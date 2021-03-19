كرواسون بالجبنة منال العالم أسهل طريقة عجينة كرواسون هشة وطرية

كرواسون بالجبنة منال العالم ، أفضل طرق عمل عجينة الكرواسون الهش الطري، بطريقة عجينة الكرواسون الاصلية، وتجهيز الكورواسون بالجبنة على طريقة عمل الكرواسون الفرنسي، ولا شك أن المعجبات الخفيفة مثل الكورواسون والفطائر الهشة الطرية بدون فرن، وعجينة البيتزا السائلة، وعجينة البيتزا الهشة، كلها معجنات سريعة التحضير وخفيفة أثناء تناولها، وتتميز بأنها لا تتسبب في حدوث حرقة المعدة أو الحموضة أو غيرها من الأعراض، التي تصاحب تناول المعجات عمومًا، خاصة لمرضى قرحة المعدة، أو من يعانون من ارتجاع في المريء، وهذا ما يجعل كرواسون الجبنة مميز جدًا كوجبة سريعة، ويمكنك تناولها أثناء الفطور سريعًا أو حملها معك إلى العمل، أو يمكن لأطفالك تناولها بين دروسهم أو أثناء إلى النادي، أو في منتصف اليوم بين الوجبات، فهي مغذية وسريعة ونظيفة، إذا ما قمت بتنفيذها بنفسك في المنزل.

عجينة الكرواسون لا تتطلب الكثير من المقادير، فقط المكونات الأساسية كأي معجنات طرية، تحتاج بضع مكونات ومقادير معروفة لن تضطري إلى البحث عن غيرها كثيرًا، وهي كالتالي:

2 كوب ماء دافيء.

7 ملاعق كبيرة من الحليب البودر (مثل حليب النيدو على سبيل المثال).

2 ملعقة كبيرة من الخميرة.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

1 ملعقة كبيرة من البينكج بودر.

½ ملعقة صغيرة ملح.

مقدار فنجان شاي من الزبدة.

مقدار فنجان شاي من الزبادي بدرجة حرارة الغرفة.

كيلو طحين للعجن.

بيضة واحدة لدهان الوجه.

رشة من حبة البركة، أو رشة من السمسم للتزيين.