طريقة عمل المعمول السعودي بالعجوة والمكسرات مثل الجاهز

المعمول السعودي ، من أشهر أنواع المخبوزات في المملكة العربية السعودية، وهو من أهم مظاهر الاحتفال في الأعياد والمناسبات، ويتميز بطعمه الحلو ومذاقه الطيب، وقوامه الهش الجميل، ويتم حشوه بالمكسرات مثل الفسدق الحلبي، والفول السوداني والسمسم، وتختلف طريقة تحضيره من بلد إلى أخرى، وتتنوع أشكال المعمول وأنواعه فهناك معمول التمر، ومعمول المكسرات، ومعمول السميد والجوز، ومعمول التفاح، ويتم تشكيلهم يدوي دون تخمير، وهو من الحلويات الجميلة التي تحضر في المنزل بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل المعمول السعودي بالعجوة والمكسرات.

مكونات المعمول السعودي بالعجوة والمكسرات

يتكون المعمول من بعض المكونات البسيطة التي تعطي له طعم ورائحة جميلة وهى كالتالي:-

نصف كيلو من الدقيق المنخول جيداً. 2 كوب من السمنة. ملعقتين من السمسم. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. 5 حبات من الحبهان الناعم. كوب من الحليب السائل. رشة ملح. ربع كوب من السكر. طبق من العجوة. طبق من المكسرات.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير المعمول السعودي بخطوات سهلة وبسيطة وهى كالتالي:-

نحضر المضرب الكهربائي، ثم نقوم بإضافة السمنة والسكر ونخلطهم جيداً حتى يصبح الخليط مثل الكريمة.

نقوم بخلط الدقيق والبيكنج بودر والسمسم والحبهان مع بعض ثم نضيفهم بالتدريج على الخليط، ثم نضع الحليب بالتدريج حتى يصبح لدينا عجينة متماسكة وسهلة التشكيل.

نخرج العجينة من المضرب الكهربائي، ثم نقوم بفردها بواسطة النشابة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق.

نقوم بتقطيع العجينة على شكل دوائر متوسطة الحجم ثم نحشيها بالعجوة والمكسرات ثم نغلقها ونلفها على شكل كور صغيرة.

نقوم بإحضار قوالب التشكيل، ثم نشكل الكور على حسب الشكل الذي ترغبين فيه.

نحضر صينية مدهونة بقليل من السمنة، ثم نرص المعمول عليها ونتركها حتى ترتاح.

نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن جيداً.

نقوم بإدخال الصينية الفرن ونتركها حتى يصبح لونها ذهبي اللون.

نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نقدمها بجانب الشاي وبالهناء والشفاء.

نصائح عند عمل المعمول السعودي

توجد بعض النصائح البسيطة عند عمل المعمول في المنزل وهى كما يلي:-