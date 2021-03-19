طريقة عمل كيكة الشوكولاتة البسيطة هشة جداً بدون فرن

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة البسيطة بمكونات اقتصادية أغلبها متوفر في منزلك، هناك الكثير من الطرق لعمل كيك الشيكولاتة منها كيكة الشوكولاتة بالصوص أو كيكة الشيكولاتة الدسمة ويمكن تقديم الكيك في أي وقت، فهي وجبة بينية مشبعة للأطفال وكذلك يمكن استخدامها في وجبات الفطور اليومية، نقدم لكم كيفية تحضير كيكة الشوكولاتة أو الكيكة البسيطة بالكاكاو وهي من مكونات اقتصادية وغير مكلفة ويمكن عملها في منزلك باستمرار بدون فرن وباستخدام البوتاجاز العادي بأسهل طريقة ممكنة حتى تسعدي أفراد أسرتك بأقل الإمكانيات المتاحة. طريقة عمل كيكة الشوكولاتة البسيطة بدون فرن مقادير كيكة الشوكولاتة البسيطة كوبين من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتين كبار من الحليب البودرة.

كوب من السكر.

كوب من الزيت النباتي.

كوب من الماء.

3 ملاعق كبار من الكاكاو.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. طريقة عمل كيكة الشوكولاتة البسيطة في وعاء يوضع الزيت مع الماء مع السكر والحليب البودرة والكاكاو ثم نستخدم المضرب الكهربائي أو اليدوي في خفق كل المكونات لمدة خمس دقائق حتى تصبح متجانسة.

تُضاف البيضات الثلاث بالتدريج بيضة بيضة مع استمرار الخفق بعد كل بيضة.

نضيف الفانيليا ثم يتم خفق الخليط.

يُخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح ثم يوضع على الخليط السابق ويُعاد الخفق بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على خليط كيك متجانس وخالي من أي تكتلات.

نضيف ملعقة صغيرة من الخل الأبيض إلى خليط الكيك ثم نقلبها بالملعقة.

تُدهن صينية بالزيت أو بالزبدة ثم يوضع فيها خليط الكيك.

نحضر صاج الفرن ثم يتم تسخينه على البوتاجاز على أصغر عين ثم توضع الصينية على الصاج على نار هادئة جداً وتغطى الصينية بصينية أكبر مدونة بالزيت أيضاً، وتترك على البوتاجاز لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نقلب الكيك على الصينية الأكبر ثم نضعها على البوتاجاز لمدة خمس دقائق حتى تحمر من الوجه الآخر. طريقة عمل كيكة الشوكولاتة البسيطة بدون فرن مقادير كيكة الشوكولاتة البسيطةطريقة عمل كيكة الشوكولاتة البسيطة الوسوم

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة البسيطة بمكونات اقتصادية أغلبها متوفر في منزلك، هناك الكثير من الطرق لعمل كيك الشيكولاتة منها كيكة الشوكولاتة بالصوص أو كيكة الشيكولاتة الدسمة ويمكن تقديم الكيك في أي وقت، فهي وجبة بينية مشبعة للأطفال وكذلك يمكن استخدامها في وجبات الفطور اليومية، نقدم لكم كيفية تحضير كيكة الشوكولاتة أو الكيكة البسيطة بالكاكاو وهي من مكونات اقتصادية وغير مكلفة ويمكن عملها في منزلك باستمرار بدون فرن وباستخدام البوتاجاز العادي بأسهل طريقة ممكنة حتى تسعدي أفراد أسرتك بأقل الإمكانيات المتاحة. طريقة عمل كيكة الشوكولاتة البسيطة بدون فرن مقادير كيكة الشوكولاتة البسيطة كوبين من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتين كبار من الحليب البودرة.

كوب من السكر.

كوب من الزيت النباتي.

كوب من الماء.

3 ملاعق كبار من الكاكاو.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. طريقة عمل كيكة الشوكولاتة البسيطة في وعاء يوضع الزيت مع الماء مع السكر والحليب البودرة والكاكاو ثم نستخدم المضرب الكهربائي أو اليدوي في خفق كل المكونات لمدة خمس دقائق حتى تصبح متجانسة.

تُضاف البيضات الثلاث بالتدريج بيضة بيضة مع استمرار الخفق بعد كل بيضة.

نضيف الفانيليا ثم يتم خفق الخليط.

يُخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح ثم يوضع على الخليط السابق ويُعاد الخفق بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على خليط كيك متجانس وخالي من أي تكتلات.

نضيف ملعقة صغيرة من الخل الأبيض إلى خليط الكيك ثم نقلبها بالملعقة.

تُدهن صينية بالزيت أو بالزبدة ثم يوضع فيها خليط الكيك.

نحضر صاج الفرن ثم يتم تسخينه على البوتاجاز على أصغر عين ثم توضع الصينية على الصاج على نار هادئة جداً وتغطى الصينية بصينية أكبر مدونة بالزيت أيضاً، وتترك على البوتاجاز لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نقلب الكيك على الصينية الأكبر ثم نضعها على البوتاجاز لمدة خمس دقائق حتى تحمر من الوجه الآخر. طريقة عمل كيكة الشوكولاتة البسيطة بدون فرن مقادير كيكة الشوكولاتة البسيطةطريقة عمل كيكة الشوكولاتة البسيطة

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