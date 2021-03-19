فوائد لبان الذكر لتبييض البشرة بسرعة بمكونات طبيعية

فوائد لبان الذكر لتبييض البشرة بسرعة يعتبر لبان الذكر من أكثر المواد الطبيعية التي تدخل في صناعة العديد من الأدوية والمواد التجميلية ويتم استخدامه في علاج الكثير من الأمراض التي يتعرض لها الجسم بجانب أنه يستخدم في معالجة الكثير من المشاكل التي تتعرض لها البشرة ويساعد بشكل فعال على تبييض البشرة تفتيح الأماكن الداكنة بجانب أنه يعمل على شد البشرة وتوحيد لون البشرة وعلاج الالتهابات والتهيج الذي يحدث البشرة ويقوم بشد الجلد وقتل البكتيريا لهذا سوف نتعرف على وصفات طبيعية لتبييض البشرة من خلال استخدام لبان الذكر.

وصفات لبان الذكر لتبييض البشرة

يمكنك تجهيز ملعقة من زيت جوز الهند ويضاف عليه أربع قطرات من زيت اللبان وقلبي المكونات مع بعضها ثم لبدائي غسل البشرة جيدا وتجفيفها ثم ضعي على البشرة في الصباح وفي المساء وقومي بحفظ باقي الخليط في مكان بارد وجاف ويتم تكرارها بشكل يومي للحصول على أفضل النتائج في وقت سريع.

لبان الذكر والنشا لتفتيح البشرة

يمكنك تجهيز طبق صغير وأضافت في ملعقة من النشا ويضاف عليه نصف ملعقة من عسل النحل مع ملعقة من اللبن الزبادي ويضاف عليه ملعقة كبيرة من لبان الذكر وتقلب المكونات مع بعضها ثم يتم وضعها على البشرة وتترك على الأقل لمده 30 دقيقة أو حتى تجف بعد ذلك يتم شطف البشرة وتنظيفها هذه الطريقة في الأسبوع لكي تتمكني من الحصول على أفضل النتائج.

وصفة لبان الذكر وزيت الترمس

قومي بخلط نصف ملعقة من زيت الترمس مع نصف ملعقة كبيرة من زيت لبان الذكر وقلبي المكونات مع بعضها ثم ابدائي إضافة ملعقة صغيرة من زيت الو أنت أو يمكن إضافة القليل من زيت القرفة مع بعد ذلك يتم وضع فنجان صغير من اللوز المر وبعد ذلك يتم خلط جميع المكونات مع بعضها ويتم وضعها على البشرة والرقبة ويمكن أيضا استخدامها في أي مكان في الجسم تريدين تفتيحها ولكن تجنبي الأماكن الحساسة مثل العين