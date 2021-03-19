بديل الليزر السحري لازالة الشعر في دقائق معدودة بدون ألم

بديل الليزر السحري لازالة الشعر في دقائق معدودة، من أكثر الأمور المزعجة التي الكثير من الفتيات هي ظهور الشعر ومحاولة التخلص منه من خلال البحث عن العديد من أدوات التجميل التي تساعدها على التخلص من الشعر بعيداً عن استخدام الليزر الذي يعتبر من أفضل وأحسن الطرق للتخلص من الشعر الزائد الموجود في الجسم ولكنه غالي الثمن، ولكن من خلال مقال اليوم سوف نوضح لكم بديل الليزر السحري لازالة الشعر في دقائق والتخلص منه نهائيا.

بديل الليزر السحري لازالة الشعر

بديل الليزر لإزالة الشعر في الخطوة الأولى تقومين بتجهيز بعض من الطرق الطبيعية وخلط المكونات مع بعضها وتدليك مع الشعر جيداً حتى يساعدك على التخلص منه بعد ذلك يتم تجهيز كمية مناسبة من طحين حوالي ثلاث ملاعق أو أكثر ويضاف عليه قليل من الزيت سواء كان زيت الخردل أو زيت الزيتون.

بعد ذلك قومي بفرد هذا الخليط على الجسم أو المكان الذي يتواجد في الشعر الكثيف واتركيه حتى يجف تماما ثم ابدئي بتقشيره وينبغي عليكي أن تقومي بتكرار هذه الطريقة ثلاث مرات في الأسبوع لكي تتمكني من الحصول على أفضل النتائج.

خلطة ازالة الشعر بالعسل والليمون

تعتبر هذه الطريقة من أنجح الطرق الفعالة التي تعطي نتائج فورية خاصة عند إزالة شعر الوجه حيث يمكنك خلط خمس ملاعق من عسل النحل مع قليل من عصير الليمون واخلطي المكونات مع بعضها جيداً، بعد ذلك قومي بوضعها على البشرة وتركها على الأقل لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء البارد، وسوف تتمكن من التخلص من الشعر الموجود على البشرة دون الإحساس بأي ألم.

كرة العجين لإزالة الشعر

بعض البلاد الأخرى تكون باستخدام هذه الطريقة حتى تتمكن من إيقاف نمو الشعر لدى الأطفال في وقت مبكر، حيث يمكنك تجهيز قطعة من العجين ووضعها في الزيت ويتم فرك بها المنطقة الموجود فيها الشعر وهذه الطريقة تقل ظهور نمو الشعر في الجسم مع الاستخدام المتكرر.