطعيه لقطع صغيرة. قومي بتحضير بولة عميقة ثم ضعي بها كلا من: الفلفل الحار المقطع والثوم المفروم والملح والشطة والكمون والكزبرة الناشفة والخل وعصير الليمون. قومي بتقليب كل المكونات السابقة في البولة جيدا، ثم ضعي عليهم الكبدة واتركيهم في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة حتى تعمل التتببلة جيدا مع الكبدة. حضري المقلاة وضعي بها الزيت على نار هادئة حتى يتم تسخين الزيت وضعي بها الكبدة مرة واحدة ثم قلبيها برفق جيدا حتى يتم نضجها تماما. قبل أن تطفئ النار على الكبدة ضعي رشة بسيطة من الكزبرة وأقل من المعلقة من الخل ثم قلبيها وأطفئ النار عليها. ثم حضريها في طبق الغرف للتقديم أو يتم عملها في خبز الفينو ساندتشات مع سلطة الطحينة أو يتم تقديمها فوق طبق المكرونة.

طريقة عمل سلطة الطحينة:

تعتبر سلطة الطحينة ملكة المُقبلات التي تقدم بجوار معظم الوجبات ولكن في مقال اليوم سنقدمها بجوار الكبدة الإسكندراني، تابعونا لنحضر المكونات وطريقة عملها بالخطوات سويا.

أربعة ملاعق من الطحينة الخام.

نصف كوب من الحليب.

ملح، شطة، كمون.

خل، عصير ليمون.

في الأول قومي بتحضير بولة غويطة وضعي بها الطحينة الخام. بعدها قومي بوضع الحليب على الطحينة وقومي بالتقليب جيدا حتى يتم ذوبان الحليب مع الطحينة تماما، عند احتياجها حليب ضعي حبة بحبة. الخطوة التالية نضع الملح والخل والشطة والكمون وعصير الليمون، ثم قومي بالتقليب جيدا سويا حتى يصبح ملمسه ناعم مثل السلطة الجاهزة، ويتم تقديمها بجوار الكبدة الإسكندراني.

مكونات سلطة الطحينة:طريقة تحضير سلطة الطحينة:طريقة تحضير الكبدة بالبصل:

يتم تحضير الكبدة بالبصل بمنتهى السهولة، وتعتبر الكبدة لها فوائد كثيرة ومتعددة لجسم الإنسان، وسنوضح المكونات والمقادير من خلال السطور القادمة كما سنحضر الخطوات بالتفصيل للتأكد من ضمان تحضيرها بشكل صحيح.

نصف كيلو كبدة مقطعة صغيرا.

بصلة كبيرة مفرومة.

زيت.

ملح، شطة، كمون، كزبرة.

مقلاة.

مكونات الكبدة بالبصل: