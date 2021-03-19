كرواسون بالجبنة منال العالم أسهل طريقة عجينة كرواسون هشة وطرية

كرواسون بالجبنة منال العالم ، أفضل طرق عمل عجينة الكرواسون الهش الطري، بطريقة عجينة الكرواسون الاصلية، وتجهيز الكورواسون بالجبنة على طريقة عمل الكرواسون الفرنسي، ولا شك أن المعجبات الخفيفة مثل الكورواسون والفطائر الهشة الطرية بدون فرن، وعجينة البيتزا السائلة، وعجينة البيتزا الهشة، كلها معجنات سريعة التحضير وخفيفة أثناء تناولها، وتتميز بأنها لا تتسبب في حدوث حرقة المعدة أو الحموضة أو غيرها من الأعراض، التي تصاحب تناول المعجات عمومًا، خاصة لمرضى قرحة المعدة، أو من يعانون من ارتجاع في المريء، وهذا ما يجعل كرواسون الجبنة مميز جدًا كوجبة سريعة، ويمكنك تناولها أثناء الفطور سريعًا أو حملها معك إلى العمل، أو يمكن لأطفالك تناولها بين دروسهم أو أثناء إلى النادي، أو في منتصف اليوم بين الوجبات، فهي مغذية وسريعة ونظيفة، إذا ما قمت بتنفيذها بنفسك في المنزل.طريقة عمل الكرواسون بالجبن
عجينة الكرواسون لا تتطلب الكثير من المقادير، فقط المكونات الأساسية كأي معجنات طرية، تحتاج بضع مكونات ومقادير معروفة لن تضطري إلى البحث عن غيرها كثيرًا، وهي كالتالي:
- 2 كوب ماء دافيء.
- 7 ملاعق كبيرة من الحليب البودر (مثل حليب النيدو على سبيل المثال).
- 2 ملعقة كبيرة من الخميرة.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- 1 ملعقة كبيرة من البينكج بودر.
- ½ ملعقة صغيرة ملح.
- مقدار فنجان شاي من الزبدة.
- مقدار فنجان شاي من الزبادي بدرجة حرارة الغرفة.
- كيلو طحين للعجن.
- بيضة واحدة لدهان الوجه.
- رشة من حبة البركة، أو رشة من السمسم للتزيين.
- أحضري وعاء عميق، وضعي به المياه والحليب والخميرة، ثم أضيفي السكر مع الملح والبيكنج بودر، ثم ابدئي في إضافة الطحين، وامزجي المكونات بهدوء معًا، حتى يتكون معك عجين متماسك وطري.
- أضيفي الزبدة ثم اعجني مرة أخرى، ثم غطي الوعاء وضعيها في مكان مظلم لتختمر لمدة نصف ساعة.
- أخرجي العجين بعد نصف ساعة، ثم قسميها إلى كرات.
- افردي كل كرة من العجين، واجعليها رقيقة، ثم قسمي الدائري إلى مثلثات.
- ضعي الجبن الذي تحبينه في المثلث، ثم قومي بلفه بحيث يأخذ شكل القرطاس.
- عند الانتهاء من كل العجين أمامك، ادهني صينية الخبز بالزبدة، وقومي بوضع الكرواسون بها، ثم ادهني الوجه بمزيج من البيض مع الحليب السائل (اللبن).
- أشعلي الفرن عند درجة حرارة 270 دجة مئوية، واتركيه يسخن قبل إدخال صينية الكرواسون، وعيها على الرف السفلي، ثم ارفعيها للرف العلوي عقب أن تنضج وتحصل على لون ذهبي جميل.
- وقبل عمل الكرواسون في الفرن، يمكنك رش سمسم أو حبة البركة عقب دهان الوجه بالبيض والحليب، واستمتعي بمذاق أطيب كرواسون بالجبنة في المنزل مثل الجاهز، بطريقة الشيف منال العالم.
الوسوم
كرواسون بالجبنة منال العالم ، أفضل طرق عمل عجينة الكرواسون الهش الطري، بطريقة عجينة الكرواسون الاصلية، وتجهيز الكورواسون بالجبنة على طريقة عمل الكرواسون الفرنسي، ولا شك أن المعجبات الخفيفة مثل الكورواسون والفطائر الهشة الطرية بدون فرن، وعجينة البيتزا السائلة، وعجينة البيتزا الهشة، كلها معجنات سريعة التحضير وخفيفة أثناء تناولها، وتتميز بأنها لا تتسبب في حدوث حرقة المعدة أو الحموضة أو غيرها من الأعراض، التي تصاحب تناول المعجات عمومًا، خاصة لمرضى قرحة المعدة، أو من يعانون من ارتجاع في المريء، وهذا ما يجعل كرواسون الجبنة مميز جدًا كوجبة سريعة، ويمكنك تناولها أثناء الفطور سريعًا أو حملها معك إلى العمل، أو يمكن لأطفالك تناولها بين دروسهم أو أثناء إلى النادي، أو في منتصف اليوم بين الوجبات، فهي مغذية وسريعة ونظيفة، إذا ما قمت بتنفيذها بنفسك في المنزل.طريقة عمل الكرواسون بالجبن
عجينة الكرواسون لا تتطلب الكثير من المقادير، فقط المكونات الأساسية كأي معجنات طرية، تحتاج بضع مكونات ومقادير معروفة لن تضطري إلى البحث عن غيرها كثيرًا، وهي كالتالي:
- 2 كوب ماء دافيء.
- 7 ملاعق كبيرة من الحليب البودر (مثل حليب النيدو على سبيل المثال).
- 2 ملعقة كبيرة من الخميرة.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- 1 ملعقة كبيرة من البينكج بودر.
- ½ ملعقة صغيرة ملح.
- مقدار فنجان شاي من الزبدة.
- مقدار فنجان شاي من الزبادي بدرجة حرارة الغرفة.
- كيلو طحين للعجن.
- بيضة واحدة لدهان الوجه.
- رشة من حبة البركة، أو رشة من السمسم للتزيين.
- أحضري وعاء عميق، وضعي به المياه والحليب والخميرة، ثم أضيفي السكر مع الملح والبيكنج بودر، ثم ابدئي في إضافة الطحين، وامزجي المكونات بهدوء معًا، حتى يتكون معك عجين متماسك وطري.
- أضيفي الزبدة ثم اعجني مرة أخرى، ثم غطي الوعاء وضعيها في مكان مظلم لتختمر لمدة نصف ساعة.
- أخرجي العجين بعد نصف ساعة، ثم قسميها إلى كرات.
- افردي كل كرة من العجين، واجعليها رقيقة، ثم قسمي الدائري إلى مثلثات.
- ضعي الجبن الذي تحبينه في المثلث، ثم قومي بلفه بحيث يأخذ شكل القرطاس.
- عند الانتهاء من كل العجين أمامك، ادهني صينية الخبز بالزبدة، وقومي بوضع الكرواسون بها، ثم ادهني الوجه بمزيج من البيض مع الحليب السائل (اللبن).
- أشعلي الفرن عند درجة حرارة 270 دجة مئوية، واتركيه يسخن قبل إدخال صينية الكرواسون، وعيها على الرف السفلي، ثم ارفعيها للرف العلوي عقب أن تنضج وتحصل على لون ذهبي جميل.
- وقبل عمل الكرواسون في الفرن، يمكنك رش سمسم أو حبة البركة عقب دهان الوجه بالبيض والحليب، واستمتعي بمذاق أطيب كرواسون بالجبنة في المنزل مثل الجاهز، بطريقة الشيف منال العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كرواسون بالجبنة منال العالم أسهل طريقة عجينة كرواسون هشة وطرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.