صبغ الشعر في المنزل بألوان عصرية بعيداً عن صالون التجميل

العديد من الفتيات يبحثون عن ألوان صبغة تكون مواكبة للعصر بالإضافة إلى ملاءمتها على الوجه، سواء كانت البشرة بيضاء أو سمراء، فالعديد يلجأن إلى صالون التجميل لصبغ الشعر بألوان عصرية ولكنها كانت تقول باهظة الثمن وقد تحتوي على مواد كيميائية قد تضر بالشعر على المدى البعيد، وتؤدي إلى تساقطه على فترات متفاوتة، فهناك العديد من الصبغات الطبيعية التي تحضر في المنزل بطريقة أمنة ومكونات منزلية لصبغ الشعر بجميع الألوان المفضلة لديك وذلك بعيداً عن صالون التجميل، بل تغذي الشعر وتجعله ناعماً ورطباً بالإضافة إلى صبغ اللون المفضل بطريقة أمنة على الشعر، تابعونا من خلال المقال للتعرف على صبغ الشعر في المنزل بألوان عصرية.صبغ الشعر في المنزل بألوان عصرية
تعرف الصبغات بأنها عبارة عن مركبات كيميائية وخلطات تمنح الشعر درجه معينه تدوم على الشعر من ثلاث أشهر لستة أشهر، ويرجع ذلك حسب نوع الصبغة المستخدمة.صبغ الشعر في المنزل باللون الأشقر
هذا اللون من الألوان الجذابة والجريئة يعطي للبشرة تفتيح كبير ويناسب هذا اللون جميع أنواع البشرة، يمكن صبغ الشعر باللون الأشقر بالطريقة الأتية.المكونات:
- ثلاث ملاعق كبيرة من الكركم .
- ملعقة كبيرة من الحناء.
- ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- يحضر إناء بلاستيكي صغير يوضع فيه الكركم والحناء، ثم يتم مزجهم جيداً ويخلط بالقليل من الماء الفاتر ثم يترك لمدة ثلاث ساعات حتى يتخمر.
- يضاف بعد ذلك عصير الليمون ويتم المزج جيداً، ويوضع الخليط على الشعر بواسطة الفرشاة ويترك لمدة ثلاث ساعات مع لبس كيس بلاستيك على الشعر.
- ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.
صبغ الشعر باللون الأحمر
المكونات:
- كوبان من الكركديه المغلي.
- 2 ملعقة كبيرة حناء.
- 2 ملعقة كبيرة جيلاتين.
- يحضر إناء ويوضع فيه الحناء والجيلاتين، ثم يوضع كوبان الكركدية مع بعض وتخلط المكونات معاً لمدة 10 دقائق.
- يوزع الخليط على الشعر بواسطة الفرشاة، ثم يترك لمدة ساعتين مع لبس غطاء بلاستيكي، ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.
المكونات:
- 2 كوب من الخل الأبيض.
- كوب من العسل.
- ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- ملعقة قرفة.
- يحضر إناء ويوضع فيه العسل والخل ويتم مزجهم جيداً، ثم يضاف إليه زيت الزيتون والقرفة، ثم تخلط المكونات مع بعضها .
- يوضع المزيج على الشعر مساءً ثم يغسل في الصباح، مع لبس كيس بلاستيكي.
- يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو للحصول على شعر باللون الزيتوني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صبغ الشعر في المنزل بألوان عصرية بعيداً عن صالون التجميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.