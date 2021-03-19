طريقة عمل كريم لتطويل الشعر 5 سم في 7 أيام بدون تساقط نهائيا

كريم لتطويل الشعر، ترغب جميع النساء في شعر طويل ولامع وصحي، لأنه يزيد من جمال المرأة وأصبحت المنتجات الكيميائية باهظة الثمن، بل وأحيانا تضرالشعر ولهذا السبب اخترت لكي حببتي هذا الموضوع بالتحديد لمساعدتك في إيجاد بعض الحلول لإطالة الشعر . طريقة عمل كريم الكيوي والرزماري لتطويل الشعر طريقة عمل كريم الكيوي والرزماري لتطويل الشعر الكثير من النساء يفضلون الشعر الطويل الناعم الخالي من التساقط وفى هذا المقال سوف نقدم لكم الكثيرمن الواصفات الهامة جداا للشعر تابعونا المكونات أربع حبات من الكيوي .

3 ملاعق من زيت الجوجوبا .

4 ملاعق من زيت جوز الهند . طريقة الاستخدام نهرس حبات الكيوي جيدا ونضيف عليها زيت الجوجوبا وزيت جوز الهند .

نعبئهم في برطمان محكم الغلق ونحفظهم في الثلاجة .

ندهن من هذا الخليط مرة يوميا لمدة لا ثقل عن ثلاثة أسابيع . مكونات كريم البقدونس لتطويل الشعر المكوناتطريقة الاستخداممكونات كريم البقدونس لتطويل الشعر البقدونس من افضل الأعشاب المفيدة جدااا للشعر المقادير أربع حزم بقدونس .

ثلاث ملاعق من الحناء .

نصف كوب من زيت الزيتون . طريقة الاستخدام تجفف حزم البقدونس جيدا ثم تفرم ناعم .

نحضر إناء ونضع فيه زيت الزيتون، والحناء، والبقدونس ونضعهم على نار هادئة لمدة دقيقتين .

نترك الخليط يبرد ثم نعبئه في زجاجة ونضعه في الثلاجة لحين الاستخدام . كريم زبدة الشيا وزيت المرمرية لتطويل الشعر المقاديرطريقة الاستخدامكريم زبدة الشيا وزيت المرمرية لتطويل الشعر المكونات 3 من زيت جوز الهند .

5 ملاعق من زيت البطم .

3 ملاعق من زيت الزيتون .

4 ملاعق من زيت الخروع .

4 ملاعق من زبدة الشيا . طريقة الاستخدام نخلط زيت البطم، مع زيت الخروع، مع زيت جوز الهند، مع زيت الزيتون، مع كريم زبدة الشيا ونخلط جيدا حتى يصبح القوام كريم ثم نقوم بتعبئتهم في برطمان محكم الغلق، ونستخدم هذا الخليط مرة يوميا .

تزيد من طول الشعر 5 والأصل أن تنمو الشعر 1 سم في الشهر . طريقة الاستخدام الوسوم

كريم لتطويل الشعر، ترغب جميع النساء في شعر طويل ولامع وصحي، لأنه يزيد من جمال المرأة وأصبحت المنتجات الكيميائية باهظة الثمن، بل وأحيانا تضرالشعر ولهذا السبب اخترت لكي حببتي هذا الموضوع بالتحديد لمساعدتك في إيجاد بعض الحلول لإطالة الشعر . طريقة عمل كريم الكيوي والرزماري لتطويل الشعر طريقة عمل كريم الكيوي والرزماري لتطويل الشعر الكثير من النساء يفضلون الشعر الطويل الناعم الخالي من التساقط وفى هذا المقال سوف نقدم لكم الكثيرمن الواصفات الهامة جداا للشعر تابعونا المكونات أربع حبات من الكيوي .

3 ملاعق من زيت الجوجوبا .

4 ملاعق من زيت جوز الهند . طريقة الاستخدام نهرس حبات الكيوي جيدا ونضيف عليها زيت الجوجوبا وزيت جوز الهند .

نعبئهم في برطمان محكم الغلق ونحفظهم في الثلاجة .

ندهن من هذا الخليط مرة يوميا لمدة لا ثقل عن ثلاثة أسابيع . مكونات كريم البقدونس لتطويل الشعر المكوناتطريقة الاستخداممكونات كريم البقدونس لتطويل الشعر البقدونس من افضل الأعشاب المفيدة جدااا للشعر المقادير أربع حزم بقدونس .

ثلاث ملاعق من الحناء .

نصف كوب من زيت الزيتون . طريقة الاستخدام تجفف حزم البقدونس جيدا ثم تفرم ناعم .

نحضر إناء ونضع فيه زيت الزيتون، والحناء، والبقدونس ونضعهم على نار هادئة لمدة دقيقتين .

نترك الخليط يبرد ثم نعبئه في زجاجة ونضعه في الثلاجة لحين الاستخدام . كريم زبدة الشيا وزيت المرمرية لتطويل الشعر المقاديرطريقة الاستخدامكريم زبدة الشيا وزيت المرمرية لتطويل الشعر المكونات 3 من زيت جوز الهند .

5 ملاعق من زيت البطم .

3 ملاعق من زيت الزيتون .

4 ملاعق من زيت الخروع .

4 ملاعق من زبدة الشيا . طريقة الاستخدام نخلط زيت البطم، مع زيت الخروع، مع زيت جوز الهند، مع زيت الزيتون، مع كريم زبدة الشيا ونخلط جيدا حتى يصبح القوام كريم ثم نقوم بتعبئتهم في برطمان محكم الغلق، ونستخدم هذا الخليط مرة يوميا .

تزيد من طول الشعر 5 والأصل أن تنمو الشعر 1 سم في الشهر . طريقة الاستخدام

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