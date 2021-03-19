أقوى الخلطات لعمل ماسك لتفتيح الجسم والأماكن الحساسة

ماسك لتفتيح الجسم والأماكن الحساسة، غمقان لون الجسم والأماكن الحساسة قد يسبب الأحراج للكثير من البنات والسيدات، وتوجد بعض مواد التقشير الكميائي التي تعمل على تفتيح اللون، ولكن استخدام هذه المواد قد ينفع وربما قد يضر، لذلك أنصح باستخدام المواد الطبيعية وخاصة في الأماكن الحساسة، وهنا سوف أذكر لكي بعض الوصفات الطبيعية المجربة والتي لها تأثير ملحوظ في خلال أيام .

ماسك لتفتيح الجسم والأماكن الحساسة

سوف نقدم لكم ماسكات جديده لتفتيح الأماكن الغامقة في الجسم

وصفة لتفتيح الجسم والأماكن الحساسة وصفة جل الصبار .

المكونات

• جل الصبار .

• كريم مرطب .

• سكر خشن .

طريقة الاستخدام

يتم استخراج جل الصبار من ورقة الصبار ونضيف عليه ملعقة من السكر، الخشن وملعقة من كريم مرطب، ثم نقوم بفردهم علي المنطقة المراد تفتيحها ونفرك لمدة خمس دقائق، ثم نترك الماسك لمدة 20 دقيقة ثم نغسل المنطقة بالماء الفاتر وندهن بأي نوع مرطب .

وصفة لتفتيح الجسم والأماكن الحساسة وصفة النشا

المكونات

• ثلاث ملاعق من النشا .

• ملعقتين من ماء الورد .

• ملعقة من اللبن البودرة .

• ملعقة من العسل النحل .

طريقة الأستخدام

• نخلط النشا والعسل ،وماء الورد، واللبن البودرة حتى يصبح القوام كريمي .

• ندهن المنطقة المراد تفتيحها ونتركها لمدة نصف ساعة .

• نفرك الماسك ثم نغسل المنطقة بالماء الفاتر وتكرر هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج .

وصفة لتفتيح الجسم والأماكن الحساسة وصفة البن

المكونات

• ملعقة من البن الغامق .

• ملعقتين من السكر الخشن .

• ملعقة من زيت الزيتون .

طريقة الاستخدام

• نخلط القهوة والبن والسكر ونفرك المنطقة المراد تفتيحها لمدة عشر دقائق .

• نترك الماسك لمدة 20 دقيقة ثم نغسل المنطقة بالماء الفاتر .

• نرطب بأي نوع مرطب تفضليه .

• تكرر هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع وسوف تلاحظين الفرق بنفسك .