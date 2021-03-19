مشروبات لتخسيس البطن والتخلص من الكرش نهائياً في أسبوع واحد

مشروبات لتخسيس البطن، تعتبر سمنة البطن من أكثر الأمور المزعجة التي يعاني منها الجميع الذي يمتلك دهون زائدة في تلك المنطقة وتكون الكرش والبطن السفلية ويبحث عن الحل لتلك المشكلة، لذلك الحل في هذا المقال، نقدم مشروبات لتخسيس البطن والتخلص من الكرش نهائياّ في أسبوع واحد فقط وستلاحظين الفرق أيضاً في المقاسات.



مشروبات لتخسيس البطن طبيعية

نقدم لكم عدة مشروبات تعمل علي إزالة الكرش والتخلص من الدهون المحيطة بالخصر عن طريق وصفات طبيعية ومكونات طبيعية جداً مفيدة متوفرة في أي بيت وبفوائد خاصة في حرق دهون الجسم .

لمون.

ربع ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

ملعقة كاملة من الجنزبيل المطحون.

ملعقة كاملة كمون.

ماء مغلي.

مشروب القرفة والزنجبيل للتخلص من البطن

طريقة التحضير:

أضيفي القرفة والجنزبيل والكمون في الكوب، ثم أضيفي إليه الماء المغلي.

أعصري لمونة كاملة علي المشروب، ثم قومي بتقليب المشروب، ثم قومي بتغطية المشروب واتركيه 10 دقائق قبل تناوله.

تناوليه قبل النوم، ويمكنك تناوله مرة في اليوم لمدة أسبوع.

إليك أيضاً فوائد الزبادي بالليمون في إنقاص الوزن والتخلص من الكرش.

مشروب الكمون والليمون لتخسيس البطن

المقادير:

ملعقة كمون .

لمونة مقطعة بقشرها .

طريقة التحضير:

قومي بغلي لمونة المقطعة مع الماء والكمون لمده 5 دقائق، وتتناول علي الريق، حيث تعمل علي إذابة الدهون وتخسيس الجسم.

مشروب الشاي الأخضر والقرفة لحرق الدهون

من أفضل مشروبات الحرق علي الإطلاق، حيث تتميز القرفة بقدرتها علي مضادات البكتيريا ومضادات الأكسدة والتقليل من مستوي الكوليسترول، والعمل علي تقليل الضغط ومقاومة الأنسولين، وتقوم بتزويد معدل الحرق في الجسم، إليك مكونات المشروب بالتفصيل:

المكونات:

كوب من الماء.

باكيت شاي أخضر.

1/2 باكيت قرفة أي 1/2 ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير: