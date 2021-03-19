طريقة عمل كريم الحلبة والصبار السحري لشدة الوجه وإزالة التجاعيد

كريم الحلبة والصبار ، من أفضل أنواع الكريمات الطبيعية التي يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، فهو يحتوي على بعض المكونات الطبيعية التي تساعد على إخفاء التجاعيد من الوجه بكل سهولة، ويمنح الوجه النضارة والنعومة من أول استخدام، ويمكن استخدامه يومياً قبل الذهاب إلى النوم لتحصلي على أفضل النتائج، وتعتبر الحلبة كنز من الكنوز الطبيعة التي تمنح البشرة الترطيب والنعومة، وتحتوي على مادة لزجة تحمي البشرة من الجفاف وتساعد على شد الوجه، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الحلبة والصبار لإزالة التجاعيد وشد الوجه بطريقة فعاله. مكونات كريم الحلبة والصبار لإزالة التجاعيد مكونات كريم الحلبة والصبار لإزالة التجاعيد يتكون الكريم من بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:- ملعقتين من جل الصبار. ملعقتين من مسحوق الحلبة الناعم. ملعقة من زيت بذور الكتان. ملعقة من زيت أرجان. كبسولة من فيتامين E. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الحلبة والصبار لشد الوجه بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر وعاء صغير الحجم ونضعه على النار، ثم نضع داخله نصف كوب من الماء ونتركه يغلي.

نقوم بإضافة ملعقتين الحلبة وملعقة الكركم ونتركهم على نار هادئة مع استمرار التقليب.

نرفع الخليط من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد تماماً ثم نصفيه جيداً.

نقوم بوضع الماء المصفى في علبة فارغة، ثم نضيف ملعقتين من جل الصبار ونقلبهم جيداً حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.

بعد ذلك نضع زيت الأرجان وزيت الكتان ونقلب الخليط تماماً، ثم نغلق العلبة جيداً ونحتفظ بها في الثلاجة.

نقوم بغسل الوجه جيداً، ثم نقوم بوضع الكريم علية وندلكه بحركة دائرية حتى يتشرب الوجه الكريم بالكامل.

بعد مرور ساعتين نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر وسوف نلاحظ الفرق. فوائد كريم الحلبة والصبار للوجه توجد بعض الفوائد الصحية سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- يعمل على إزالة التجاعيد ويشد الوجه بطريقة رهيبة. يمنح الوجه النعومة والحيوية ويساعد على التخلص من حب الشباب. يزيد من لمعان الوجه ويمنحه البياض الناصع. يعمل على نفخ الخدود ويمنحها التوريد الكامل. يزيل الخطوط البيضاء بالوجه ويعمل على تنظيف المسام. الوسوم

كريم الحلبة والصبار ، من أفضل أنواع الكريمات الطبيعية التي يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، فهو يحتوي على بعض المكونات الطبيعية التي تساعد على إخفاء التجاعيد من الوجه بكل سهولة، ويمنح الوجه النضارة والنعومة من أول استخدام، ويمكن استخدامه يومياً قبل الذهاب إلى النوم لتحصلي على أفضل النتائج، وتعتبر الحلبة كنز من الكنوز الطبيعة التي تمنح البشرة الترطيب والنعومة، وتحتوي على مادة لزجة تحمي البشرة من الجفاف وتساعد على شد الوجه، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الحلبة والصبار لإزالة التجاعيد وشد الوجه بطريقة فعاله. مكونات كريم الحلبة والصبار لإزالة التجاعيد مكونات كريم الحلبة والصبار لإزالة التجاعيد يتكون الكريم من بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:- ملعقتين من جل الصبار. ملعقتين من مسحوق الحلبة الناعم. ملعقة من زيت بذور الكتان. ملعقة من زيت أرجان. كبسولة من فيتامين E. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الحلبة والصبار لشد الوجه بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر وعاء صغير الحجم ونضعه على النار، ثم نضع داخله نصف كوب من الماء ونتركه يغلي.

نقوم بإضافة ملعقتين الحلبة وملعقة الكركم ونتركهم على نار هادئة مع استمرار التقليب.

نرفع الخليط من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد تماماً ثم نصفيه جيداً.

نقوم بوضع الماء المصفى في علبة فارغة، ثم نضيف ملعقتين من جل الصبار ونقلبهم جيداً حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.

بعد ذلك نضع زيت الأرجان وزيت الكتان ونقلب الخليط تماماً، ثم نغلق العلبة جيداً ونحتفظ بها في الثلاجة.

نقوم بغسل الوجه جيداً، ثم نقوم بوضع الكريم علية وندلكه بحركة دائرية حتى يتشرب الوجه الكريم بالكامل.

بعد مرور ساعتين نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر وسوف نلاحظ الفرق. فوائد كريم الحلبة والصبار للوجه توجد بعض الفوائد الصحية سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- يعمل على إزالة التجاعيد ويشد الوجه بطريقة رهيبة. يمنح الوجه النعومة والحيوية ويساعد على التخلص من حب الشباب. يزيد من لمعان الوجه ويمنحه البياض الناصع. يعمل على نفخ الخدود ويمنحها التوريد الكامل. يزيل الخطوط البيضاء بالوجه ويعمل على تنظيف المسام.

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