كرات الفواكه المجففة بالمكسرات وسادة

تعد وصفة كرات الفواكه المجففة من أشهى أنواع الحلويات السريعة على الإطلاق وعلى الرغم من بساطتها وسهولة تحضيرها إلا أنها ذات قيمة غذائية عالية، تتكون تلك الحلوى من قطع الفواكه كالتفاح والمشمش مع إضافة المكسرات الشهية والمغذية مع إضافة الشوكولاتة أو أي نكهة أخرى لذيذة فتابعينا في هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير الوصفة بالتفصيل والمقادير اللازمة. كرات الفواكه المقادير اللازمة لتحضير الحلوى: كرات الفواكه المقادير اللازمة لتحضير الحلوى: تحتاجين إلى: كوب واحد من الكاجو الغير مملح

كوب واحد من قطع المشمش المجفف

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.

رشة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

ربع كوب من جوز الهند مبشور

رشة من الفانيليا السائلة أو البودر. خطوات تحضير كرات الفواكه: أحضري المشمش المجفف ثم ضعيه في كبة الفرم. افرمي المشمش جيدً ثم أضيفي الكاجو وجوز الهند واخلطي. استمري في الفرم إلى أن يصبح اللخيط ناعم ثم أضيفي العسل والفانيليا والملح. تخلط المكونات جيداً حتى تتشكل لديك عجينة. ضعي الخليط في طبق ثم قسمي العجينة إلى أجزاء متوسطة الحجم ومتساوية. شكلي كل قطعة على شكل كرات باليد. قومي بغمس كرات الفواكه في طبق مملوء بجوز الهند لتغليفها. ضعي الكرات في صينية أو وعاء ثم أدخليها الثلاجة أو المبرد حتى تتماسك. أتركيها لمدة ساعتين في المبرد ثم قديمها لأطفالك. خطوات تحضير كرات الفواكه: وصفة كرات الشوكولاتة: ملعقة ونصف كبيرة من الزبدة.

كوب شوكولاتة.

ملعقة عصير التفاح.

قطع تفاح طازجة مفرومة.

نصف كوب من كاكاو خام.

ربع كوب كريمة لباني. وصفة كرات الشوكولاتة: طريقة تحضير الحلوى: قومي بإذابة الزبدة مع الكريمة والشوكولاتة على حمام ماء. أضيفي عصير التفاح وقلبي. ارفعي الخليط ثم اخلطيه مع التفاح المفروم. شكلي العجنية على شكل كرات واتركيها تتماسك. تغلف الكرات بالكاكاو للتزيين ثم أدخليها الصثلاجة لتتماسك. الوسوم

تعد وصفة كرات الفواكه المجففة من أشهى أنواع الحلويات السريعة على الإطلاق وعلى الرغم من بساطتها وسهولة تحضيرها إلا أنها ذات قيمة غذائية عالية، تتكون تلك الحلوى من قطع الفواكه كالتفاح والمشمش مع إضافة المكسرات الشهية والمغذية مع إضافة الشوكولاتة أو أي نكهة أخرى لذيذة فتابعينا في هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير الوصفة بالتفصيل والمقادير اللازمة. كرات الفواكه المقادير اللازمة لتحضير الحلوى: كرات الفواكه المقادير اللازمة لتحضير الحلوى: تحتاجين إلى: كوب واحد من الكاجو الغير مملح

كوب واحد من قطع المشمش المجفف

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.

رشة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

ربع كوب من جوز الهند مبشور

رشة من الفانيليا السائلة أو البودر. خطوات تحضير كرات الفواكه: أحضري المشمش المجفف ثم ضعيه في كبة الفرم. افرمي المشمش جيدً ثم أضيفي الكاجو وجوز الهند واخلطي. استمري في الفرم إلى أن يصبح اللخيط ناعم ثم أضيفي العسل والفانيليا والملح. تخلط المكونات جيداً حتى تتشكل لديك عجينة. ضعي الخليط في طبق ثم قسمي العجينة إلى أجزاء متوسطة الحجم ومتساوية. شكلي كل قطعة على شكل كرات باليد. قومي بغمس كرات الفواكه في طبق مملوء بجوز الهند لتغليفها. ضعي الكرات في صينية أو وعاء ثم أدخليها الثلاجة أو المبرد حتى تتماسك. أتركيها لمدة ساعتين في المبرد ثم قديمها لأطفالك. خطوات تحضير كرات الفواكه: وصفة كرات الشوكولاتة: ملعقة ونصف كبيرة من الزبدة.

كوب شوكولاتة.

ملعقة عصير التفاح.

قطع تفاح طازجة مفرومة.

نصف كوب من كاكاو خام.

ربع كوب كريمة لباني. وصفة كرات الشوكولاتة: طريقة تحضير الحلوى: قومي بإذابة الزبدة مع الكريمة والشوكولاتة على حمام ماء. أضيفي عصير التفاح وقلبي. ارفعي الخليط ثم اخلطيه مع التفاح المفروم. شكلي العجنية على شكل كرات واتركيها تتماسك. تغلف الكرات بالكاكاو للتزيين ثم أدخليها الصثلاجة لتتماسك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كرات الفواكه المجففة بالمكسرات وسادة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.