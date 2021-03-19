اسرع الوجبات المنزلية للسيدة العاملة خلال نصف ساعة

يعتبر تجهيز الطعام بالنسبة لنا ركن أساسي في الحياة اليومية والتي تكون مسؤولة عن تجهيز الطعام في المنزل هي السيدة سواء كانت الأم أو الزوجة أو الاخت وكل افراد الاسرة يتمنون دائماً أن يكون الأكل شهيا، ولكن ماذا عن السيده العاملة كيف لها أن تقوم بكل ذلك سوف نقوم بشرح طرق اعداد وجبات سريعة وشهية أيضاً، وفي نفس الوقت تكون قد وفقت بين المنزل والعمل.

تحضير الطعام للسيدة العامل

من خلال مقالنا سوف نقوم بتقديم المساعدة للسيدة العاملة في تقديم اسرع الوجبات تقريبا في نصف الساعة حيث الكثير من السيدات وخاصة العاملات التي يتحملون الكثير من المسؤوليات على عاتقهن من تربية الاطفال وترتيب المنزل وأيضاً طهي الطعام بخلاف الضغط التي تواجه في العمل لذلك سوف نقوم بشرح 4 وجبات منزلية في خلال وقت قياسي فتابعونا.

تعتبر وجبة مكرونة البولونيز من الوجبات السريعة جدا بشرط تكون اللحمة المفرومة جاهزة وسوف يحبونها جميع أفراد الاسرة وذلك لمكوناتها، حيث يعتبر هذا الطبق من الوجبات الايطالية.

كيلو لحمة مفرومة.

نصف كيلو من المكرونة الاسباجتي.

عدد إثنين من البصل المفروم.

ثلاثة ثمرات من الطماطم.

معلقة كبيرة من الصلصة.

معلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود والثوم البودرة وكمون.

مكعب مرقة دجاج، وجبنة موتزريلا الكمية حسب الرغبة.

نقوم أولا بسلق المكرونة ثم تصفيتها من المياه.

إحضار طاسة ونضع عدد 2 معلقة كبيرة من الزيت ونقوم بوضع البصل ثم نضيف اللحمة المفرومة ونحركهم جيداً حتى تستوي.

ثم نضع خليط الطماطم والصلصة وباقي المكونات تباعاً ونحركهم جيدا حتى يصبحو مزيجا واحدا ونتركهم لمدة 20 دقيقة ثم نضع المكرونة على الخليط ونقلبهم جيداً وتقدم ساخنة.

تعتبر طريقة عمل الفاهيتا فراخ من أسرع الوجبات ولكن بشرط عمل التتبيلة الخاصة بها في المساء لتحضيرها في اليوم التالي.

نصف كيلو من صدور الفراخ المخلية من العظم.

عدد إتنين حبة من فلفل الألوان سواء أخضر أو أحمر أو أصفر.

عدد واحد بصلة متوسطة الحجم.

عدد إثنين معلقة كبيرة من الزيت.

ليمونة، وتوابل الفاهيتا (ملح، فلفل أسود، بابريكا، ثوم بودر، وكمون.

نقوم أولا بعملية تقطيع الصدور المخلية إلى شرائح ونقوم بوضعها في إناء ونضع عليها التوابل التي ذكرنها في السابق مساءا لتجهيزها في اليوم التالي، ثم نقوم بتحضير طاسة ونضع عليها الزيت على نار متوسطة ونضع شرائح اللحم ونقوم بتقليبها لمدة عشر دقائق حتى تأخذ اللون الذهبي ثم نضع القليل من الماء ثم نضع البصل ونتركهم على النار لمدة ثلاثة دقائق مع التقليب الجيد ثم نضع شرائح الفلفل الألون وفي النهاية نقوم بوضع القليل من توابل الفاهيتا.

يمكنك أن تعدي لأسرتك وجبة غداء شهية في وقت قياسي لا يتعدى خمسة عشر دقيقة وهي وجبة محببة جداً لدى الجميع واليكم مكونات الحواوشي.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

عدد اتنين بصلة كبيرة الحجم مفرومة.

حبة فلفل رومي كبيرة متقطعة.

فلفل حار مقطع.

كسبرة طازجة، ملح، وفلفل أسود، كبابة صيني، ورق لورا.

نقوم بخلط جميع المكونات السابقة مع بعضها ونقلبها جيداً حتى يصبح مزيجاً وذات قوام واحد، ثم نقوم بتحضير الخبز البلدي ونقوم بفتحه من على الجوانب ونضع فيها الكمية المناسبة من الخليط ثم نقوم بتجهيز جريل منزلي أو طاسة ونضع معلقة صغيرة جداً من الزيت ثم نضع الخبز ونتركه على كل جانب قرابة دقيقة ونصف حتى يصبح جاهزاً للأكل.

مكونات الكبدة الاسكندراني

كيلو كبده بتلو.

ثلاثة فصوص من الثوم.

حبة من الفلفل الأخضر الرومي.

فلفل أخضر حار.

ليمون، جنزبيل، كمون، ملح، فلفل أسود، كسبرة جافة.

طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني

تقطع الكبدة الى شرائح في إناء ثم نضع عليها الليمون والتوابل السابق ذكرها ونتركها لمدة عشر دقائق حتى تأخذ الكبدة طعم البهارات، ثم نقوم بتحضير طاسة ونضع بها الكمية المناسبة للزيت، ثم نقوم وضع الكبده عليها حتى يتغير لونها ثم نضع شرائح الفلفل الرومي والفلفل الحار وبالهنا والشفا.