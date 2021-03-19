وصفات تفتيح البشرة بالليمون وإزالة البقع الداكنة، يعتبر الليمون من أكثر المواد التي يتم استخدامها في تبييض البشرة وتفتيحها بشكل فعال ويتم استخدامها في تصنيع الكريمات ومستحضرات التجميل فيه لأنها تحتوي على بعض المركبات الهامة التي تعمل على تفتيح البشرة والتخلص من الأماكن الداكنة، بجانب أنها تساعد على التخلص من آثار الحبوب الموجودة على البشرة

والليمون يحتوي على فيتامين c الذي يحتوي على بعض المواد التي تقوم بتفتيح البشرة ويوجد في مضادات الأكسدة التي تساهم بشكل كبير في القضاء على الشيخوخة التي تعرض لها البشرة، لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم وصفات تفتيح البشرة بالليمون وإزالة البقع الداكنة بالتفصيل.

وصفات تفتيح البشرة بالليمون

قومي بتجهيز ملعقة صغيرة من الشوفان مع ملعقة من عصير الليمون ونصف ملعقة من بذور طماطم يتم خلط المكونات مع بعضها جيداً بعد ذلك يتم توزيع هذا الخليط على البشرة ويترك على الأقل لمدة 15 دقيقة وبعد ذلك يشطف بالماء البيض ويتم تكرار هذه الوصفة على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

وصفة الليمون لتبييض البشرة

يتم خلط نصف ملعقة من عسل النحل مع ملعقة من عصير الليمون وقليل من زيت اللوز وخلط المكونات مع بعضها ثم توزيعها على البشرة وتترك على الأقل لمدة عشرون دقيقة، وبعد ذلك يتم شطف الوجه بالماء البارد، وبعد ذلك يتم تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع حيث تساعد على ترطيب البشرة الجافة وتفتيحها بشكل آمن.

فوائد الليمون لتفتيح البشرة

الليمون يساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة ويساهم بشكل كبير في تجديد الخلايا ويقضي على الجراثيم والبكتيريا التي تظهر على البشرة والمسئول عن ظهور الحبوب.

يعمل الليمون على تبييض البشرة والتخلص من الأماكن الداكنة والسوداء على البشرة بجانب احتوائه على فيتامين سي المسؤول علي عن تفتيح البشرة بشكل فعال ويساعد في القضاء على الزيوت المتراكمة على البشرة خاصة لأصحاب البشرة الدهنية بجانب أنه يعمل على تقليل إنتاج صبغة الميلانين المسؤول عن تفتيح البشرة ويقلل من ظهور حب الشباب على البشرة يعمل على تنظيف البشرة ويقفل المسام.