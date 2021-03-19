طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة سهلة وبسيطة جيداً وطعم روعة

تعتبر صينية البطاطس باللحمة من وجبة أساسية علي السفرة المصرية تعد من الاكلات التي يمكن تحضيرها سريعاً، وهي من أفضل الوجبات الغذائية، التي يمكن تقديمها في جميع المناسبات، وتحتوي علي سعرات حرارية عالية جداً، تعتبر من الأكلات المصرية التي تقدم بأكثير من طريقة، وهي ذات مذاق خاص جداً، هي تعتبر من أشهي وألذى الأكلات المصرية المشهورة، هي من المواد الملائمة لكافة أنواع الوجبات واليوم سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة بطريقة سهلة وبسيطة. مكونات صينية البطاطس باللحمة مكونات صينية البطاطس باللحمة تتكون من بعض المكونات البسيطة وهى كالاتي:- 3 من حبات البطاطس.

5 من حبات الطماطم.

2 من حبات البصل متوسطة الحجم.

كيلو من اللحم.

ملح وفلفل أسود. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي طريقة تحضير صينية البطاطس وهي كما يلي:- يتم سلق اللحم جيداً حتي يصبح ناضج تماماً، ثم نقوم بتقطيع البصل إلي شرائح والطماطم والبطاطس. ثم نقوم بإحضار إناء ونضعه علي النار ونضع القليل من الزيت ثم نضيف إليه البصل والملح والفلفل الأسود ويقلب حتي يذبل. ثم نقوم بوضع الطماطم عليه وقليل من الشربة ونتركهم يغلو قليلاً. ثم نأخذ نصف الكمية منهم ونضعهم جانبناً، ثم نقوم بوضع اللحمة ونضع بعد ذلك البطاطس ثم نقوم بإضافة باقي الكمية عليهم ثم نضع عليهم الشوربة ويتركوا حتي الغليان. نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة 200مئوية وتوضع الصينية في الفرن حتي تنضج تماماً. فوائد صينية البطاطس باللحمة سوف نتعرف على بعض الفوائد الصحية وهي كما يلي:- تعزيز صحة القلب. تساعد علي فقدان الوزن. ضبط مستويات ضغط الدم. تحتوي علي سعرات حرارية مرتفعة. تحتوي علي العديد من البروتينات. الوسوم

تعتبر صينية البطاطس باللحمة من وجبة أساسية علي السفرة المصرية تعد من الاكلات التي يمكن تحضيرها سريعاً، وهي من أفضل الوجبات الغذائية، التي يمكن تقديمها في جميع المناسبات، وتحتوي علي سعرات حرارية عالية جداً، تعتبر من الأكلات المصرية التي تقدم بأكثير من طريقة، وهي ذات مذاق خاص جداً، هي تعتبر من أشهي وألذى الأكلات المصرية المشهورة، هي من المواد الملائمة لكافة أنواع الوجبات واليوم سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة بطريقة سهلة وبسيطة. مكونات صينية البطاطس باللحمة مكونات صينية البطاطس باللحمة تتكون من بعض المكونات البسيطة وهى كالاتي:- 3 من حبات البطاطس.

5 من حبات الطماطم.

2 من حبات البصل متوسطة الحجم.

كيلو من اللحم.

ملح وفلفل أسود. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي طريقة تحضير صينية البطاطس وهي كما يلي:- يتم سلق اللحم جيداً حتي يصبح ناضج تماماً، ثم نقوم بتقطيع البصل إلي شرائح والطماطم والبطاطس. ثم نقوم بإحضار إناء ونضعه علي النار ونضع القليل من الزيت ثم نضيف إليه البصل والملح والفلفل الأسود ويقلب حتي يذبل. ثم نقوم بوضع الطماطم عليه وقليل من الشربة ونتركهم يغلو قليلاً. ثم نأخذ نصف الكمية منهم ونضعهم جانبناً، ثم نقوم بوضع اللحمة ونضع بعد ذلك البطاطس ثم نقوم بإضافة باقي الكمية عليهم ثم نضع عليهم الشوربة ويتركوا حتي الغليان. نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة 200مئوية وتوضع الصينية في الفرن حتي تنضج تماماً. فوائد صينية البطاطس باللحمة سوف نتعرف على بعض الفوائد الصحية وهي كما يلي:- تعزيز صحة القلب. تساعد علي فقدان الوزن. ضبط مستويات ضغط الدم. تحتوي علي سعرات حرارية مرتفعة. تحتوي علي العديد من البروتينات.

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