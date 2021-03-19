فوائد زيت الارغان للشعر وطرق علاجه لتحصلي علي اسرع نتيجة

فوائد زيت الارغان للشعر ، يستخلص من نبات الارغان وموطنه المغرب، إذا كان شعرك جاف أو مجعد أو هايش فأنتي تحتاجين إلي زيت الارغان؛ لأنه يتمتع ببعض الخصاص التي تفيد الشعر وتساعد علي نموه وتقويته، ومعالجة مشاكله الصعبة مثل التقصف والتساقط، الذين يعانون منهم الكثير، كما انه يدخل في صناعة كثير من مستحضرات العناية بالشعر، ولكن إليك الحل موجود في زيت الارغان، سنذكر فوائده للشعر وطرق استخدامه. فوائد زيت الارغان للشعر فوائد زيت الارغان للشعر يحتوي زيت الارغان علي فيتامين E وأوميجا 3و9 والأحماض الدهنية للعناية وعلاج الشعر، وهناك فوائد أخري منها: يغذي وينشط فروة الرأس ويساعد علي زيادة نمو الشعر وتقوية بوصيلة الشعر.

وتقوية بوصيلة الشعر. يعمل علي تنعيم الشعر وإعطاءه لمعان وبريق ورائحة طيبة.

يقضي علي مشكلة تساقط الشعر ويقوي الجذور.

يحسن زيت الارغان صحة وحيوية فروة الرأس.

يزيل القشرة والقضاء علي البكتريا.

يحافظ علي لون الشعر ويحميه من الكلور الموجود في المنتجات الكيميائية.

يزيد سمك الشعر وجعلها اكثر قوة وتكثيف الشعر. طرق الاستعمال طرق الاستعمال إليك ثلاث طرق لاستخدام زيت الارغان للعناية بشعرك وعلاج مشاكله. قناع الشعر بزيت الارغان ضعي 3ملاعق كبار من زيت الارغان علي شعرك مع التدليك باستمرار لمدة 15-20 دقيقة، ليتغلغل الزيت في فروة الرأس والمسام. غطي شعرك بمنشفة دافئة واتركيه بعد النوم حتي صباح اليوم التالي، اغسلي الشعر جيداً، كرري هذه العملية مرتين في الأسبوع. خلطة زيت الارغان مع زيت الخروع بزيت الارغان مزيج زيت الارغان والخروع يكونان خليط جيد، يساعد علي حل مشكلة تساقط الشعر. اخلطي كميات متساوية من زيت الارغان وزيت الخروع، و100مل من زيت جوز الهند، وضعيهم علي شعرك بحيث يكفي حجم الشعر. اتركي الخليط علي شعرك يوم كامل، ثم اغسليه كالمعتاد. خلطة زيت الارغان والبيض هذا المزيج يقوي بوصيلة الشعر ويعطيه النعومة. تحتاجين لصفار بيضة و1/2 ملعقة صغيرة زيت ارغان وملعقة صغيرة زيت زيتون وعصير ليمون، اخلطي جميع المكونات معاً. ادهني شعرك بالخليط واتركيه علي شعرك لمدة تتراوح بين 15-25 دقيقة، ثم اغسلي ونظفي شعرك جيداً بالماء الفاتر والغسول المناسب لنوع شعرك. الوسوم

فوائد زيت الارغان للشعر ، يستخلص من نبات الارغان وموطنه المغرب، إذا كان شعرك جاف أو مجعد أو هايش فأنتي تحتاجين إلي زيت الارغان؛ لأنه يتمتع ببعض الخصاص التي تفيد الشعر وتساعد علي نموه وتقويته، ومعالجة مشاكله الصعبة مثل التقصف والتساقط، الذين يعانون منهم الكثير، كما انه يدخل في صناعة كثير من مستحضرات العناية بالشعر، ولكن إليك الحل موجود في زيت الارغان، سنذكر فوائده للشعر وطرق استخدامه. فوائد زيت الارغان للشعر فوائد زيت الارغان للشعر يحتوي زيت الارغان علي فيتامين E وأوميجا 3و9 والأحماض الدهنية للعناية وعلاج الشعر، وهناك فوائد أخري منها: يغذي وينشط فروة الرأس ويساعد علي زيادة نمو الشعر وتقوية بوصيلة الشعر.

وتقوية بوصيلة الشعر. يعمل علي تنعيم الشعر وإعطاءه لمعان وبريق ورائحة طيبة.

يقضي علي مشكلة تساقط الشعر ويقوي الجذور.

يحسن زيت الارغان صحة وحيوية فروة الرأس.

يزيل القشرة والقضاء علي البكتريا.

يحافظ علي لون الشعر ويحميه من الكلور الموجود في المنتجات الكيميائية.

يزيد سمك الشعر وجعلها اكثر قوة وتكثيف الشعر. طرق الاستعمال طرق الاستعمال إليك ثلاث طرق لاستخدام زيت الارغان للعناية بشعرك وعلاج مشاكله. قناع الشعر بزيت الارغان ضعي 3ملاعق كبار من زيت الارغان علي شعرك مع التدليك باستمرار لمدة 15-20 دقيقة، ليتغلغل الزيت في فروة الرأس والمسام. غطي شعرك بمنشفة دافئة واتركيه بعد النوم حتي صباح اليوم التالي، اغسلي الشعر جيداً، كرري هذه العملية مرتين في الأسبوع. خلطة زيت الارغان مع زيت الخروع بزيت الارغان مزيج زيت الارغان والخروع يكونان خليط جيد، يساعد علي حل مشكلة تساقط الشعر. اخلطي كميات متساوية من زيت الارغان وزيت الخروع، و100مل من زيت جوز الهند، وضعيهم علي شعرك بحيث يكفي حجم الشعر. اتركي الخليط علي شعرك يوم كامل، ثم اغسليه كالمعتاد. خلطة زيت الارغان والبيض هذا المزيج يقوي بوصيلة الشعر ويعطيه النعومة. تحتاجين لصفار بيضة و1/2 ملعقة صغيرة زيت ارغان وملعقة صغيرة زيت زيتون وعصير ليمون، اخلطي جميع المكونات معاً. ادهني شعرك بالخليط واتركيه علي شعرك لمدة تتراوح بين 15-25 دقيقة، ثم اغسلي ونظفي شعرك جيداً بالماء الفاتر والغسول المناسب لنوع شعرك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فوائد زيت الارغان للشعر وطرق علاجه لتحصلي علي اسرع نتيجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.