وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة من الجذور بدون ألم في دقائق معدودة

وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة، إذا كنتي تبحثين عن طريقة بسيطة وسهلة لإزالة الشعر من الجسم او الوجه دون أي ألم، فعليكي تجربة الفازلين في ذلك، حيث يمكن إزالة الشعر الزائد بكل سهولة بالاعتماد على الفازلين، الذي يمنح البشرة نعومة فائقة مع إزالة الشعر منها، ولاستخدامه يتم تحضير مزيج يتكون من نصف ملعقة من دقيق الحمص مع ملعقة من الفازلين، ونضيف إليهم ملعقة من الكركم المطحون ونضيف إليهم كوب من الحليب.

وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة من الجذور

ولتحضير هذه الوصفة نقوم بوضع الفازلين في حمام مائي ساخن حتي يتم زوبانه وبعدها نقوم بوضع دقيق الحمص والكركم ونقلب المزيج جيدا، ثم نضيف إليه الحليب بالتدريج مع التقليب في نفس الوقت كي نحصل على خليط قريب من الكريم وبعدها نقوم بتوزيع الخليط على البشرة وذلك في اتجاه نمو الشعر ثم نتركه حتى يجف تماماً، وبعد ذلك نقوم بنزع الخليط بسرعة وفي عكس اتجاه نمو الشعر، وبعدها نحصل على بشرة خالية من الشعر وناعمة في نفس الوقت، ومع تكرار استخدام هذه الوصفة نلاحظ تغيير في ملمس البشرة وفي كمية الشعر الزائد التي تظهر من جديد.

طرق إزالة الشعر

يمكن استخدام وصفة خاصة بالفازلين لإزالة شعر العانة، وتعتمد في هذه الوصفة على الفازلين وبودرة نبات السعد، التي لها دور كبير في تقليل ظهور الشعر مرة أخرى، حيث يتم مزج ملعقة من الفازلين المذوب مع أضافة ملعقة كبيرة من بودرة نبات السعد، وبعدها نوزع هذه الوصفة على البشرة ونتركه حتى يجف، ثم نقوم بإزالة الخليط بسرعة ومع تكرار استخدام هذا الخليط نلاحظ ظهور الشعر بنسبة قليلة جداً عن السابق.

إزالة الشعر بالملح ونبات السعد

كما يمكن استبدال بودرة نبات السعد واستخدام ملح الطعام لإزالة الشعر من باقي الجسم، حيث يتم خلط الملح والفازلين ونوزع الخليط على البشرة بنفس الطريقة السابقة عندما يجف الخليط نقوم بغسل البشرة وعندها نلاحظ اختفاء الشعر تماما أثناء إزالة الخليط، وبهذا نكون قد قدمنا لكم أكثر من طريقة لاستخدام الفازلين في إزالة الشعر، وكما نعلم فإن الفازلين لا يستخدم للترطيب فقط، بل يمكن استخدامه لترطيب الشعر ومعالجة تقصفه وجفافه، كذلك يمكن استخدام الفازلين لإزالة المكياج وتثبيت العطر على الجسم، كذلك يمكن استخدامه بتطويل الرموش وزيادة كثافتها.