صبغ الشعر في المنزل بألوان عصرية بعيداً عن صالون التجميل

العديد من الفتيات يبحثون عن ألوان صبغة تكون مواكبة للعصر بالإضافة إلى ملاءمتها على الوجه، سواء كانت البشرة بيضاء أو سمراء، فالعديد يلجأن إلى صالون التجميل لصبغ الشعر بألوان عصرية ولكنها كانت تقول باهظة الثمن وقد تحتوي على مواد كيميائية قد تضر بالشعر على المدى البعيد، وتؤدي إلى تساقطه على فترات متفاوتة، فهناك العديد من الصبغات الطبيعية التي تحضر في المنزل بطريقة أمنة ومكونات منزلية لصبغ الشعر بجميع الألوان المفضلة لديك وذلك بعيداً عن صالون التجميل، بل تغذي الشعر وتجعله ناعماً ورطباً بالإضافة إلى صبغ اللون المفضل بطريقة أمنة على الشعر، تابعونا من خلال المقال للتعرف على صبغ الشعر في المنزل بألوان عصرية.

تعرف الصبغات بأنها عبارة عن مركبات كيميائية وخلطات تمنح الشعر درجه معينه تدوم على الشعر من ثلاث أشهر لستة أشهر، ويرجع ذلك حسب نوع الصبغة المستخدمة.

هذا اللون من الألوان الجذابة والجريئة يعطي للبشرة تفتيح كبير ويناسب هذا اللون جميع أنواع البشرة، يمكن صبغ الشعر باللون الأشقر بالطريقة الأتية.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكركم .

ملعقة كبيرة من الحناء.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

يحضر إناء بلاستيكي صغير يوضع فيه الكركم والحناء، ثم يتم مزجهم جيداً ويخلط بالقليل من الماء الفاتر ثم يترك لمدة ثلاث ساعات حتى يتخمر.

يضاف بعد ذلك عصير الليمون ويتم المزج جيداً، ويوضع الخليط على الشعر بواسطة الفرشاة ويترك لمدة ثلاث ساعات مع لبس كيس بلاستيك على الشعر.

ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

المكونات:

كوبان من الكركديه المغلي.

2 ملعقة كبيرة حناء.

2 ملعقة كبيرة جيلاتين.

يحضر إناء ويوضع فيه الحناء والجيلاتين، ثم يوضع كوبان الكركدية مع بعض وتخلط المكونات معاً لمدة 10 دقائق.

يوزع الخليط على الشعر بواسطة الفرشاة، ثم يترك لمدة ساعتين مع لبس غطاء بلاستيكي، ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

المكونات:

2 كوب من الخل الأبيض.

كوب من العسل.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة قرفة.