طريقة عمل القطايف بالمكسرات والقشطة – حلويات رمضان

القطايف أحد اشهى واشهر الاكلات الرمضانية التي تقوم بها كل سيدة في شهر رمضان المبارك في من الوصفات الجميلة ومن الحلويات اللذيذة والمميزة ويبحث عدد كبير من السيدات مع اقتراب شهر رمضان عن أفضل طريقة عمل القطايف في المنزل وتتميز القطايف انة يمكنك القيام بها بالعديد من الوصفات المختلفة مثل القطايف بالمكسرات والقطايف القشدة، ونقدم لكم في هذا الموضوع طريقة عمل القطايف فى المنزل خطوة بخطوة بأقل التكاليف.

طريقة عمل القطايف

يمكن لكل سيدة تحضير وعمل القطايف بكل سهولة في المنزل وتحضيرها بالوصفة المفضلة سواء بالمكسرات أو القشدة وسوف نوضح لكم أولا طريقة عمل عجينة القطايف وبعد ذلك طريقة تحضير القطايف والمكونات الخاصة بها.

طريقة عمل عجينة القطايف

المقادير:

1 ملعقة كبيرة من الخميرة.

2 كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة واحدة صغيرة من السكر.

2 كوب من الماء الدفئ.

طريقة تحضير عجينة القطايف

احضري كوب وضعي بة الماء الدافئ وبعد ذلك اضيفي بة السكر والخميرة وقلبيهم معا بشكل جيد.

بعد ذلك قومي باحضار وعاء واسع وضعي بة كل من الدقيق والملح وقومي بتقليبهم معا جيدا.

بعد ذلك قومي بوضع خليط الخميرة الذي قمتي بتحضيرة علي خليط الدقيق وقلبيهم معا بشكل جيد.

بعد ذلك ضعي كمية قليلة من الماء الدافئ إلى الخليط واستمري في تقليب الخليط حتى تتكون عجينة طرية وسميكة.

اتركي العجينة لمدة ساعة لكي تتخمر ويفضل تركها في مكان دافئ.

بعد ذلك احضري مقلاة وضعيها علي نار متوسطة ويفضل أن تكون المقلاة تيفال غير لاصقة.

استخدمي الملعقة في وضع وحدات من العجينة في المقلاة واتركيها حتى تتحمر من الاسفل فقط وبعد ذلك اخرجيها.

طريقة عمل القطايف بالقشطة

واحدة من أشهر وصفات عمل القطايف وهي القطايف بالقشطة فهي من النوع المحبب لدى الكثير لذلك سنبدأ معكم هذا الموضوع بطريقة عمل القطايف بالقشطة خطوة بخطوة.

المقادير:

نصف كيلو من القطايف.

2 كوب من الحليب.

4 ملاعق كبيرة من النشا.

3 ملاعق من السكر (ملاعق كبيرة).

كوب واحد فقط من الكريمة السائلة.

فانيليا.

طريقة تحضير القطايف بالقشطة

قومي بوضع قدر على النار وضعي بة الحليب والفانيليا والسكر.

قومي بتقليب كافة المكونات المتواجدة في القدر وهي علي النار حتي يتكون خليط سميك.

بعد ذلك قومي بوضع الخليط في مكان حتي يبرد.

قومي بحشو القطايف بالقشطة وقومي بخلط الأطراف.

بعد ذلك يمكنك تزيين القطايف بجوز الهند أو الفستق وتناولها.

طريقة عمل القطايف بالمكسرات

المقادير:

جوز الهند.

زبيب.

بندق مجروش.

نصف كيلو من القطايف.

اذا اردتي وضع الشربات فـ عليكي احضار 2 كوب من السكر، وكوب واحد من الماء، وقطرات من عصير الليمون.

طريقة تحضير القطايف بالمكسرات